GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni
Pioggia, Safety Car, bandiera rossa e tanti duelli rimescolano le carte fino alla fine e il successo va alla R8 di GOLD CUP condotta da Aka/Pereira, mentre al duo della Porsche-Boutsen VDS è sufficiente il secondo posto. Titolo GOLD per Mosca/Zagazeta su Ferrari-AF, podio anche per la Lamborghini-Rutronik.
Foto di: SRO
L'Audi di Tresor Attempto Racing conquista un'incredibile vittoria in Gara 1 del GT World Challenge Europe a Barcellona, dove la pioggia bagna i Campioni 2026 di Sprint Cup, Bastian Buus e Ricardo Feller, ai quali è bastato giungere secondi con la Porsche #80 di Lionspeed GP.
Immancabile il cambio di Balance of Performance prima del via, fra l'altro con modifiche che hanno coinvolto tutti tranne Ferrari e Audi, rimaste sugli stessi pesi. 10kg sono stati assegnati in aggiunta a Porsche e Mercedes, 15kg levati a McLaren e Lamborghini, con Aston Martin e BMW che infine hanno beneficiato di una riduzione di 10kg.
La pioggia intensificatasi proprio prima del via ha spinto la Direzione Gara a far percorrere due giri dietro alla Safety Car primi di dare semaforo verde. Kiern Jewiss si è subito mostrato pimpantissimo portando la Mercedes-2 Seas #222 al comando superando la Porsche-Boutsen VDS di un Bastian Buus in difficoltà e a perdere copiosamente posizioni fino a scendere ottavo.
Grande risalita di Lucas Auer che in poche curve ha guadagnato la sesta piazza con la Mercedes-Winward #48, ma nel nuvolone d'acqua sollevato dal gruppo i duelli si sono sprecati ad ogni staccata, con contatti e sbandate a ripetizione. Uno di questi ha visto proprio Jewiss toccarsi con la Ferrari #74 di Dennis Marschall mentre il pilota di Kessel Racing provava ad ad attaccarlo all'esterno della curva 5.
La 296, spinta verso la via di fuga, si è agganciata al paraurti posteriore della AMG strappandolo sul lato di destra e poco dopo Jewiss ha lasciato strada al rivale per non incappare nella penalità.
Al giro 5 un incidente a centro gruppo ha messo K.O. la McLaren-Garage 59 #58 di Tom Fleming, peggio è andata a Thomas Neubauer (Ferrari-AF Corse #50), che nelle sportellate è finito in testacoda dopo il tornantino 10 venendo centrato dall'Audi-Tresor #66 di Ariel Levi.
La Safety Car è dovuta intervenire per ripulire la pista dai detriti e rimuovere la R8, con nuovo via libera avvenuto al giro 10 che ha visto Marschall scappare via davanti a Jewiss, messo sotto pressione dalla Ferrari #71 di Felix Hirsiger, a sua volta attaccato dalla BMW di Augusto Farfus e dalla Porsche di Sven Muller.
Alla curva 6 escursione nell'erba per Hirsiger che è sceso addirittura 13°, imitato da Fabian Schiller all'ultima curva ritrovandosi 10°.
Poco dopo si è aperta la girandola delle soste e anche in pit-lane non sono mancate le problematiche: in particolare tra la Porsche-Boutsen VDS #2 e la Ferrari-Emil Frey Racing #14 che ha riportato la rottura della sospensione posteriore destra nella collisione. L'episodio ha poi portato allo Stop&Go per la 911 di Boccolacci/Muller scontata nel finale.
Un'uscita in curva 3 di Loris Cabirou con la Porsche-Dinamic #55, rimasta ferma nella ghiaia, ha spinto il Direttore di Gara a esporre la bandiera rossa con 27'58" sul cronometro. Essendo ancora attiva la finestra per le soste, con diverse vetture in corso di cambio-pilota, l'ordine è stato inevitabilmente scombinato rispetto a quanto stava accadendo in pista.
Oltretutto, Marschall era già sul rettilineo quando è arrivata la comunicazione della sospensione e l'ordine di rientrare in corsia box. Dopo una sosta di quasi 30' le vetture sono rientrate in azione per la ripartenza secondo l'ordine imposto dai giudici, con la Ferrari #74 passata a Constantin Dressler al comando seguita da Mercedes #222, BMW #991, Porsche #2, Mercedes #48 e #87, Audi #99, Porsche #80, Ferrari #27 e Aston Martin #12 per quanto riguarda la Top10, seguite dalle Ferrari #69, #51 e #71, e dalla Lamborghini #96.
Due giri dietro alla Safety Car e poi nuovo via libera con 22'50" sul cronometro da affrontare. Bravissimo Dressler a difendere il primato dagli assalti dei rivali, ma alla fine è stato Dorian Boccolacci ad avere la meglio, fuggendo poi via fino a quando non ha dovuto pagare lo Stop&Go per l'incidente ai box, mentre Alex Aka, Ricardo Feller e Luca Engstler si sono messi alle spalle la 296 di Kessel.
Un'uscita di pista da parte di Maxime Robin (Aston Martin-Walkenhorst #35) ha provocato un nuovo Full Course Yellow a 10' dal termine. L'ultimo episodio chiave per le sorti del campionato si è verificato ad una manciata di giri dal termine, quando Chris Lulham - tra una ruotata e l'altra coi rivali - è finito nell'erba con la Mercedes-Verstappen Racing #3 facendo sfumare le speranze di titolo per il suo compagno Juncadella.
Alex Aka, ritrovatosi saldamente in testa, ha mantenuto benissimo la leadership al volante dell'Audi #99 di Tresor Attempto, andando meritatamente a festeggiare il successo assoluto e in Classe GOLD CUP in compagnia di Dylan Pereira.
Il secondo posto è invece abbastanza per Buus/Feller, incoronati Campioni PRO CUP in una annata da sogno che li ha visti vincere anche la 24h di Spa-Francorchamps (assieme a Thomas Preining). L'unica possibilità che tutto in realtà sfumi, riguarda i risultati di Gara 2 e la famosa squalifica ancora in bilico per la Mercedes-Winward #48 arrivata dopo Misano, anche se chiaramente questi temi verranno trattati a tempo debito e in base al corso degli eventi.
Il terzo gradino del podio generale va invece alla Lamborghini-Rutronik Racing #96 di Niederhauser/Engstler al termine di una rimonta fantastica, così come Loake/Macdonald che risalgono quarti con la McLaren-Garage 59 #59.
In Top5 troviamo anche Cheever/Dempsey che vanno a vincere la Classe BRONZE CUP, seguiti in scia dalla Porsche-Boutsen VDS #2 di Muller/Boccolacci e dalla Mercedes-Winward Racing #48 di Auer/Engel, nel finale alle prese con duelli rusticani che le hanno fatto sfuggire un possibile podio.
Grande rimonta anche per la BMW-KPX #77 di Rappange/Pittard che si prende la seconda posizione GOLD e l'ottava generale, alla fine la Ferrari-Kessel #74 di Marschall/Dressler conclude nona e seconda in BRONZE CUP.
Tra i primi 10 assoluti ritroviamo anche la BMW-WRT #32 di Weerts/Van Der Linde, a precedere la #31 di Pepper/Cordeel, mentre la #46 di Rossi/Hesse taglia il traguardo 16a dopo un avvio complicato di Valentino e l'ottimo recupero di Max.
Per quanto concerne la categoria GOLD CUP, il podio annovera pure la McLaren-CSA #555 di Gachet/Andriolo, ma i duelli per il titolo si risolvono in favore della Ferrari-AF Corse #51 di Mosca/Zagazeta, nonostante la 296 abbia dovuto pagare 5" di penalità per una collisione, finendo settima di categoria.
Sul podio BRONZE CUP va anche la Mercedes-Winward #87 di Salikhov/Dienst beffando la BMW-Paradine #991 di Farfus/Leung, in SILVER CUP trionfa invece la McLaren-Optimum #5 di Porter/Oliveira davanti alla Ferrari-AF Corse #52 di Machiels/Stadsbader e Baert/Bergstrom con la Porsche-Lionspeed GP #89.
|Pos
|#
|Classe
|PILOTI
|Team
|AUTO
|DISTACCO
|1
|99
|Gold Cup
|Dylan Pereira, Alex Aka
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|2
|80
|Pro Cup
|Bastian Buus, Ricardo Feller
|Lionspeed GP
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.789
|3
|96
|Pro Cup
|Patric Niederhauser, Luca Engstler
|Rutronik Racing
|Lamborghini Temerario GT3
|4.309
|4
|59
|Pro Cup
|Joseph Loake, Dean Macdonald
|Garage 59
|McLaren 720S GT3 EVO
|13.536
|5
|93
|Bronze Cup
|Eddie Cheever, Peter Dempsey
|Ziggo Sport Tempesta Racing
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|14.999
|6
|2
|Pro Cup
|Sven Müller, Dorian Boccolacci
|Boutsen VDS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|16.238
|7
|48
|Pro Cup
|Lucas Auer, Maro Engel
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|20.565
|8
|77
|Gold Cup
|Jop Rappange, David Pittard
|KPX Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|22.047
|9
|74
|Bronze Cup
|Dennis Marschall, Constantin Dressler
|Kessel Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|22.681
|10
|32
|Pro Cup
|Charles Weerts, Kelvin van der Linde
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|24.910
|11
|31
|Pro Cup
|Amaury Cordeel, Jordan Pepper
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|26.205
|12
|3
|Pro Cup
|Daniel Juncadella, Chris Lulham
|Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|26.887
|13
|555
|Gold Cup
|Simon Gachet, Romain Andriolo
|CSA Racing
|McLaren 720S GT3 EVO
|27.508
|14
|84
|Pro Cup
|Simon Reicher, Christopher Haase
|Eastalent Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|28.919
|15
|163
|Gold Cup
|Loris Spinelli, Mattia Michelotto
|VSR
|Lamborghini Temerario GT3
|29.755
|16
|46
|Pro Cup
|Valentino Rossi, Max Hesse
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|29.825
|17
|87
|Bronze Cup
|Marvin Dienst, Rinat Salikhov
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|31.082
|18
|7
|Pro Cup
|Kobe Pauwels, Nicki Thiim
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|32.110
|19
|10
|Gold Cup
|Gilles Magnus, Robin Knutsson
|Boutsen VDS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|32.785
|20
|991
|Bronze Cup
|Augusto Farfus, Darren Leung
|Paradine Competition
|BMW M4 GT3 EVO
|33.727
|21
|5
|Silver Cup
|Mikey Porter, Guilherme Oliveira
|Optimum Motorsport
|McLaren 720S GT3 EVO
|34.169
|22
|111
|Gold Cup
|James Kell, Arthur Rougier
|CSA Racing
|McLaren 720S GT3 EVO
|34.610
|23
|51
|Gold Cup
|Tommaso Mosca, Matias Zagazeta
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|36.486
|24
|52
|Silver Cup
|Jef Machiels, Gilles Stadsbader
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|37.508
|25
|58
|Gold Cup
|Thomas Fleming, Louis Prette
|Garage 59
|McLaren 720S GT3 EVO
|37.839
|26
|89
|Silver Cup
|Nicolas Baert, Gustav Bergström
|Lionspeed GP
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|38.235
|27
|34
|Silver Cup
|Jamie Day, Mateo Villagomez
|Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|38.928
|28
|54
|Silver Cup
|Mark Kastelic, Tanart Sathienthirakul
|Dinamic GT
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|39.493
|29
|71
|Silver Cup
|Felix Hirsiger, Carl Bennett
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|43.321
|30
|55
|Bronze Cup
|Loris Cabirou, Dmitry Gvazava
|Dinamic GT
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|50.893
|31
|12
|Bronze Cup
|Fabian Schiller, Gabriel Rindone
|GetSpeed Team Dubai
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|57.322
|32
|30
|Silver Cup
|Ignacio Montenegro, Matisse Lismont
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|58.724
|33
|6
|Silver Cup
|Aurelien Panis, Anthony Bartone
|GetSpeed Team Bartone Bros
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:04.004
|34
|222
|Bronze Cup
|Kiern Jewiss, Charles Dawson
|2Seas Motorsport
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1:09.119
|35
|88
|Bronze Cup
|Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1:18.395
|36
|27
|Bronze Cup
|David Fumanelli, Marco Pulcini
|Kessel Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|1:24.450
|37
|11
|Bronze Cup
|Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1:20.640
|38
|21
|Silver Cup
|Oliver Söderström, Arthur Dorison
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|44.705
|39
|35
|Silver Cup
|Gaspard Simon, Maxime Robin
|Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|-17:18.233
|40
|69
|Pro Cup
|Thierry Vermeulen, Ben Green
|Emil Frey Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|-18:29.518
|NC
|9
|Silver Cup
|Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin
|Pure Rxcing
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|-53:06.203
|NC
|14
|Pro Cup
|Konsta Lappalainen, Matteo Cairoli
|Emil Frey Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|-55:33.556
|NC
|50
|Pro Cup
|Thomas Neubauer, Arthur Leclerc
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|-1:10:15.230
|NC
|66
|Silver Cup
|Ariel Levi, Andrea Frassineti
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|-1:10:11.682
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