MotoGP | Pavesio: "Yamaha ha scelto Martin perché ci ha fatti sentire desiderati anche se oggi siamo in difficoltà"
Il Managing Director di Yamaha Motor Racing ha raccontato a Motorsport.com quali sono stati i fattori che hanno convinto la Casa di Iwata ad ingaggiare il madrileno. Un'operazione concretizzata ad inizio stagione, ma che con il senno di poi si è rivelata un grande colpo, visto che ora "Martinator" è il leader del Mondiale.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
In occasione del weekend di Misano della MotoGP, Motorsport.com ha avuto l'opportunità di fare una lunga chiacchierata con Paolo Pavesio, Managing Director di Yamaha Motor Racing, toccando tanti temi molto interessanti.
Tra questi, c'è senza ombra di dubbio il grande colpo di mercato che la Casa di Iwata è riuscita a piazzare in vista del biennio 2027-2028, mettendo sotto contratto l'attuale leader iridato Jorge Martin. Ora è facile dirlo con il senno di poi, ma l'accordo è stato siglato all'inizio della stagione, quando il campione del mondo 2024 era reduce da un anno difficilissimo tra gli infortuni ed un tentativo di fuga anticipato dall'Aprilia per sua fortuna non andato in porto.
Dunque, in un certo senso, si potrebbe anche dire che il suo ingaggio è stata una sorta di scommessa reciproca. Il manager torinese ci ha spiegato però quali sono stati i motivi che lo hanno portato a puntare su "Martinator".
"Credo però che abbiamo firmato un pilota che ha vinto un Mondiale in MotoGP, ne ha sfiorato un altro, che ha il talento e la velocità dei 4-5 migliori. Fa parte di quel gruppo. E' più facile dirlo ora che è nelle parti alte della classifica e lo è avendo trovato una costanza di performance. Penso gli manchi il picco, perché in sella all'Aprilia ha praticamente perso un anno per infortunio", ha detto Pavesio.
Un ruolo chiave lo ha avuto anche Gino Borsoi, team manager del Prima Pramac Racing, la struttura satellite della Yamaha, che insieme a Martin ha vinto il titolo iridato, quando la squadra di Paolo Campinoti difendeva i colori della Ducati, e quindi conosce molto bene anche il lato umano dello spagnolo.
Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Ma a fare la differenza è stata soprattutto la voglia di Jorge di vestire i colori del marchio dei diapason. Con il sogno di andare magari a mettere il suo nome accanto a quello dei campionissimi che ne hanno fatto la storia, portandolo sul tetto del mondo. Leggende del calibro di Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Jorge Lorenzo, ma anche quel Fabio Quartararo del quale è chiamato ad andare a prendere il ruolo di pietra angolare del progetto.
"Abbiamo avuto il vantaggio di avere Gino che lo conosce bene, anche per capire la persona dietro al pilota. Jorge ci ha fatto sentire desiderati. Io volevo qualcuno con cui essere trasparente rispetto al progetto, ma anche che avesse voglia di venire in un'azienda che oggi è in difficoltà dal punto di vista della performance, ma che sta investendo tanto e che ha una grande storia. La storia non ci garantisce alcun successo futuro".
"Ma quello che ho percepito è che ha voglia di venire a dare una mano ad un'azienda che ha vinto il Mondiale nella classe top del Motomondiale con soli 7 piloti, però che piloti! Insomma, questi nomi li conoscono tutti. Per un ragazzo che ha già vinto il titolo, se riesce a farlo anche con noi si mette in quella lista. In quel momento volevamo almeno un top rider e le cose si sono sviluppate in quel modo".
Sul tema ci siamo anche permessi una battuta legata al fatto che Martin ha vinto il 2024 con la Ducati e poi ha portato il numero 1 all'Aprilia, con la quale sta rischiando di concedere il bis prima di passare in Yamaha. A Pavesio quindi abbiamo domandato se firmerebbe se Jorge dovesse vincere il titolo 2028 e poi cambiare colori ancora una volta.
"Lo abbraccio, ci salutiamo... (ride e scherza, ndr). Ma poi lo riprendo nel 2030! E' chiaro che la nostra traiettoria è quella di essere pienamente competitivi nel 2028. Però il 2027 è fondamentale perché continueremo a gettare le basi. Sarebbe fantastico, ma credo che in quel caso nemmeno lui vorrebbe andare via. Credo proprio che Jorge abbia voglia di venire e il nostro compito è cercare di farlo stare bene, dargli una moto competitiva e fare un percorso insieme".
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