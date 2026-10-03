GT World | Audi-Tresor trionfa a Barcellona in una pazza Gara 1, Buus-Feller sono Campioni

L'Audi di Tresor Attempto Racing conquista un'incredibile vittoria in Gara 1 del GT World Challenge Europe a Barcellona, dove la pioggia bagna i Campioni 2026 di Sprint Cup, Bastian Buus e Ricardo Feller, ai quali è bastato giungere secondi con la Porsche #80 di Lionspeed GP.

Immancabile il cambio di Balance of Performance prima del via, fra l'altro con modifiche che hanno coinvolto tutti tranne Ferrari e Audi, rimaste sugli stessi pesi. 10kg sono stati assegnati in aggiunta a Porsche e Mercedes, 15kg levati a McLaren e Lamborghini, con Aston Martin e BMW che infine hanno beneficiato di una riduzione di 10kg.

La pioggia intensificatasi proprio prima del via ha spinto la Direzione Gara a far percorrere due giri dietro alla Safety Car primi di dare semaforo verde. Kiern Jewiss si è subito mostrato pimpantissimo portando la Mercedes-2 Seas #222 al comando superando la Porsche-Boutsen VDS di un Bastian Buus in difficoltà e a perdere copiosamente posizioni fino a scendere ottavo.

Grande risalita di Lucas Auer che in poche curve ha guadagnato la sesta piazza con la Mercedes-Winward #48, ma nel nuvolone d'acqua sollevato dal gruppo i duelli si sono sprecati ad ogni staccata, con contatti e sbandate a ripetizione. Uno di questi ha visto proprio Jewiss toccarsi con la Ferrari #74 di Dennis Marschall mentre il pilota di Kessel Racing provava ad ad attaccarlo all'esterno della curva 5.

La 296, spinta verso la via di fuga, si è agganciata al paraurti posteriore della AMG strappandolo sul lato di destra e poco dopo Jewiss ha lasciato strada al rivale per non incappare nella penalità.

Al giro 5 un incidente a centro gruppo ha messo K.O. la McLaren-Garage 59 #58 di Tom Fleming, peggio è andata a Thomas Neubauer (Ferrari-AF Corse #50), che nelle sportellate è finito in testacoda dopo il tornantino 10 venendo centrato dall'Audi-Tresor #66 di Ariel Levi.

La Safety Car è dovuta intervenire per ripulire la pista dai detriti e rimuovere la R8, con nuovo via libera avvenuto al giro 10 che ha visto Marschall scappare via davanti a Jewiss, messo sotto pressione dalla Ferrari #71 di Felix Hirsiger, a sua volta attaccato dalla BMW di Augusto Farfus e dalla Porsche di Sven Muller.

Alla curva 6 escursione nell'erba per Hirsiger che è sceso addirittura 13°, imitato da Fabian Schiller all'ultima curva ritrovandosi 10°.

Poco dopo si è aperta la girandola delle soste e anche in pit-lane non sono mancate le problematiche: in particolare tra la Porsche-Boutsen VDS #2 e la Ferrari-Emil Frey Racing #14 che ha riportato la rottura della sospensione posteriore destra nella collisione. L'episodio ha poi portato allo Stop&Go per la 911 di Boccolacci/Muller scontata nel finale.

Un'uscita in curva 3 di Loris Cabirou con la Porsche-Dinamic #55, rimasta ferma nella ghiaia, ha spinto il Direttore di Gara a esporre la bandiera rossa con 27'58" sul cronometro. Essendo ancora attiva la finestra per le soste, con diverse vetture in corso di cambio-pilota, l'ordine è stato inevitabilmente scombinato rispetto a quanto stava accadendo in pista.

Oltretutto, Marschall era già sul rettilineo quando è arrivata la comunicazione della sospensione e l'ordine di rientrare in corsia box. Dopo una sosta di quasi 30' le vetture sono rientrate in azione per la ripartenza secondo l'ordine imposto dai giudici, con la Ferrari #74 passata a Constantin Dressler al comando seguita da Mercedes #222, BMW #991, Porsche #2, Mercedes #48 e #87, Audi #99, Porsche #80, Ferrari #27 e Aston Martin #12 per quanto riguarda la Top10, seguite dalle Ferrari #69, #51 e #71, e dalla Lamborghini #96.

Due giri dietro alla Safety Car e poi nuovo via libera con 22'50" sul cronometro da affrontare. Bravissimo Dressler a difendere il primato dagli assalti dei rivali, ma alla fine è stato Dorian Boccolacci ad avere la meglio, fuggendo poi via fino a quando non ha dovuto pagare lo Stop&Go per l'incidente ai box, mentre Alex Aka, Ricardo Feller e Luca Engstler si sono messi alle spalle la 296 di Kessel.

Un'uscita di pista da parte di Maxime Robin (Aston Martin-Walkenhorst #35) ha provocato un nuovo Full Course Yellow a 10' dal termine. L'ultimo episodio chiave per le sorti del campionato si è verificato ad una manciata di giri dal termine, quando Chris Lulham - tra una ruotata e l'altra coi rivali - è finito nell'erba con la Mercedes-Verstappen Racing #3 facendo sfumare le speranze di titolo per il suo compagno Juncadella.

Alex Aka, ritrovatosi saldamente in testa, ha mantenuto benissimo la leadership al volante dell'Audi #99 di Tresor Attempto, andando meritatamente a festeggiare il successo assoluto e in Classe GOLD CUP in compagnia di Dylan Pereira.

Il secondo posto è invece abbastanza per Buus/Feller, incoronati Campioni PRO CUP in una annata da sogno che li ha visti vincere anche la 24h di Spa-Francorchamps (assieme a Thomas Preining). L'unica possibilità che tutto in realtà sfumi, riguarda i risultati di Gara 2 e la famosa squalifica ancora in bilico per la Mercedes-Winward #48 arrivata dopo Misano, anche se chiaramente questi temi verranno trattati a tempo debito e in base al corso degli eventi.

Il terzo gradino del podio generale va invece alla Lamborghini-Rutronik Racing #96 di Niederhauser/Engstler al termine di una rimonta fantastica, così come Loake/Macdonald che risalgono quarti con la McLaren-Garage 59 #59.

In Top5 troviamo anche Cheever/Dempsey che vanno a vincere la Classe BRONZE CUP, seguiti in scia dalla Porsche-Boutsen VDS #2 di Muller/Boccolacci e dalla Mercedes-Winward Racing #48 di Auer/Engel, nel finale alle prese con duelli rusticani che le hanno fatto sfuggire un possibile podio.

Grande rimonta anche per la BMW-KPX #77 di Rappange/Pittard che si prende la seconda posizione GOLD e l'ottava generale, alla fine la Ferrari-Kessel #74 di Marschall/Dressler conclude nona e seconda in BRONZE CUP.

Tra i primi 10 assoluti ritroviamo anche la BMW-WRT #32 di Weerts/Van Der Linde, a precedere la #31 di Pepper/Cordeel, mentre la #46 di Rossi/Hesse taglia il traguardo 16a dopo un avvio complicato di Valentino e l'ottimo recupero di Max.

Per quanto concerne la categoria GOLD CUP, il podio annovera pure la McLaren-CSA #555 di Gachet/Andriolo, ma i duelli per il titolo si risolvono in favore della Ferrari-AF Corse #51 di Mosca/Zagazeta, nonostante la 296 abbia dovuto pagare 5" di penalità per una collisione, finendo settima di categoria.

Sul podio BRONZE CUP va anche la Mercedes-Winward #87 di Salikhov/Dienst beffando la BMW-Paradine #991 di Farfus/Leung, in SILVER CUP trionfa invece la McLaren-Optimum #5 di Porter/Oliveira davanti alla Ferrari-AF Corse #52 di Machiels/Stadsbader e Baert/Bergstrom con la Porsche-Lionspeed GP #89.

Pos # Classe PILOTI Team AUTO DISTACCO 1 99 Gold Cup Dylan Pereira, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2 80 Pro Cup Bastian Buus, Ricardo Feller Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.789 3 96 Pro Cup Patric Niederhauser, Luca Engstler Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 4.309 4 59 Pro Cup Joseph Loake, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 13.536 5 93 Bronze Cup Eddie Cheever, Peter Dempsey Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 14.999 6 2 Pro Cup Sven Müller, Dorian Boccolacci Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 16.238 7 48 Pro Cup Lucas Auer, Maro Engel Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 20.565 8 77 Gold Cup Jop Rappange, David Pittard KPX Motorsport BMW M4 GT3 EVO 22.047 9 74 Bronze Cup Dennis Marschall, Constantin Dressler Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 22.681 10 32 Pro Cup Charles Weerts, Kelvin van der Linde Team WRT BMW M4 GT3 EVO 24.910 11 31 Pro Cup Amaury Cordeel, Jordan Pepper Team WRT BMW M4 GT3 EVO 26.205 12 3 Pro Cup Daniel Juncadella, Chris Lulham Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 26.887 13 555 Gold Cup Simon Gachet, Romain Andriolo CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 27.508 14 84 Pro Cup Simon Reicher, Christopher Haase Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 28.919 15 163 Gold Cup Loris Spinelli, Mattia Michelotto VSR Lamborghini Temerario GT3 29.755 16 46 Pro Cup Valentino Rossi, Max Hesse Team WRT BMW M4 GT3 EVO 29.825 17 87 Bronze Cup Marvin Dienst, Rinat Salikhov Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 31.082 18 7 Pro Cup Kobe Pauwels, Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 32.110 19 10 Gold Cup Gilles Magnus, Robin Knutsson Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 32.785 20 991 Bronze Cup Augusto Farfus, Darren Leung Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 33.727 21 5 Silver Cup Mikey Porter, Guilherme Oliveira Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 34.169 22 111 Gold Cup James Kell, Arthur Rougier CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 34.610 23 51 Gold Cup Tommaso Mosca, Matias Zagazeta AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 36.486 24 52 Silver Cup Jef Machiels, Gilles Stadsbader AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 37.508 25 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 37.839 26 89 Silver Cup Nicolas Baert, Gustav Bergström Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 38.235 27 34 Silver Cup Jamie Day, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 38.928 28 54 Silver Cup Mark Kastelic, Tanart Sathienthirakul Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 39.493 29 71 Silver Cup Felix Hirsiger, Carl Bennett AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 43.321 30 55 Bronze Cup Loris Cabirou, Dmitry Gvazava Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 50.893 31 12 Bronze Cup Fabian Schiller, Gabriel Rindone GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 57.322 32 30 Silver Cup Ignacio Montenegro, Matisse Lismont Team WRT BMW M4 GT3 EVO 58.724 33 6 Silver Cup Aurelien Panis, Anthony Bartone GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO 1:04.004 34 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:09.119 35 88 Bronze Cup Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:18.395 36 27 Bronze Cup David Fumanelli, Marco Pulcini Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:24.450 37 11 Bronze Cup Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:20.640 38 21 Silver Cup Oliver Söderström, Arthur Dorison Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 44.705 39 35 Silver Cup Gaspard Simon, Maxime Robin Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO -17:18.233 40 69 Pro Cup Thierry Vermeulen, Ben Green Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO -18:29.518 NC 9 Silver Cup Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) EVO -53:06.203 NC 14 Pro Cup Konsta Lappalainen, Matteo Cairoli Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO -55:33.556 NC 50 Pro Cup Thomas Neubauer, Arthur Leclerc AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO -1:10:15.230 NC 66 Silver Cup Ariel Levi, Andrea Frassineti Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II -1:10:11.682