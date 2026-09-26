MotoGP | Yamaha: ecco perché il V4 è stata una scelta dolorosa ma forzata in vista del 2027

Un anno fa, a Misano, la Yamaha ha tracciato la rotta. Sapeva che sarebbe stata ricca di insidie, ma anche che era l'unica possibilità se l'obiettivo era quello di tornare a lottare per le vittorie ed i titoli in MotoGP. Quel giorno ha presentato la M1 dotata del nuovo motore V4. Un cambio radicale per chi nell'era delle quattro tempi aveva sempre utilizzato un motore a quattro cilindri in linea e dopo l'addio della Suzuki continuava ad essere l'ultimo baluardo di questa tecnologia.

Sia a Gerno di Lesmo, dove c'è la base operativa della squadra, che ad Iwata, erano consapevoli che ad attenderli ci sarebbe stata una stagione di sofferenza, visto che si preparavano ad affrontare qualcosa di completamente nuovo proprio nell'ultimo anno di un ciclo regolamentare, quando invece la concorrenza ormai conosceva alla perfezione i propri prototipi. E lo stesso Paolo Pavesio, Managing Director di Yamaha Motor Racing, curiosamente proprio a Misano e ad un anno di distanza, non ha avuto problemi ad ammettere in una chiacchierata con Motorsport.com che fin qui questa transizione sia stata anche più faticosa delle previsioni.

"Quando abbiamo preso la decisione di avviare il progetto immaginavamo che potesse esserci un braket di prestazioni. Mentirei se dicessi che siamo nella parte alta di questo braket, no, siamo probabilmente nella parte bassa, soprattutto perché abbiamo fatto fatica con l'affidabilità, e quando non c'è affidabilità non riesci a fare performance. Per fare tutto ciò, infatti, serve avere un motore stabile. Sistemata l'affidabilità, perché tutto sommato la stagione la stiamo gestendo, gli upgrade di motore li vedrete arrivare adesso. Li porteremo comunque perché tutto quello che introdurremo quest'anno ci proietterà verso l'anno prossimo. Però abbiamo fatto più fatica del previsto", ha detto Pavesio.

"Sicuramente la moto ha risolto alcuni problemi che avevamo con la configurazione precedente e che per 18 anni ha funzionato benissimo, poi ha mostrato di fare fatica a continuare a fare quello che aveva fatto in passato. Tutti sono andati in una direzione ben precisa con l'architettura e quindi anche le gomme sono state fatte per moto che avevano un certo tipo di idea. Si vedeva: l'anno scorso la nostra moto era molto veloce in qualifica, ma in gara faceva una fatica pazzesca, consumavamo di più le gomme, mancava trazione e faticavamo a mettere a terra i cavalli", ha aggiunto.

Gino Borsoi and Paolo Pavesio Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Anche se i risultati non lo dimostrano, con gli appena 84 punti raccolti nella classifica costruttori in 15 GP ed appena due piazzamenti nella top 5, il manager torinese ha spiegato che dal punto di vista tecnico ci sono già stati dei progressi tangibili, soprattutto sul fronte della trazione, anche se continua a mancare potenza.

"Oggi la moto accelera bene, per cui secondo noi è nata sana, ma c'è frustrazione - ma è colpa nostra, perché siamo noi che dobbiamo far andare più forte il nostro motore - perché quel grip che abbiamo trovato ci permette di uscire bene dalle curve e in alcune piste non vediamo le nostre moto sverniciate con sorpassi in 'stile Mugello'. Penso fosse abbastanza chiaro ad Aragon, uscivamo molto bene dall'ultima 'esse' dal rettilineo dietro, pur mancandoci velocità. Abbiamo trovato il grip in accelerazione, poi però c'è la quinta e la sesta marcia e lì i numeri, lo sappiamo, li vediamo al banco".

Pavesio poi ha sottolineato che, guardando al prossimo anno, quando arriverà il nuovo regolamento della MotoGP, con i motori da 850cc e dei prototipi più compatti, con meno aerodinamica e senza abbassatori, questo avrebbe di fatto imposto un cambiamento di archietettura. Ed è proprio per questo che la Casa giapponese ha scelto di anticipare di un anno la transizione.

"C'è frustrazione, ma era un'operazione da fare. Nel 2027, soprattutto con la parte del regolamento che ha definito la larghezza dell'aerodinamica, avrebbero comunque portato a lavorare su un motore a V perché dovevi essere più stretto. E ovviamente i nostri concorrenti avevano e hanno già tanta esperienza con un motore a V. Noi stiamo imparando tutti i giorni e introdurre il V4 un anno fa era una scelta da fare forzatamente anche in vista del 2027. E' più faticoso del previsto? Sì, soprattutto per quel motivo. Ed è così, lo dobbiamo accettare. Quando scegli di cambiare e hai delle ragioni per farlo, accetti anche i rischi che ci sono e ci sono responsabilità".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il lavoro di quest'anno, dunque, è servito proprio per velocizzare lo sviluppo della nuova 850cc, utilizzando una moto sorta di moto "ibrida" basata sulla 1.000cc per le prime uscite, anche se il piemontese rimane convinto che già in questa stagione si potranno iniziare a vedere dei benefici nella parte conclusiva del calendario.

"Per ora abbiamo solo provato una sorta di 'Frankenstein' come molti altri", ha detto in relazione alle prime uscite con la moto 2027. "Però pensate che se non vi fosse stato ancora il V4 pronto o in uso, non avremmo ancora girato nemmeno con la moto 'Frankenstein'... E' stata una scelta consapevole. Lo dissi anche all'inizio. Ci immaginavamo internamente una partenza complessa rispetto alla performance di picco dell'altra moto, ma una crescita. Le ultime 7-8 gare saranno importanti e mi aspetto una crescita, perché porteremo altre novità".

Quella vista nel test di lunedì al Red Bull Ring (disputato a porte chiuse) invece era già una moto che si avvicina di più a quella che vedremo in gara nella prossima stagione. E la buona notizia è che, stando ai primi feedback, sembra poter essere una moto che ritroverà quel turning che fa parte del DNA storico della Yamaha.

"Anche noi stiamo facendo i primi test seri sulla base 2027 in questi giorni. Siamo curiosi. Stiamo lavorando ancora su qualcosa che sappiamo di dover sistemare, però la moto sta nascendo con una buona parte delle cose che abbiamo imparato sulla moto di quest'anno. La M1 2026, i piloti lo dicono, sembra avere perso quella caratteristica che da sempre l'ha contraddistinta, ovvero la facilità nel chiudere le curve. Sembra che sulla 2027 la strada sia stata ritrovata riguardo il turning. In più per tutti c'è l'incognita gomme. Quella la scopriremo tutti insieme. Vedremo che riuscirà a digerirle meglio, chi le farà durare di più. Il 2027 sarà interessante di sicuro", ha concluso Pavesio.