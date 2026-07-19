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Gara
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F1 | Antonelli supera l'esame di laurea a Spa vincendo davanti a Leclerc e Max. KO Russell

Sulla pista dove un anno fa aveva vissuto uno dei weekend più duri della stagione, Antonelli si prende una bella rivincita, vincendo davanti a Leclerc in rimonta a seguito di una VSC che ha aiutato il Ferrarista. Terzo posto per Verstappen che precede Hamilton, la cui vettura è rimasta danneggiata nel contatto che ha messo fuori gioco Russell.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Anche nell'appuntamento tra le Ardenne del Belgio, appuntamento che a lungo è stato definito come l’università della Formula 1, c’è la firma di Andrea Kimi Antonelli. Dopo che a Silverstone la sua rimonta si era interrotta per il cedimento di un convogliatore di flusso dopo metà gara mentre stava rimontando su Charles Leclerc, questa volta nemmeno gli episodi di gara hanno fermato il pilota italiano, che ha portato a casa la sesta vittoria stagionale tornando su quel gradino del podio che mancava da Monaco.

Un successo costruito sorpassando proprio il monegasco della Ferrari a una decina di passaggi dalla fine, perché anche questa volta la strategia Mercedes non era stata quella ideale. Dopo essere scattato dalla pole conquistata al sabato e aver mantenuto il comando della corsa, nonostante fosse in gestione con le gomme al punto che dal box gli era stato suggerito di spingere, il muretto ha deciso di anticipare la sosta, fermandolo in un momento in cui la Virtual Safety Car non era più attiva.

Una sosta che è costata all’italiano la posizione in pista e che, soprattutto, lo ha esposto al rischio che altri piloti potessero trarre vantaggio da un’ulteriore neutralizzazione più avanti nel corso della gara. Così è stato e a trarne il massimo beneficio è stata la Ferrari con Charles Leclerc, che aveva scelto di attendere: una mossa che ha pagato, perché nel momento in cui la direzione gara ha neutralizzato la corsa con una VSC per rimuovere dei detriti dalla pista, Leclerc si è ritrovato virtualmente al comando.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Antonelli ha quindi dovuto iniziare la sua rimonta, prima sorpassando Lando Norris che, essendo partito fuori dalla top 10 con la strategia alternativa, non si era ancora fermato, e poi lo stesso Leclerc a una decina di giri dal termine. Il monegasco, nonostante le carenze tecniche in termini di potenza rispetto alla Mercedes, si è difeso con tutti i mezzi possibili compiendo una bellissima gara, ma non è stato sufficiente per arginare la rimonta di Antonelli, che ha così portato a casa altri 25 punti.

Per l’italiano, che qui dodici mesi fa aveva vissuto uno dei suoi fine settimana più complicati dell’anno a causa di una vettura con cui non era scattato il feeling, si tratta di un trionfo che fa anche benissimo alla classifica, perché con il ritiro di George Russell per un contatto a inizio gara e il quarto posto di Lewis Hamilton ora può contare su 45 punti di vantaggio che gli consentiranno di presentarsi certamente in testa al mondiale nel momento della pausa estiva dopo la gara di Budapest. 

Terzo posto per Max Verstappen, che tra i piloti di testa è stato il primo a fermarsi avendo alle sue spalle la minaccia Leclerc. Se nel primo stint era riuscito a trovare una certa velocità con le medie, al contrario con le hard è entrato maggiormente in difficoltà, anche se rispetto al monegasco non c’era una differenza di ritmo abissale, tanto che in realtà ha perso poco più di tre secondi dal momento in cui il Ferrarista è rientrato ai box.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A prenderlo in controtempo, però, è stata anche la Virtual Safety Car, perché essendosi fermato per primo il pilota della Red Bull si è esposto al rischio che una neutralizzazione potesse dare agli avversari la possibilità di fermarsi ed uscire davanti, come si è poi effettivamente verificato. Verstappen si è così ritrovato dietro Leclerc e, dal dover difendere la posizione, alla fine è passato a inseguire con un passo inferiore.

Tutto ciò ha reso impossibile per il quattro volte iridato recuperare la seconda posizione, ma è riuscito comunque a conquistare un bel podio, costruito in maniera solida anche ieri quando ha centrato la prima fila in Q3 sfruttando la scia del compagno di squadra, ben orchestrata dalla Red Bull. 

Quarto posto per Lewis Hamilton, che ha chiuso con una monoposto non in perfette condizioni: nel corso del primo giro, infatti, è arrivato al contatto con George Russell alla staccata di curva 5 mentre si trovava all’interno e Russell stava cercando di tenere la posizione all’esterno.

Una dinamica già vista in passato, che i direttori di gara hanno deciso di penalizzare con cinque secondi, per quanto più tardi lo stesso Russell lo abbia definito un classico incidente di gara. In quel contatto, però, il sette volte iridato ha perso tutti i bargeboard sul lato sinistro, un po’ come era già avvenuto a Miami. Inoltre, durante il pit stop c’è stata un po’ di confusione e i meccanici non sono riusciti a regolare in tempo l’incidenza dell’ala anteriore, con il britannico che si è così ritrovato con una vettura sbilanciata nel secondo stint.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Alle sue spalle chiude la prima McLaren, quella di Oscar Piastri, che nella prima parte di gara sembrava poter lottare con il gruppetto per l’ultimo gradino del podio, salvo poi rimanere coinvolto in un contatto che ha danneggiato la sua vettura. Mentre stava cercando di sorpassare Leclerc alla staccata di curva 5, il pilota della Ferrari ha chiuso la traiettoria arrivando al contatto. 

I commissari, dopo aver analizzato l’episodio, hanno scelto di non penalizzare Leclerc, ma a farne le spese del contatto è stato soprattutto Piastri che, come Hamilton, si è ritrovato con la vettura danneggiata sul lato destro. I due sono stati autori di un bel duello nel finale, dal quale è uscito vincitore proprio il britannico della Ferrari.

Ottimo Isack Hadjar, settimo in rimonta dopo essere scattato dal fondo, con il francese che chiude davanti a Lando Norris, partito fuori dalla top 10 dopo la penalità per la sostituzione della batteria e capace, in alcuni momenti della corsa, di mostrare un ottimo passo. Splendido Gabriel Bortoleto con l’Audi, a conferma di come dal venerdì alla domenica la pista sia cambiata, andando anche incontro a quelle vetture che avevano carico da sfruttare nel secondo settore nonostante il gap motoristico.

Già in qualifica si era visto come la scuderia elvetica fosse in grado di giocarsi la top 10, sorprendendo gli stessi piloti che si attendevano un fine settimana molto più complicato di quanto poi raccontato dalla pista. Bene anche la Racing Bulls con Arvid Lindblad, mentre a chiudere la zona punti è Franco Colapinto, autore di un doppio sorpasso sul compagno di squadra Pierre Gasly e su Liam Lawson che gli è valso il decimo posto.

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 44

-

     1 25   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 44

+1.952

1.952

 1.952   1 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 44

+11.586

11.586

 9.634   1 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 44

+17.245

17.245

 5.659   1 12   Ferrari Ferrari
5 Australia O. Piastri McLaren 81 44

+18.988

18.988

 1.743   1 10   McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 44

+23.307

23.307

 4.319   3 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 44

+24.014

24.014

 0.707   1 6   McLaren Mercedes
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 44

+49.140

49.140

 25.126   1 4   Audi Audi
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 44

+50.406

50.406

 1.266   1 2   RB Red Bull
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 44

+1'16.037

1'16.037

 25.631   1 1   Alpine Mercedes
11 France P. Gasly Alpine 10 44

+1'16.991

1'16.991

 0.954   1     Alpine Mercedes
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 44

+1'17.523

1'17.523

 0.532   1     RB Red Bull
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 44

+1'18.348

1'18.348

 0.825   1     Audi Audi
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 44

+1'34.465

1'34.465

 16.117   2     Haas Ferrari
15 Thailand A. Albon Williams 23 44

+1'44.684

1'44.684

 10.219   1     Williams Mercedes
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 44

+1'45.856

1'45.856

 1.172   1     Williams Mercedes
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 44

+1'50.925

1'50.925

 5.069   2     Haas Ferrari
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 43

1 lap

     2     Cadillac Ferrari
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 42

2 laps

     2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 25

19 laps

     2   Ritirato Aston Martin Honda
dnf Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 13

31 laps

     3   Ritirato Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 0

44 laps

         Contatto Mercedes Mercedes
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