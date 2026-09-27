F1 | Antonelli, niente "Monza 2.0". Kimi ha anche perso 10 punti di carico nel contatto con Bearman

Chi pensava che la gara in rimonta di Andrea Kimi Antonelli a Baku potesse essere una 'Monza 2.0' si è sbagliato, e non di poco.

In Azerbaijan, il pilota della Mercedes è andato incontro al "peggiore fine settimana dell'anno", così lo ha definito lui stesso al termine della gara, perché costellato da un problema idraulico alla vettura che al venerdì gli ha fatto perdere un'ora di prove libere sulle due previste (ha perso mezz'ora nelle Libere 1 e altri 30 minuti nel turno successivo).

Poi, al sabato, complice il minor tempo passato in macchina il giorno precedente, ha probabilmente giudicato male il grip in curva 1 durante la Q1 e gli sono mancati i riferimenti, finendo per sbattere contro il muretto interno e ponendo fine quasi immediatamente alle sue qualifiche.

Questo lo ha portato a partire 16esimo, in un fine settimana dove George Russell è stato assoluto dominatore. Kimi sapeva di non poter prendere dei rischi di un certo livello: adesso bisogna pensare al titolo iridato, una cosa molto più importante rispetto alle vittorie di tappa. E gli 81 punti di vantaggio sul primo dei rivali erano un cuscino troppo invitante da ignorare.

Ecco perché Antonelli ha deciso semplicemente (per quanto possa esserlo dall'interno di un abitacolo di una monoposto di Formula 1) di sfruttare le caratteristiche e il potenziale della W17 per risalire la china e limitare i danni in modo mirabile.

"Penso abbiate potuto vedere che Kimi fosse un po' più lento rispetto al passo di Russell, anche quando ha avuto modo di correre con aria pulita, senza monoposto davanti. Questo perché George ha fatto un grande weekend, ma anche perché non aveva un grande feeling con la macchina", ha dichiarato Bradley Lord, vice team principal della Mercedes che in questo fine settimana ha sostituito l'assente Toto Wolff.

"Ovviamente ha perso tanto tempo nelle Libere 1, poi l'incidente in qualifica. In qualifica hai davvero bisogno di tutti i riferimenti e il feeling con la monoposto per estrarre il suo massimo e credo che ad Andrea sia mancato proprio questo, per via del minor tempo in macchina che ha passato".

"Gli sono mancati i punti di riferimento, ma credo sia stato importante non entrare in gara pensando che potesse essere per lui una 'Monza 2.0'. Baku è una pista molto diversa, dove superare è più difficile, che regala sfide differenti, e credo che abbia affrontato la gara in modo molto buono".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antonelli, inoltre, ha avuto il merito di essere molto cauto alla ripartenza dopo la prima Safety Car, Ha preferito addirittura perdere posizioni e cercare di essere sicuro di superare l'imbuto di curva 1 e questo lo ha premiato.

Proprio a pochi centimetri dal muso della sua W17, Franco Colapinto è arrivato come un treno - dopo avere sbagliato il punto di staccata - centrando in pieno l'Alpine A526 gemella di Pierre Gasly che, a sua volta, ha colpito e messo KO la McLaren MCL40 di Lando Norris. Il britannico, pensate, aveva appena superato all'esterno Antonelli, con una grande staccata. Se il bolognese avesse provato ad allungare la frenata per resistere al campione del mondo, si sarebbe trovato coinvolto nell'incidente innescato dall'argentino dell'Alpine.

"Ha finito il primo giro 17esimo e ha concluso quinto. Ma ha anche avuto l'intuizione di evitare l'incidente in curva 1 alla ripartenza. Diverse monoposto hanno preso più rischi e sono uscite. Lui ci è passato attraverso, sebbene con qualche danno arrecato da una Haas (quella di Bearman, ndr). Questo dà un quadro piuttosto reale di ciò che abbiamo visto in gara".

"Per tutto questo, credo che il quinto posto sia un ottimo risultato, anche per il modo in cui ha guidato. E' davvero un ottimo segno per le gare che verranno".

Come ha dichiarato Lord, Antonelli non è uscito del tutto immune da curva 1. Dopo la ripartenza, sebbene abbia schivato il proiettile Colapinto, è stato comunque colpito sul fianco sinistro dalla ruota anteriore destra della Haas di Oliver Bearman. Nell'impatto, la W17 numero 12 si è danneggiata nella zona dei bargeboard.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, Mercedes ha stimato la perdita di circa 10 punti di carico aerodinamico sulla W17 di Andrea Kimi, che lo ha così costretto probabilmente a girare con una vettura sbilanciata e perdere circa 2 decimi al giro. Se consideriamo questo dato, la rimonta del bolognese è stata comunque di alto livello. soprattutto per acutezza nelle scelte durante la gara e la capacità di leggere le situazioni che lo hanno portato a perdere meno punti del previsto.

Antonelli è stato così in grado di recuperare sino al quinto posto, perdendo la possibilità di beffare Charles Leclerc sul traguardo per appena 3 decimi (376 millesimi, per la precisione). Ma poco male. I punti di margine su Russell sono ancora 66 e tra pochi giorni scatterà il Gran Premio del Bahrain in Malesia, con Sepang che tornerà protagonista in Formula 1 dopo un'assenza durata ben 9 anni.

Per Antonelli arriverà così una gara dove dovrà adattarsi bene a un tracciato che non conosce, ma sarà anche l'opportunità di mettere Baku alle spalle e tornare a mettere le cose a posto, così come ha ripetuto lui a più riprese nella giornata di ieri. La rincorsa al titolo continua.