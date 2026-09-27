F1 | Red Bull, un rimpianto grande un decimo. Mekies: “Avremo altre occasioni"

Due macchine sul podio, una competitività ritrovata e la conferma che gli ultimi progressi sono reali. Il bilancio Red Bull del Gran Premio d’Azerbaijan è decisamente positivo, anche se resta un rimpianto grande un decimo di secondo, il margine che ha separato Max Verstappen da George Russell dopo 51 giri di gara.

La fotografia del weekend di Baku è proprio questa. Da una parte la soddisfazione per un risultato che conferma la crescita vista nelle ultime gare, dall’altra la consapevolezza di aver mancato quella che, sulla carta, era probabilmente la migliore occasione rimasta per conquistare il primo successo stagionale. Lo ha ammesso anche Laurent Mekies: “Probabilmente è il circuito più favorevole per noi in termini di caratteristiche della macchina”.

A pesare sulla gara di Verstappen è stato soprattutto quanto accaduto nelle qualifiche di venerdì. I problemi alla power unit lo hanno costretto a partire dall’ottava piazza, togliendogli la possibilità di disputare una gara senza l’ostacolo di dover recuperare posizioni. Max ha però ridimensionato il peso della qualifica: anche scattando secondo, a suo giudizio, superare la Mercedes sarebbe stato molto difficile.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

La sua rimonta è stata comunque notevole. Dopo un primo stint sulle medium a tratti complicato, Verstappen ha beneficiato della Safety Car per passare alle soft, decisamente più competitive. Da quel momento è iniziato l’inseguimento a Russell. Negli ultimi giri il distacco è rimasto costantemente attorno al secondo e sul traguardo i due sono transitati separati da appena un decimo. “Abbiamo avuto la nostra occasione – ha sottolineato Mekies – e l’abbiamo mancata per un decimo dopo 53 giri”. Un gap molto minore di quello ha separato Verstappen e Russell in qualifica.

La prestazione ha comunque confermato i progressi della monoposto. Gli aggiornamenti portati a Baku hanno funzionato e, secondo Verstappen, hanno contribuito a rendere il bilanciamento più omogeneo, pur senza eliminare alcuni limiti strutturali che difficilmente potranno essere risolti prima del 2027. Mekies ha inoltre evidenziato come Red Bull fosse già riuscita a ridurre progressivamente il gap prima dell'arrivo delle novità, lavorando sull'ottimizzazione del pacchetto esistente sia sul fronte telaio sia su quello power unit.

L'altra grande notizia del weekend è arrivata da Isack Hadjar. Il francese rientrava dopo sei settimane e tre Gran Premi di assenza a causa del problema alla mano accusato durante la pausa estiva. Farlo a Baku, su un cittadino che non concede margine, rende ancora più significativo il terzo posto conquistato al termine della gara.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hadjar ha affrontato il weekend con una progressione metodica, ritrovando immediatamente buone sensazioni al volante e soprattutto senza accusare dolore. Già il quarto posto ottenuto in qualifica aveva rappresentato un segnale importante, confermato da un passo gara che ha impressionato anche Mekies: “Sia con le medium sia con le soft ha mostrato qualcosa che non avevamo mai visto prima da parte sua”.

Non sono mancati momenti delicati. Nella prima parte della corsa Hadjar, con le soft, disponeva di un passo superiore a quello di Verstappen, scattato al via con le medie. La situazione avrebbe potuto diventare scomoda, ma squadra e piloti l'hanno gestita senza tensioni. Isack non ha preteso via radio il sorpasso e ha accettato la strategia indicata dal muretto, preservando le gomme e mantenendo aperto il gioco tattico.

È un dettaglio che Mekies ha voluto sottolineare: “Dimostra quanto sappia correre in modo intelligente, quanta capacità mentale riesca a mantenere mentre è in macchina e quanto controllo delle emozioni abbia”. Un atteggiamento che, insieme alla velocità mostrata, ha completato un rientro difficilmente immaginabile migliore.

Red Bull lascia Baku con più certezze di quante ne avesse all'arrivo. Resta però un interrogativo: quanto di ciò che si è visto in Azerbaijan sarà trasferibile sulle prossime piste? Verstappen ha ricordato che Baku presenta caratteristiche molto particolari e che a Sepang Mercedes porterà un aggiornamento importante. Mekies, però, guarda anche l'altra faccia della medaglia. “La prestazione mostrata oggi ci dà una discreta speranza di avere un altro paio di occasioni prima della fine dell'anno”.