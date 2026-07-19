F1 | Russell furioso dopo il KO: "Con Lewis è stato un incidente di gara. Il problema è che non ho potenza!"

"Non so cosa dire. In questo momento non ho parole". George Russell si è mostrato visibilmente emozionato nel tono di voce, pochi minuti dopo il ritiro clamoroso maturato al primo giro del Gran Premio del Belgio.

Arrivato al Kemmel dopo una buona partenza, il pilota britannico della Mercedes è stato letteralmente risucchiato dalle Ferrari, superato sia da Charles Leclerc che, soprattutto, da Lewis Hamilton.

Abbiamo detto soprattutto perché è stato il sorpasso in rettilineo del 7 volte iridato a innescare poi la situazione verificatasi in curva 5. Russell, per provare a resistere all'ex compagno di squadra, ha tirato la staccata in fondo al Kemmel, entrando in curva all'esterno (poi sarebbe stato l'interno nella curva successiva).

Hamilton ha lasciato spazio a sufficienza alla sua sinistra, così come Russell non ha stretto Hamilton. La Ferrari numero 44 si è allargata leggermente sulla sinistra, ma non per una manovra fatta da Lewis, e il contatto è stato inevitabile.

Russell è finito in testacoda e ha finito la sua gara all'esterno della curva, senza avere modo di tornare in pista. Un ritiro amaro non tanto per l'incidente con Hamilton, quanto per la mancanza di potenza della sua power unit che ha permesso alle Ferrari di risucchiarlo sul rettilineo.

George Russell, Mercedes Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Sono stato completamente risucchiato in rettilineo (sul Kemmel). Ho perso tre posizioni in quel momento prima di arrivare a curva 5 e poi il contatto è stato un normale incidente di gara".

Poi Russell ha spiegato meglio l'accaduto: "Ho fatto una buona partenza. Ho affrontato benissimo la prima curva e mi sono accodato subito dietro a Verstappen. Ma, per qualche motivo, la batteria ha deciso di non ricaricarsi alla Curva 1. Ho percorso la prima curva, la batteria non si è ricaricata e ne sono uscito con solo il 35% di carica. E proprio per questo, dato che non si è ricaricata, ho avuto anche un problema con il boost".

"Il turbo non è riuscito a gestirsi correttamente, quindi non avevo potenza. Sono arrivato in cima all'Eau Rouge con la batteria allo 0%. Francamente, è stato pericoloso. Mi hanno superato tre macchine. Non avrei mai dovuto trovarmi in quella situazione. Ed è questo che mi fa più arrabbiare".

George Russell, Mercedes Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

"Lewis non l'ha fatto apposta. Ha avuto più responsabilità lui di me, ma non ha fatto nulla di sconsiderato. Forse avrei potuto allargare un po' di più la traiettoria, forse lui avrebbe potuto frenare un po' prima, ma quell'incidente non sarebbe dovuto accadere se avessi avuto la velocità sul rettilineo. Sono davvero molto deluso".

Insomma, anche dalle parole di Russell si evince come l'accaduto con Hamilton potesse essere considerato un incidente di gara. Eppure la direzione gara ha scelto di penalizzare il pilota della Ferrari con 5 secondi che ha scontato alla sosta effettuata in gara.

Russell, invece, si è concentrato su ciò che in questo momento lo fa più arrabbiare e, allo stesso tempo, preoccupare: la mancanza di potenza della power unit che equipaggia la sua Mercedes W17.

"Apprezzo il fatto che tutti stiano lavorando duramente per risolvere il problema, ma io ero lì n quel momento della gara. Mi sembrava di essere in un'ottima posizione per lottare per la leadership in curva 1. Poi, all'improvviso, niente potenza ed è andato tutto in fumo".