F1 | Incidente Russell - Hamilton: ecco perché i commissari hanno penalizzato il ferrarista

Il Gran Premio del Belgio 2026 ha regalato non pochi spunti di interesse, che vanno al di là del ritorno alla vittoria di Andrea Kimi Antonelli e del bel secondo posto ottenuto da Charles Leclerc con la prima delle Ferrari.

Il primo episodio chiave di questa giornata ha coinvolto George Russell e Lewis Hamilton, con il primo dei due che ha avuto la peggio, uscendo di pista in curva 5 dopo il contatto tra la Mercedes numero 63 e la Ferrari numero 44.

Poco dopo essere rientrato nel paddock, Russell ha subito scagionato Hamilton, parlando di un incidente di gara: "Sono stato completamente risucchiato in rettilineo (sul Kemmel). Ho perso tre posizioni in quel momento prima di arrivare a curva 5 e poi il contatto è stato un normale incidente di gara".

Lewis non l'ha fatto apposta. Ha avuto più responsabilità lui di me, ma non ha fatto nulla di sconsiderato. Forse avrei potuto allargare un po' di più la traiettoria, forse lui avrebbe potuto frenare un po' prima, ma quell'incidente non sarebbe dovuto accadere se avessi avuto la velocità sul rettilineo. Sono davvero molto deluso".

I commissari di gara, che in questo fine settimana erano Gerd Ennser, Matthew Selley, Alfonso Orihuela, Loic Bacquelaine e Pedro Lamy, hanno però valutato diversamente il contatto tra Russell e Hamilton, decidendo di penalizzare il 7 volte campione del mondo con 5 secondi da scontare durante la sosta ai box. Cosa che Lewis e la Ferrari hanno fatto regolarmente poco prima di passare dalle gomme Medium alle gomme Hard per il secondo stint.

Nel comunicato legato alla penalità comminata a Hamilton, i commissari di gara hanno spiegato come siano giunti alla conclusione di infliggere i 5 secondi a Hamilton.

"In avvicinamento alla Curva 5 nel corso del primo giro, la Vettura 63 ha tentato un sorpasso all'esterno della Vettura 44 e aveva acquisito una sovrapposizione sufficiente da avere diritto allo spazio di gara. La Vettura 44 è rimasta all'interno".

George Russell, Mercedes Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Durante la percorrenza della curva, la Vettura 44 ha accusato sottosterzo e, pur cercando di evitare la Vettura 63 mediante una correzione dello sterzo, è entrata in contatto con il lato destro della Vettura 63 con la propria ruota anteriore sinistra".

A questo punto il comunicato entra nel vivo della spiegazione. Secondo i commissari, Russell è rimasto nello spazio di gara disponibile e che la collisione tra le vetture sia stata causata completamente da Hamilton.

"I Commissari Sportivi hanno stabilito che la Vettura 63 è rimasta entro lo spazio di gara disponibile e che la collisione è stata causata dall'incapacità della Vettura 44 di mantenere una separazione sufficiente".

Il collegio dei commissari hanno riconosciuto delle attenuanti a Lewis, il quale ha provato in tutti i modi di lasciare lo spazio a Russell. Insomma, l'incidente non è attribuibile a una manovra di Hamilton, ma la perdita d'aderenza della Rossa numero 44. Ecco perché la penalità è stata solo di 5 secondi e non di 10 come invece prevedevano le linee guida FIA dedicate alle penalità.

"I Commissari Sportivi riconoscono l'esistenza di diverse circostanze attenuanti. La Vettura 44 aveva riconosciuto la presenza della Vettura 63, ha cercato di lasciare lo spazio di gara appropriato e ha compiuto un genuino tentativo di evitare il contatto. La collisione è stata provocata da una perdita di aderenza dell'avantreno piuttosto che da una manovra aggressiva o deliberata. Inoltre, l'incidente si è verificato nel corso del primo giro, una fase in cui sono riconosciute condizioni di aderenza ridotta e di gruppo particolarmente compatto".

"Per queste ragioni, pur ritenendo che la Vettura 44 sia interamente responsabile della collisione, i Commissari Sportivi considerano appropriata una penalità di 5 secondi, anziché la penalità standard di 10 secondi, in conformità alle Linee Guida FIA sulle penalità".