F1 | Russell andrà in penalità con l'arrivo del motore aggiornato. Ecco cosa sta studiando Mercedes

La nuova unità motrice termica di Mercedes, quella dotata di aggiornamenti concessi dalla seconda tranche di misurazioni ADUO dovrebbe essere introdotta tra Austin e Città del Messico. Motorsport.com è stata in grado di rivelarvi questo piano all'inizio del mese di settembre e oggi, a poche ore dal termine del Gran Premio d'Azerbaijan, torna a essere una notizia rilevante.

Sì, perché stando a quanto rivelato dalla Mercedes stessa, George Russell introdurrà una nuova power unit nella sua rotazione proprio quando sarà pronto il motore con le novità ADUO. Si tratta di una notizia potenzialmente decisiva ai fini del Mondiale Piloti, perché il britannico, fresco vincitore della gara di Baku, dovrà partire dal fondo dello schieramento.

Bradley Lord, vice team principal Mercedes che in Azerbaijan ha sostituito l'assente Toto Wolff, ha infatti collegato la quasi certa penalità in cui incorrerà Russell con il momento in cui sarà pronto e introdotto il nuovo motore. L'obiettivo è infatti dotare la W17 numero 63 di una power unit non solo nuova, ma anche aggiornata e più potente, così da fargli prendere penalità una sola volta.

"La sostituzione del motore sulla macchina di Russell? Probabilmente sì, è qualcosa che succederà più avanti nel corso dell'anno. Stiamo cercando di definire il piano migliore e anche come coordinarlo con l'opportunità che abbiamo con l'ADUO di introdurre a nostra volta un motore aggiornato".

"Quindi, si spera, riusciremo a combinare tutto questo in una delle prossime gare e fare in modo che debba scontare un solo gruppo di penalità da qui alla fine della stagione. Kimi, ovviamente, ha già scontato la sua a Monza. Quindi sì, è nei piani, ma non sappiamo ancora esattamente quando: la data continua a cambiare".

"A un certo punto la data prescelta per cambiare motore di Russell era Baku, da qui l'aspettativa che potesse accadere qui. Ma continua a spostarsi in base alle migliori probabilità di ottenere punti".

George Russell, Mercedes Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Penso che per Russell sia fastidioso sapere che dovrà cambiare motore, ma penso anche che preferirebbe avere un motore nuovo, aggiornato e, si spera, anche più potente. Quindi questo dovrebbe metterlo in una buona posizione per il resto della stagione".

Se per il motore dovremo attendere ancora quasi un mese (Austin è prevista dal 23 al 25 ottobre, mentre Città del Messico tra il 30 ottobre e il 1 novembre), il prossimo, grande pacchetto di aggiornamenti per le W17 farà il suo esordio la prossima settimana, in Malesia.

Si tratta in realtà di una non notizia, nel senso che ormai da diverse settimane era chiaro che questo pacchetto di novità sarebbe stato introdotto in questo periodo della stagione. Ma Lord ha dato ulteriore conferma a ciò che appariva ormai assodato.

"Non è necessariamente così semplice portare un aggiornamento su queste vetture e fare in modo che dia automaticamente i risultati sperati, ma dovrebbe essere, si spera, un discreto passo avanti. Arriveremo con un pacchetto aerodinamico piuttosto importante".

"La Malesia è un circuito che richiede molta aerodinamica, quindi è impegnativo per la macchina e, naturalmente, anche per i piloti, soprattutto per quanto riguarda le condizioni degli pneumatici. Inoltre, è un po’ come una gara di casa per noi: una gara di casa per il nostro title sponsor, Petronas. Quindi ci sono molte attività in programma in vista della gara e, speriamo, anche buoni risultati in pista".