F1 | Leclerc: "Contro Kimi ci ho creduto fino alla fine. Ungheria? Andremo meglio, ma non saremo favoriti"

Se le qualifiche di Spa-Francorchamps avevano mostrato tutti i difetti attuali della SF-26, la gara ha mostrato anche i pregi della Rossa e, uniti a un Charles Leclerc definitivamente ritrovato, il risultato è stato un ottimo secondo posto portato a casa su una delle piste probabilmente più complesse della stagione per la Ferrari.

In un fine settimana dove la Ferrari avrebbe dovuto correre in difesa, si è trovata invece ad avere l'opportunità di lottare per il podio e addirittura per la vittoria. Certo, l'ingresso della Virtual Safety Car al momento opportuno ha avuto un ruolo importante, ma il passo mostrato dalle Rosse è stato incoraggiante per il prosieguo della stagione, non solo per la tappa belga appena andata in archivio.

"Le lacune che ci aspettavamo di avere in questo fine settimana le abbiamo avute comunque. Dopo abbiamo fatto davvero di tutto", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport al termine della gara odierna. "Onestamente la partenza è stata divertente dalla mia macchina. Abbiamo avuto un deployment molto forte dopo l'Eau-Rouge e quello mi ha permesso di superare sia Russell che Verstappen sul rettilineo. E' stato bello".

"Poi abbiamo avuto anche fortuna con l'attuazione della Virtual Safety Car. Questa fortuna la prendo volentieri! E' il secondo fine settimana di fila... Però non dobbiamo dimenticare questa fortuna. Facevamo fatica nei rettilinei oggi, ma il passo non era male".

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Leclerc ha posto l'accento su un aspetto che a Maranello dovranno analizzare per capire cosa sia successo in una manciata di giri con le gomme Hard. Leclerc, infatti, ha denunciato un problema all'anteriore, prima di vederlo risolto e di riprendere un passo gara competitivo e giocarsi la gara fino alla fine con Andrea Kimi Antonelli.

"Devo analizzare lo stint con le Hard, perché ci sono stati 5 o 6 giri in cui ho faticato con l'anteriore. Non so se ho preso qualcosa con l'anteriore o io ho fatto qualcosa di sbagliato in quel frangente, ma sentivo la macchina strana. Dopo il passo è tornato".

"Sono anche rimasto sorpreso dopo il sorpasso che Kimi ha fatto contro di me. Pensavo che se ne sarebbe andato facilmente, invece con la scia sono rimasto lì e ci ho creduto fino alla fine, ma non ne avevamo abbastanza".

Spa-Francorchamps è ormai passata. La Formula 1 non conosce sosta, sebbene la pausa estiva sia alle porte. La prossima settimana il Circus iridato farà tappa all'Hungaroring, per il Gran Premio di Ungheria che si terrà a Budapest. Leclerc ritiene che la Ferrari non possa ritenersi favorita, sebbene le caratteristiche delle SF-26 si sposino piuttosto bene a quelle della pista.

"Abbiamo la consapevolezza che la SF-26 si adatterà meglio all'Ungheria rispetto a Spa. Però siamo arrivati a Monaco pensando di essere i favoriti, ma anche la Mercedes ha mostrato di avere una grande macchina sui circuiti più tecnici. Anche lì loro ci saranno. Non credo che la Ferrari sia favorita, Mercedes ha un passo in più rispetto a noi, ma faremo di tutto per essere al posto giusto al momento giusto se avremo l'opportunità di vincere".