F1 | Ferrari: Baku mette in luce i problemi della SF-26, Leclerc: “Ora dobbiamo reagire”

La Ferrari lascia Baku con il quarto posto di Charles Leclerc e la sesta posizione di Lewis Hamilton, un bottino che non può soddisfare una squadra con le ambizioni della Scuderia. Il circuito azero era indicato da tempo come quello più temuto, soprattutto per il peso della power unit sui lunghissimi tratti percorsi a pieno gas, e il verdetto della pista ha confermato i timori. Dopo una qualifica che aveva consentito a Leclerc di scattare dalla prima fila, in gara sono emersi i limiti previsti alla vigilia. Charles ha perso al via la posizione su Oscar Piastri, poi la corsa della Ferrari si è trasformata soprattutto in una gestione del massimo risultato possibile.

I limiti di power unit sono evidenti, e non è un verdetto che emerge solo da confronto diretto con Mercedes. Anche il testa a testa con Red Bull ha avuto un esito molto chiaro, a conferma di un gap di velocità molto importante. Non è mai solo questione di motore (come conferma il confronto a parità di unità tra McLaren e Mercedes) ma la power unit ha un peso specifico importante su questa tipologia di circuiti. Baku ha detto chiaramente qual è la priorità della Ferrari in vista della stagione 2027.

Charles Leclerc, Ferrari, davanti a Lando Norris, McLaren Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

“È stata una gara un po’ noiosa – ha ammesso Leclerc – purtroppo sono partito male e quella è probabilmente l’unica cosa che avremmo potuto fare molto meglio. Ho perso una posizione su Oscar, poi semplicemente non avevamo il passo. Contro le Red Bull era molto difficile difendersi perché sul rettilineo eravamo troppo lenti”.

La lettura di Frederic Vasseur coincide con quella del suo pilota. “Siamo rimasti sorpresi di essere riusciti a partire nelle prime quattro posizioni, perché penso che Baku sia il circuito più impegnativo per il motore. Sapevamo che i primi giri sarebbero stati complicati. Non posso essere soddisfatto di un quarto e un sesto posto, ma credo che qui rappresentasse più o meno il nostro potenziale”.

Il problema non è stato solamente il tempo perso sui rettilinei. Vasseur ha spiegato come il deficit abbia finito per condizionare anche la gestione complessiva del giro. Quando una monoposto è costretta a prepararsi continuamente alla difesa, deve sacrificare parte della performance nei tratti guidati, entrando in quella che il team principal della Scuderia ha definito una «spirale negativa». Un copione già visto a Monza.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

A Baku, però, è stato ancora più evidente. "Credo sia il circuito più difficile della stagione per noi – ha confermato Vasseur – insieme a Monza rappresenta uno degli estremi”. Una considerazione che permette alla Ferrari di guardare con maggiore fiducia alle prossime tappe, Singapore compresa, dove il peso della velocità massima sarà inferiore.

C’è però un secondo aspetto emerso dal weekend azero, probabilmente più importante in prospettiva. Leclerc ritiene che il quadro non possa essere spiegato soltanto dalle caratteristiche di Baku. “Credo che McLaren e Red Bull abbiano fatto un passo avanti con gli aggiornamenti portati recentemente. Loro sono progrediti, noi non abbiamo fatto lo stesso passo. Dobbiamo reagire, perché quando inizi a perdere terreno diventa poi molto difficile recuperarlo”.

È un campanello d’allarme che a Maranello non viene ignorato. Anche Vasseur ha ammesso che il vantaggio precedentemente garantito dal telaio si è ridotto, forse fino a scomparire, pur sottolineando come il confronto non possa essere ricondotto a un solo parametro. La risposta arriverà attraverso nuovi sviluppi già programmati.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

“Non vi dirò la data, ma arriveranno presto”, ha confermato Fred. Leclerc sa che qualcosa è in arrivo, pur senza sbilanciarsi sulla portata del passo avanti: “Abbiamo alcune novità che dovrebbero aiutarci a progredire. Se saranno sufficienti per chiudere il gap dipenderà anche da ciò che porteranno gli altri”.

Ferrari lascia Baku con un risultato che fotografa due realtà. La prima è che sulla pista più critica della stagione per le power unit i problemi si sono visti in modo chiaro, anche se alla fine il bottino di punti è stato importante se confrontato allo zero di tappa della McLaren.

La seconda guarda alle prossime settimane: gli avversari stanno crescendo e il margine tecnico che in alcuni momenti aveva permesso alla SF-26 di compensare altri deficit si è assottigliato. Baku era la pista da superare limitando i danni. Da Singapore in avanti, però, alla Ferrari sarà chiesto qualcosa di più.