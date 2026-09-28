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MotoGP | Quartararo costretto a lasciare Monster dopo il ritorno di Red Bull come sponsor della Honda

Honda e Red Bull hanno concordato che il marchio di energy drink torni a sponsorizzare la sua scuderia ufficiale in MotoGP a partire dal prossimo anno, circostanza che porterà Fabio Quartararo a dover interrompere il suo longevo legame con Monster.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Il mercato in vista del prossimo anno non si è scosso solo per quanto riguarda i piloti, ma ha anche scompaginato quello delle sponsorizzazioni, con alcuni movimenti prevedibili e altri molto più sorprendenti.

In attesa che Monster decida se ridurre la sua presenza in Yamaha Factory Racing o scomparire del tutto dalla pancia delle M1 ufficiali, un'altra operazione meno prevedibile si concretizzerà la prossima stagione: Red Bull tornerà a sponsorizzare il team ufficiale della Honda nella classe regina, come ha rivelato sabato scorso GPone.com.

Parallelamente, Motorsport.com ha potuto sapere che il ritorno dell'azienda di energy drink in HRC avrà una conseguenza diretta molto vistosa: Fabio Quartararo, scelto per diventare il fiore all'occhiello del costruttore dell'ala dorata da quel momento in poi, sarà costretto a lasciare Monster, la diretta concorrente della Red Bull, con cui ha mantenuto un rapporto stretto da quando ha debuttato in MotoGP, nel 2019.

A partire dal mese di gennaio, "El Diablo" entrerà a far parte del portafoglio di atleti della Red Bull. Infatti, Motorsport.com ritiene che Honda abbia dovuto farsi carico dell'indennizzo previsto nel contratto del pilota con Monster, che andava oltre il 2026.

Ci si aspetta che Quartararo sfoggi il logo dell'artiglio verde al suo debuttocon il suo nuovo prototipo, nel test che si svolgerà a Valencia, il martedì successivo alla fine del Mondiale.

Maggiore presenza sulla RC214V

Il ritorno del marchio di bevande del toro rosso in Honda sarà visibile quattro anni dopo che Red Bull decise di smettere di sponsorizzare HRC, appellandosi alla clausola presente nell'accordo tra le parti e che le permetteva di rompere l'alleanza nel caso in cui Marc Marquez avesse lasciato il costruttore giapponese.

Alla fine del 2023, il pluricampione raggiunse un accordo con Honda e rinunciò all'anno che gli restava (2024) dei quattro che aveva firmato, unendosi al Gresini Racing, nella prima fase che lo ha portato, nel 2025, a laurearsi campione in sella ad una Ducati.

Red Bull volverá a la decoración de Honda en MotoGP

Red Bull volverá a la decoración de Honda en MotoGP

Foto de: Repsol Media

Marquez è volato lontano dalla Honda e, con lui, lo ha fatto anche Red Bull, che con una sterzata inattesa ripercorrerà quel cammino al contrario nel 2027. Motorsport.com interpreta che il logo dell'azienda austriaca sarà molto più visibile rispetto alla fase precedente, dove compariva essenzialmente nella parte bassa della carena inferiore e sul parafango anteriore.

Red Bull e Monster si contendono da tempo la vetrina offerta dalla MotoGP. Attualmente, Monster è sponsor principale delle strutture ufficiali di Yamaha e di Aprilia, oltre ad essere molto rilevante anche in Ducati.

Red Bull, dal canto suo, resta solo con KTM. Tuttavia, esistono molti indizi che portano ad intuire che i rapporti di forza si riequilibreranno presto se teniamo conto del recupero del rapporto tra Honda e Red Bull, già per il 2027. A maggior ragione se consideriamo che il contratto tra Ducati e Monster scade alla fine della prossima stagione, e che nel 2028, la coppia di piloti del team ufficiale sarà composta da Marquez e Pedro Acosta, due figure assolutamente legate a Red Bull.

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