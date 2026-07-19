F1 | Red Bull affida il vivaio a Gwen Lagrue, l'uomo che ha lanciato Russell e Antonelli
Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il responsabile del programma giovani Mercedes è pronto a trasferirsi a Milton Keynes per raccogliere l'eredità di Helmut Marko. Nel suo curriculum anche la crescita di George Russell e Kimi Antonelli.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, e Gwen Lagrue
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
C’è una Formula 1 che vive sotto i riflettori, ma non tutti coloro che hanno contribuito a costruire storie di successo sono volti noti. È il caso di Gwen Lagrue, responsabile dal 2016 del programma giovani della Mercedes. A lui si devono la selezione, la crescita e l’approdo nel team ufficiale di George Russell e Kimi Antonelli, due percorsi che rappresentano la conferma del valore del vivaio Mercedes.
Secondo quanto appreso da Motorsport.com, Lagrue lascerà a breve la Mercedes per assumere un ruolo analogo in Red Bull. Non è ancora chiaro quando il manager francese inizierà ufficialmente la sua nuova avventura, e al momento non sono arrivati commenti dalle persone coinvolte nell’operazione.
Lagrue è approdato nel motorsport da giovane kartista. Dopo aver proseguito la propria carriera nei rally, ha deciso di mettere a frutto l’esperienza maturata dedicandosi alla scoperta e alla crescita dei giovani talenti. Dopo le prime esperienze da indipendente, nel 2011 fu chiamato da Eric Boullier, allora team principal della Lotus F1, per guidare il programma junior della squadra. In quegli anni selezionò Esteban Ocon e Alexander Albon, per poi passare nel 2016 in Mercedes.
George Russell, Williams Racing, e Gwen Lagrue
Foto di: Joe Portlock - Formula 1
Il suo primo giorno di lavoro a Brackley fu tutt’altro che ordinario. L’obiettivo era convincere George Russell a rinunciare a un contratto da pilota ufficiale BMW nel DTM per continuare il percorso nelle monoposto sotto l’egida Mercedes. Una scelta che, con il senno di poi, si è rivelata decisiva.
Dopo Russell sono arrivati altri giovani talenti, fino all’ingresso nella famiglia Mercedes di Antonelli, individuato da Lagrue quando Kimi aveva appena undici anni. Anche in quel caso si trattò di una scommessa, vinta nonostante all’interno della squadra non mancassero le perplessità sull’opportunità di investire su un ragazzo così giovane.
Per la Red Bull l’ingaggio di Lagrue rappresenta un colpo di grande peso, destinato ad aprire una nuova fase dopo l’uscita di scena di Helmut Marko. Per venticinque anni il manager austriaco ha seguito in prima persona il programma Red Bull Junior, un progetto che ha portato alla Formula 1 numerosi talenti e campioni del mondo, ma che negli ultimi anni ha attraversato anche periodi meno brillanti.
L’arrivo di Lagrue coincide con un momento di rifondazione della filiera giovani della Red Bull. Le notevoli risorse a disposizione del gruppo, a partire dai due sedili garantiti dalla Racing Bulls, saranno ora affidate a uno dei manager più apprezzati nella scoperta e nello sviluppo dei giovani piloti.
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