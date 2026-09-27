F1 | Piastri: "Nel 2025 vincevo guidando al 99%, mentre ora per essere veloce bisogna andare al 101%"

La speranza era di salire di nuovo sul podio (non accade da Miami) e, invece, è sprofondato al quindicesimo posto dopo un lungo a curva 1 alla ripartenza della seconda Safety car per concludere con un deludente tredicesimo posto: Oscar Piastri continua a essere l’ombra di sé stesso, dopo che in qualifica a Baku aveva dato un segno di risveglio, portando la McLaren MCL40 con l’ultimo aggiornamento tecnico al terzo posto in griglia.

L’australiano stava patendo la pressione della Red Bull di Isack Hadjar dopo essere stato costretto a cedere la seconda posizione conquistata al via a Max Verstappen alla prima ripartenza.

"Devo analizzare l'accaduto – spiega Oscar -, perché è stato piuttosto strano bloccare entrambe le ruote anteriori all'improvviso in quel modo. Non credo di aver fatto nulla di sbagliato. Ovviamente stavo seguendo una traiettoria diversa dal solito per difendermi e non so se sia finito su una gibbosità dell’asfalto, ma sono rimasto sorpreso dalla reazione della macchina”.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Non è il tipo da tirare fuori delle scuse, per cui le sue parole vanno prese seriamente: "Una volta che Max mi è passato davanti non avevo il passo per riprenderlo e sarebbe stato interessante vedere se fossi riuscito a tenermi dietro Hadjar. A dire il vero, so che sarebbe stata dura e verosimilmente avrei concluso quarto perché con le medie non ero a mio agio”.

Una fotografia molto onesta che la classifica non rispecchia affatto. Piastri è settimo nel mondiale piloti a 66 punti dal compagno di squadra Lando Norris che ha anche vinto due GP. Il bilancio stagionale finora è pesantemente negativo e l’Azerbaijan sembrava potesse essere una svolta: la McLaren ha introdotto un pacchetto di novità molto importanti con un cambio di filosofia aerodinamica che potrebbe essere andato nella direzione di Oscar.

"In generale, non direi necessariamente di essermi sentito più a mio agio con la macchina, ma sono riuscito a ottenere tempi migliori dalla vettura perché sono riuscito a capire quale direzione prendere riguardo al mio stile di guida”.

La McLaren ha portato a Baku un pacchetto du aggiornamenti per la MCL40 Foto di: AG Photo

E a questo punto arriva l’argomento più interessante che, forse, spiega qual è la grande difficoltà di Piastri con la MCL40...

“Con le vetture precedenti, soprattutto in gara, guidavo al 99% del potenziale. Dovevo preservare un po’ gli pneumatici ma ero veloce. Con queste monoposto, invece, bisogna andare sempre al 101% e appena non ci riesci, perdi una quantità enorme di tempo sul giro. Ecco perché dico che questo weekend non è stato necessariamente più facile, ma sono riuscito a raggiungere il limite con maggiore facilità. Spero di aver imparato cose interessanti da portare avanti, ma è sicuramente ancora un percorso di apprendimento”.

La valutazione del pilota di Melbourne è importante perché spiega come sia cambiata la McLaren di quest’anno, una monoposto che è diventata critica, mentre l’anno scorso era la più adattabile alle caratteristiche di ogni singolo tracciato. Il passo più breve di 15 centimetri rispetto alla Mercedes e una cascata dei rapporti decisamente più corti sono due elementi che hanno reso più nervosa la vettura papaya, al di là delle evoluzioni azzeccatissime del team tecnico guidato da Bob Marshall.