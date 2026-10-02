Rigon e Serra rinnovano il contratto con la Ferrari per le corse endurance e GT3

La Ferrari ha annunciato i rinnovi contrattuali con Davide Rigon e Daniel Serra, i quali continueranno a vestire i panni di piloti ufficiali di Maranello per le principali competizioni endurance, in particolare con la 296 GT3 EVO.

Il veneto, dopo un'importante esperienza con le monoposto, nel 2013 è approdato alle gare con le vetture a ruote coperte, distinguendosi sia nel FIA WEC sia in altri campionati tra i quali il GT World Challenge Europe, l’European Le Mans Series e l’Asian Le Mans Series.

Di lunga data e ricca di successi, inoltre, l’esperienza di Rigon in America, nel campionato IMSA, dove il pilota ha festeggiato il titolo nella Endurance Cup in GTD Pro (2022), insieme a Serra; nel 2024 Rigon ha conquistato la 24 Ore di Daytona in GTD Pro, riportando Ferrari a imporsi nella prova endurance più importante degli USA a dieci anni di distanza dalla precedente vittoria, insieme allo stesso brasiliano, ad Alessandro Pier Guidi e a James Calado.

Nel FIA WEC, tra i principali risultati, Davide Rigon ha contribuito alla conquista del titolo Costruttori GT per Ferrari in classe GTE-Pro (2014) e si è classificato secondo di classe alla 24 Ore di Le Mans in LMGTE Pro (2015). Ha firmato, inoltre, l’ultimo successo iridato della 488 GTE Evo in LMGTE Am (2023) e il primo della 296 LMGT3 (2024) entrambi al Fuji.

Nel 2026 il pilota continua l’impegno nel FIA World Endurance Championship al volante della 296 LMGT3 Evo di Vista AF Corse, condivisa con Thomas Flohr e Francesco Castellacci, oltre a gareggiare nell’IMSA e nella ELMS.

Rigon è inoltre impegnato anche con Scuderia Ferrari supportando il team di F1 nel lavoro svolto al simulatore.

“Sono felicissimo del rinnovo, proseguendo un percorso in Ferrari iniziato nel 2010. Con il Cavallino Rampante ho avuto la fortuna di vincere tante gare guidando vetture bellissime e competitive. Ogni volta che entro a Maranello provo la medesima emozione del primo giorno, sentendomi parte di questa straordinaria famiglia", commenta Rigon.

"Quando salgo nell’abitacolo so di poter fare grandi risultati perché ho la consapevolezza di lavorare con un gruppo di grandi professionisti all’interno di un’azienda unica. Per il futuro l’obiettivo è continuare a raggiungere grandi traguardi insieme alla Ferrari”.

Per quanto riguarda Serra, la carriera sportiva del brasiliano classe 1984 è ricca di successi, tra cui spiccano le vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans nel 2017 e nel 2019, quest’ultima con Ferrari, in classe LMGTE Pro con Alessandro Pier Guidi e James Calado. Nella prova regina del FIA WEC, la 24 Ore di Le Mans, Serra ha all’attivo ben 10 partenze nelle classi riservate alle vetture derivate dalla produzione di serie.

Oltre al Mondiale, GTWC Europe ed ELMS, Serra è uno specialista delle corse americane dove ha ottenuto podi e successi di particolare importanza. Tra queste, nell’IMSA nel 2024 si è imposto alla 24 Ore di Daytona ottenendo con la 296 GT3 – condivisa con Rigon, Alessandro Pier Guidi e James Calado – il successo in classe GTD Pro a dieci anni di distanza dall’ultima vittoria della Ferrari in Florida. Nel 2022, inoltre, insieme a Davide Rigon, il brasiliano ha vinto il titolo di classe GTD Pro nella Endurance Cup.

Nel 2026 Serra ha già al suo attivo una vittoria al Paul Ricard e il podio a Barcellona nell’European Le Mans Series al volante della 296 LMGT3 Evo.

"Sono molto felice e onorato di rinnovare il mio contratto con la Ferrari. Rappresentare un marchio con una storia e una tradizione così incredibili è il sogno di ogni pilota, e poter continuare a far parte di questa famiglia significa molto per me. Abbiamo già ottenuto grandi risultati insieme, e sono sicuro che ce ne saranno molti altri ancora”, ha detto il sudamericano.

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti: “Il rapporto con Davide è iniziato diversi anni fa e insieme abbiamo costruito un percorso che ha visto tutto il gruppo endurance progredire conquistando grandi risultati. Tra i risultati colti insieme l’indimenticabile vittoria alla 24 Ore di Daytona, nel 2024, e il titolo Endurance Cup nell’IMSA, insieme a Daniel, due anni prima. Traguardi importanti nelle corse di durata che si sommano al prezioso lavoro svolto da Davide al simulatore con il gruppo F1. Fiducia e stima sono alla base di un rinnovo che s’inserisce nel segno della continuità, con l’obiettivo di continuare a raggiungere grandi risultati nei campionati più importanti al mondo”.

“Siamo altresì orgogliosi di proseguire la collaborazione con Daniel, un pilota che ha tagliato traguardi importanti con Ferrari, tra i quali, nell’ambito dell’IMSA di cui è un grandissimo esperto, il successo alla 24 Ore di Daytona nel 2024 e il titolo in GTD Pro nella Endurance Cup, insieme a Davide Rigon, senza dimenticare le tante 24 Ore di Le Mans che hanno visto il pilota al via cogliendo con Ferrari la vittoria nel 2019. Continueremo a lavorare insieme con l’obiettivo di essere competitivi nelle massime serie GT internazionali”.