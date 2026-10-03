WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-13: Solberg leader spera di beffare Evans, Neuville KO

Oliver Solberg ed Elliott Edmondson chiudono la giornata di sabato del Rally Italia Sardegna in prima posizione e con ancora qualche speranza di conquistare il titolo 2026 del WRC beffando i loro colleghi Evans/Martin, attualmente saliti al quinto posto e intenti a non correre alcun rischio inutile.

Nella ripetizione dei tre percorsi sterrati già affrontati al mattino, altri due colpi di scena hanno rimescolato la classifica. Il primo è arrivato già dopo 1km della PS11 'Lerno-Sa Conchedda-Monti di Alà 2' (24,14km) quando Thierry Neuville è finito K.O. con la sospensione posteriore sinistra della sua Hyundai divelta, abbandonando le speranze di podio.

Questo ha regalato il secondo posto assoluto alla Toyota di Ogier/Landais che ha vinto la tratta, ripetendosi anche nella successiva PS12 'Coiluna-Loelle 2' (24,83km) dove invece è stato Adrien Fourmaux a doversi fermare nuovamente per sostituire una gomma forata della propria i20 N.

Assieme al suo co-pilota Alexandre Coria, il francese ha effettuato l'operazione perdendo meno di 2', ma sufficienti a farli scendere in classifica fino al quinto posto.

Col sangue agli occhi, la coppia transalpina ha spinto a fondo nella PS13 'Solorche' 2' (12,86km) centrando il primato cronometrico e riprendendosi almeno il quarto posto, seppur con 52"1 di ritardo dal podio.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Qui abbiamo Solberg/Edmondson primi con 33"6 su Ogier/Landais e 1'39"9 su Pajari/Salminen nel tris tutto di marca Toyota, mentre Evans/Martin rimangono quindi a 2'38"4 dalla vetta e con la leadership di campionato nelle mani, alla vigilia di una domenica che tra Super Sunday, Power Stage e classifica finale potrebbe regalare ancora ribaltoni, essendo il gallese virtualmente a +4 su Solberg e a +14 nei confronti di Pajari.

Per quanto riguarda il resto, brutto errore per McErlean/Treacy nella PS12, finiti quasi contro un albero rovinando l'anteriore della loro Ford e accusando problemi di pressione dell'acqua. Il duo di M-Sport, costretto a procedere lentamente, è sceso ottavo nell'ordine, lasciando strada alla Toyota di Katsuta/Johnston e alla Ford di Armstrong/Byrne.

Questi ultimi due hanno anche rischiato di investire uno scellerato tifoso nella PS12, facente parte di un gruppetto di persone di dubbia intelligenza che hanno pensato bene di non osservare gli spazi di sicurezza, portandosi sul bordo della strada a pochissimi centimetri dal passaggio delle vetture.

Passando alla Classe WRC2, con un podio attualmente tutto Toyota, Korhonen/Viinikka sono riusciti a distanziare per 19"6 Greensmith/Andersson, seguiti ora da Suninen/Hussi che hanno riguadagnato la terza posizione a 1'23"6 dal primo posto.

Scendono quarti Kajetanowicz/Szczepaniak con la loro Toyota, ora incalzati dalla Škoda di Virves/Viilo che si è portata a soli 3"1 da loro dopo aver superato quella di Roberto Daprà/Luca Guglielmetti, ora sesti del gruppo.

La giornata di domenica comincerà alle ore 8;31 con la PS 'Osilo - Tergu' (23,71km), seguita alle ore 10;05 dalla 'Sassari-Argentiera' (7,10km) e con le rispettive ripetizioni fissate alle 11;38 e 14;15 portando così a termine gara e stagione.

WRC - Rally Italia Sardegna: Classifica dopo la PS13