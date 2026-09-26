F1 | Vasseur: “Horner cerca lavoro ovunque. Le voci non aiutano la Ferrari”
Il team principal della Ferrari ha replicato alle dichiarazioni dell’ex numero uno Red Bull e ammette il peso delle continue speculazioni: “Non stiamo lavorando con la massima serenità, è frustrante”. Ma sul suo impegno non ha dubbi: “Continuerò a spingere fino all’ultima curva”.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images
Christian Horner ha lanciato il sasso, Frederic Vasseur non ha nascosto il fastidio per le conseguenze. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex team principal della Red Bull al Times, nelle quali ha aperto in modo piuttosto esplicito alla possibilità di accettare un’eventuale offerta della Ferrari, hanno inevitabilmente riacceso i rumors sul futuro della guida della Scuderia.
Il momento ha contribuito ad amplificare l’effetto delle parole di Horner. I risultati della Ferrari nelle ultime gare non sono stati quelli sperati e, come spesso accade quando Maranello attraversa una fase difficile, il terreno diventa fertile per indiscrezioni e scenari sul futuro. Questa volta, però, a fornire ulteriore materiale è stato direttamente un personaggio del peso di Horner.
Vasseur ha affrontato l’argomento al termine del Gran Premio d’Azerbaijan, ammettendo per la prima volta in modo molto chiaro come il continuo rincorrersi delle voci non rappresenti soltanto un elemento di disturbo personale, ma finisca per coinvolgere anche la squadra.
“In questa situazione non stiamo lavorando con la massima serenità – ha ammesso il team principal della Ferrari – vale innanzitutto per me, ma anche per tutti gli altri all’interno della squadra. Se il 50% delle domande che arrivano dai media riguarda questo argomento, alla fine diventa una situazione piuttosto frustrante”.
Frederic Vasseur, Ferrari
Foto di: Jayce Illman / Getty Images
È probabilmente questo il passaggio più significativo della risposta di Vasseur. Non tanto per ciò che riguarda il suo futuro, sul quale il francese non ha aggiunto elementi, quanto per l'ammissione che il rumore esterno sia ormai arrivato anche all'interno del box.
“Stiamo lottando per il secondo posto nel campionato Costruttori, ma finiamo per parlare continuamente di queste cose. Anche per i ragazzi che lavorano nel garage dover discutere di questi argomenti non rappresenta certamente la situazione ideale”.
Poi è arrivata la risposta diretta a Horner: “Le cose stanno così e non dipende da me. Horner sta cercando un lavoro, lo sanno tutti, e lo sta cercando ovunque. Cosa posso farci?”.
Vasseur ha quindi riportato il discorso su ciò che considera essere sotto il suo controllo. Ovvero la gestione della squadra e la necessità di tenere compatto il gruppo in una fase della stagione nella quale la Ferrari ha ancora degli obiettivi da inseguire. “Quello che posso fare è continuare a dare il massimo, spingere la squadra, chiedere a tutti di restare motivati e concentrarsi su ciò che possiamo fare meglio oggi, senza perdere tempo dietro ai gossip. Però in ogni intervista torniamo sull’argomento, magari 25 volte al giorno”.
Il problema, secondo Vasseur, è proprio la reiterazione. Una voce genera una domanda, la risposta diventa a sua volta una notizia e il meccanismo finisce per alimentarsi. Alla domanda su cosa possa fare per interrompere questa spirale, Fred ha risposto quasi con rassegnazione: “Non credo di potere fare nulla”.
Nessuna apertura, invece, quando gli è stato chiesto se il clima creatosi intorno alla sua posizione possa modificare il suo impegno nel progetto Ferrari. “Certo che sono completamente impegnato. Questo sport è la mia vita, è il mio lavoro. Sto cercando di fare del mio meglio. Sono qui per fare il mio lavoro e ho il lavoro più bello del mondo”.
Vasseur non ha voluto entrare nel merito delle decisioni che spettano ai vertici della Ferrari. Ha però ribadito quale sarà il suo atteggiamento da qui alla conclusione della stagione: “La situazione è questa. Mancano ancora sette gare e continuerò a spingere fino all’ultima curva”.
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