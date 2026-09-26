F1 | Antonelli fa mea culpa, ma limita i danni: “Non era il solito Kimi”

I dieci punti arrivati grazie alla quinta posizione hanno ridotto a -15 il passivo di trasferta rimediato a Baku da Kimi Antonelli nei confronti del compagno di squadra George Russell. Il divario tra i due è ora di 66 lunghezze. L’errore in cui è incappato ieri nel corso della Q1 ha presentato il conto, e Antonelli ha dovuto affrontare i 53 giri di gara “guidando come una nonna”. Parole di Kimi, che descrivono quali siano state le sue linee guida nel Gran Premio di Azerbaijan.

Niente rischi inutili, niente attacchi disperati per recuperare in fretta il terreno perso sabato. Antonelli ha capito molto presto che quella di Baku non sarebbe stata una giornata da “full attack”, approccio visto a Monza in uno scenario differente. Il passo non era però lo stesso e, soprattutto, Kimi non aveva il feeling necessario per spingersi al limite.

“Guidavo un po’ come mia nonna – ha ammesso sorridendo – ero semplicemente in modalità ‘salviamo la macchina’. Non mi sono preso rischi e prima di tentare una manovra volevo essere sicuro di poterla portare a termine”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

La prudenza ha pagato. Dalla sedicesima posizione Antonelli ha progressivamente risalito la classifica, approfittando anche degli errori commessi da chi lo precedeva. Su un circuito che alla vigilia sembrava offrire molte possibilità di rimonta, la realtà della gara si è rivelata differente. Con diversi piloti raccolti in trenini e tutti in grado di utilizzare la modalità overtake, completare un sorpasso è diventato più complicato del previsto.

“Ho capito molto presto che sorpassare era più difficile del previsto – ha spiegato Kimi – e poi non avevo lo stesso passo delle gare precedenti. Quindi la mentalità è cambiata molto rapidamente. Vedendo così tanti piloti commettere errori finisci anche per tirarti un po’ indietro. Ho semplicemente approfittato delle disavventure altrui per guadagnare posizioni”.

La corsa ha effettivamente evidenziato una differenza di passo tra Russell, autore di un weekend perfetto, e Antonelli, anche quando Kimi ha avuto pista libera e la possibilità di spingere.

A complicare ulteriormente la rimonta è arrivato il contatto alla ripartenza avvenuta nel trentaseiesimo giro. Antonelli ha visto arrivare l’Alpine di Franco Colapinto con le ruote anteriori bloccate e ha preparato l’incrocio di traiettoria, senza però accorgersi dell’arrivo molto veloce di Ollie Bearman al suo interno. Kimi è riuscito a evitare conseguenze peggiori, ma la sua Mercedes è uscita danneggiata dal contatto con la Haas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Joe Portlock / Getty Images

“Dopo la ripartenza avevo parecchi danni al fondo. In seguito al contatto avevo praticamente perso tutta la parte sinistra e da quel momento la macchina è diventata davvero molto difficile da guidare. Ho comunque provato ad arrivare fino alla quarta posizione, ma nel complesso è una di quelle giornate in cui bisogna essere contenti di un quinto posto”.

Il risultato finale ha così limitato i danni di un weekend che Antonelli non ha avuto difficoltà a definire molto al di sotto dei suoi standard. Il problema tecnico accusato venerdì gli ha permesso di completare appena tre giri nella prima sessione di prove libere, poi è arrivata un’altra consistente perdita di tempo in FP2. Solo sabato mattina Kimi ha iniziato a ricostruire il feeling, prima che l’errore commesso in qualifica lo facesse precipitare nuovamente in quella che lui stesso ha definito una “spirale negativa”. Una situazione nella quale non ha potuto beneficiare dell’omologazione di una nuova power unit, semplicemente perché Mercedes non ne aveva una nuova a disposizione.

Il punto più interessante del bilancio di Antonelli è proprio la lucidità con cui ha analizzato le proprie difficoltà. Non solo quelle tecniche. Kimi ha ammesso apertamente di non essere stato nelle condizioni mentali necessarie per andare a cercare il limite.

“Non avevo fiducia e ho guidato all’80% per tutto il tempo. Ma, realisticamente, credo anche che mentalmente non fossi nella condizione di poter spingere al 100%. Semplicemente non avevo la fiducia che avevo avuto nei weekend precedenti”.

Un’ammissione che spiega molto della gara accorta vista a Baku. Antonelli ha scelto di non forzare una situazione che non sentiva completamente sotto controllo, portando a casa dieci punti in un sabato che, partendo dalla sedicesima posizione, avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Resta però l’insoddisfazione. “Non sono per niente contento di come ho guidato questo weekend. Avrei potuto e avrei dovuto fare un lavoro molto migliore. Però ci sono anche fine settimana così, nei quali semplicemente non scatta qualcosa e fai più fatica del solito. Credo che mi abbia insegnato molto, anche su me stesso e soprattutto su come reagire a situazioni che ti portano a perdere performance”.

La risposta alla vittoria di Russell è già rimandata a Sepang. Quando gli è stato ricordato che George punta ora a vincere tutte le gare che restano, Antonelli non si è tirato indietro: “È sempre stato un mio rivale. Ma farò in modo che la prossima settimana venga ristabilito l’ordine e cercherò di tornare al mio solito livello”.

Poi ancora un riferimento alla frase destinata a diventare l’immagine del suo weekend azero: “Qui ho guidato più come mia nonna. Non era il solito Kimi”.

Si è visto in modo chiaro cosa cambia quando un pilota, anche in un fine settimana ‘no’, è in corsa per il titolo mondiale. L’obiettivo di tappa diventa ottenere il miglior risultato possibile in funzione della classifica generale e, in quest’ottica, Antonelli ha limitato i danni. Baku non era il weekend in cui vincere il mondiale, ma era sicuramente uno di quelli in cui bisognava evitare di lasciare troppo per strada