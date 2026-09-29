MotoGP | Meregalli ammette: il rapporto con Quartararo è diventato "un po' più freddo"

In Yamaha l’atmosfera nel team ufficiale non è più da tempo così cordiale come negli anni di successo con Fabio Quartararo. Il direttore del team Massimo Meregalli ammette che il rapporto sia cambiato in modo evidente.

"Naturalmente non è più come all’inizio. È normale", spiega Meregalli parlando con Motorsport.com. Allo stesso tempo, però, non ci si lascia distrarre da questo: "Siamo davvero in un ambiente di lavoro, e siamo tutti professionisti. Continuiamo semplicemente a lavorare in modo professionale".

E questo fino all’ultima gara della stagione. Poi finirà il periodo insieme di Yamaha e Quartararo. Il francese, diventato campione del mondo MotoGP nel 2021 con la Casa di Iwata, lascerà il costruttore dopo la stagione e dal 2027 correrà per i rivali della Honda.

Anche l’attuale compagno di squadra di Quartararo, Alex Rins, è vicino all’addio al team ufficiale. Di conseguenza, l’atmosfera all’interno della squadra è cambiata.

"Il rapporto con il pilota è diventato un po’ più freddo"

Meregalli sottolinea: "Fortunatamente l’atmosfera nel box tra tutte le persone - i meccanici e gli ingegneri - è buona". Tra i piloti e la squadra, invece, il rapporto non sarebbe più lo stesso.

"Forse il rapporto con il pilota nel complesso è diventato un po’ più freddo rispetto a prima", ammette il direttore del factory team Yamaha. Con queste parole l’italiano si riferisce in particolare alla situazione tesa con Quartararo. Il francese aveva dato libero sfogo alla sua frustrazione nei confronti del marchio dopo il Gran Premio di Aragon a fine agosto.

Dopo un guasto al motore nella Sprint ed un weekend di gara complessivamente difficile, Quartararo aveva dichiarato tra le altre cose di non sentire più alcuna motivazione ad aiutare Yamaha nello sviluppo della moto per il 2027.

Alla base c’era, tra l’altro, la decisione di Yamaha di non far partecipare "El Diablo" all’importante test degli pneumatici Pirelli 2027 al Red Bull Ring, mentre nei weekend di gara, secondo quanto da lui affermato, doveva continuare a provare diversi componenti, a scapito della prestazione. La frustrazione quindi era piuttosto grande.

Il colloquio con Quartararo dopo Aragon ha aiutato

Meregalli, tuttavia, non considera le dichiarazioni del francese come una rottura insormontabile. Dopo Aragon ci sarebbe stato un colloquio chiarificatore con Quartararo.

"Fabio alla fine ha capito che effetto hanno avuto le sue parole dopo Aragon", dice Meregalli. "Quando i piloti sono delusi o frustrati, a volte dicono cose che forse non pensano davvero, o forse le si pensano anche".

Per Yamaha era decisivo chiarire la questione internamente. "Dopo la gara abbiamo parlato bene, e lui ha capito. Abbiamo chiarito questa cosa". In effetti, poco dopo, lo stesso Quartararo ha confermato che c’era stato un colloquio e che la situazione si era normalizzata.

Il conflitto aveva così raggiunto un culmine pubblico, ma Yamaha voleva evidentemente evitare che da ciò nascesse un blocco duraturo per il resto della stagione. Anche il managing director Paolo Pavesio ha poi definito quanto accaduto ad Aragon come un necessario "nuovo inizio" all’interno del rapporto.

Massimo Meregalli, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yamaha vuole sostenere Quartararo fino alla fine

Nonostante l’imminente separazione a fine stagione, Meregalli non vuole fare compromessi sul supporto tecnico. Al contrario: Quartararo dovrà continuare a ricevere tutti gli sviluppi disponibili fino all’ultima gara.

"Lo sosterremo fino alla fine della stagione. Qualunque cosa dovremo dargli, la riceverà", ha detto l’italiano. Meregalli richiama anche la precedente collaborazione di Yamaha con Jorge Lorenzo, che nel 2027 passò a Ducati.

"Lo abbiamo fatto in passato anche con Jorge Lorenzo. Abbiamo continuato a sviluppare la sua moto fino all’ultimo Gran Premio della stagione". Per Meregalli questo approccio è una questione di atteggiamento professionale di base: "È così che lavora un team, secondo me", sottolinea il direttore del factory team Yamaha.

Situazione di partenza difficile per il progetto V4 di Yamaha

Le tensioni arrivano in una fase già difficile per Yamaha. Il costruttore si trova nel 2026 al primo anno con il motore V4 e quindi in una profonda trasformazione tecnica. Per il 2027 è previsto il passaggio ai motori da 850 cc.

Yamaha aveva già sottolineato ad inizio stagione che il progetto V4 avrebbe comportato una ripida curva di apprendimento. I risultati sportivi rendono la situazione ancora più impegnativa. Ad Aragon Quartararo si è ritirato nella Sprint dopo il guasto già citato ed è arrivato ultimo al traguardo nella gara lunga, mentre Rins ha chiuso al 13° posto.

Nel frattempo la situazione sportiva si è stabilizzata in alcuni momenti, ma dopo il Gran Premio d’Austria Quartararo e Rins occupano ancora soltanto rispettivamente il 15° e il 20° posto nella classifica piloti. La Yamaha è quinta ed ultima nella classifica costruttori, mentre il team ufficiale è decimo nella classifica team.