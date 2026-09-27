F1 | McLaren, lo zero di Baku fa male. Stella: “Emersi i limiti del nostro pacchetto”

Lo zero nella casella dei punti è il dato più evidente, ma non è quello che preoccupa maggiormente la McLaren al termine del Gran Premio d’Azerbaijan. La trasferta di Baku si è conclusa nel peggiore dei modi, con entrambe le MCL40 fuori gara, ma Andrea Stella non ha cercato alibi negli episodi che hanno messo fine alla corsa di Lando Norris e Oscar Piastri. Il team principal ha spostato subito l’attenzione su un aspetto più sostanziale: la monoposto non è stata competitiva quanto previsto.

Norris è stato eliminato alla ripartenza del 36° giro, dopo un periodo di Safety Car. Franco Colapinto è arrivato clamorosamente lungo alla frenata di curva 1, finendo per colpire la McLaren e mettendo fine alla gara di Lando. Piastri è invece uscito di scena più tardi per un proprio errore, quando ha bloccato in frenata sempre alla prima curva finendo nella via di fuga.

Due episodi differenti, stesso risultato. Ma anche senza gli incidenti, quello di Baku non sarebbe stato un weekend da ricordare per la McLaren.

Lando Norris, McLaren Foto di: Joe Portlock / Getty Images

“Abbiamo avuto alcuni problemi e commesso qualche errore – ha ammesso Stella – ma allo stesso tempo penso che abbiamo pagato alcuni limiti fondamentali del nostro pacchetto su un circuito di questo tipo. Non eravamo abbastanza veloci in curva, ma soprattutto non lo eravamo sui rettilinei”.

È quest’ultimo aspetto ad aver condizionato pesantemente la gara. La carenza di velocità massima ha costretto Norris e Piastri a correre spesso sulla difensiva, trasformando ogni avversario arrivato a distanza di attacco in una minaccia. “I nostri piloti hanno trascorso praticamente tutta la gara guardando negli specchietti anziché pensare a come poter progredire”.

Piastri è stato quello che meglio è riuscito a convivere con il problema. Stella ha paragonato la sua gara a quella disputata nel 2024, quando Oscar riuscì a contenere a lungo Leclerc conquistando la vittoria. Questa volta il copione sembrava poterlo portare almeno a giocarsi il podio, prima del passaggio dalle soft alle medium e dell’errore che ha chiuso la sua corsa.

Lando Norris, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Più complessa la situazione di Norris. Sulla sua monoposto si è ripresentato in modo intermittente un problema legato all’iniezione del carburante già emerso in qualifica, accompagnato da difficoltà nella gestione dell’erogazione della power unit. Lando ha inoltre faticato con le gomme medie e commesso qualche errore, ma Stella ha voluto chiarire dove ritiene siano le maggiori responsabilità.

“Direi che per Lando questo è stato uno degli appuntamenti più difficili che abbia vissuto nel 2026. Ma la maggior parte delle aree sulle quali intervenire riguarda la squadra e la macchina. Dobbiamo essere in grado di offrire ai nostri piloti una monoposto migliore e soprattutto più consistente in termini di prevedibilità”.

L’analisi tecnica del team principal è andata anche oltre. La McLaren è consapevole da tempo di dover ridurre il drag della MCL40, ma Baku ha evidenziato che la spiegazione non è riconducibile a un solo fattore. Stella ha chiamato in causa anche i rapporti del cambio, da verificare in vista dei circuiti caratterizzati da velocità massime molto elevate, e soprattutto il confronto con la Mercedes ufficiale.

Lando Norris, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Quando analizziamo i dati e li confrontiamo con quelli di Mercedes vediamo che la nostra power unit non era ottimizzata. In qualifica siamo riusciti a sfruttare praticamente tutto ciò che era disponibile, mentre in gara ci sono stati alcuni aspetti che non siamo riusciti a ottimizzare e ne abbiamo pagato il prezzo”.

Non sono invece finiti sotto accusa gli aggiornamenti portati a Baku. I dati raccolti hanno confermato le aspettative, anche se le caratteristiche del circuito azero non hanno permesso di evidenziarne pienamente il beneficio. Servirà attendere piste più adatte per valutarne tutto il potenziale.

La MCL40 riceverà ancora qualche novità nelle prossime gare, ma il programma di sviluppo 2026 è ormai agli sgoccioli. “Tutti gli sforzi sono già concentrati sulla macchina del prossimo anno”, ha confermato Stella.

È forse questo il dato più importante emerso dal difficile sabato di Baku. Lo zero in classifica è figlio di due incidenti, ma la McLaren lascia l’Azerbaijan con qualcosa di più profondo su cui riflettere. Anche senza quegli episodi, la MCL40 non era dove la squadra si aspettava che fosse.