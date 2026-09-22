MotoGP | Valencia confermata ultimo GP anche nel 2027, venerdì scopriremo il calendario completo

Ancora pochi giorni e poi finalmente la MotoGP svelerà il calendario della stagione 2027, quella del debutto della nuova generazione di prototipi da 850cc, con meno aerodinamica, senza abbassatori e dotati dei nuovi pneumatici Pirelli.

Gli organizzatori del Mondiale, infatti, hanno annunciato che il programma del prossimo anno sarà pubblicato venerdì alle ore 12. Nel frattempo, però, hanno deciso di dare una piccola anticipazione, ufficializzando che il campionato continuerà ad avere Valencia come sede dell'appuntamento conclusivo, che si disputerà nel weekend del 28 novembre.

In attesa di scoprire tutto il resto, dunque, la MotoGP ha già una data finale ed una d'inizio, visto che in precedenza era già stato confermato che sarà ancora una volta la Thailandia a dare il calcio d'inizio della stagione, al Chang International Circuit di Buriram, nel fine settimana del 5-7 marzo.

"Sono pochi i luoghi in grado di incarnare lo spirito del gran finale di stagione della MotoGP come il Circuito Ricardo Tormo. Il circuito, la città e i tifosi creano ogni anno un'atmosfera davvero speciale, rendendolo il luogo perfetto per chiudere in bellezza un'altra stagione di competizioni di livello mondiale. Siamo lieti di confermare Valencia come sede del Gran Premio finale del 2027", ha detto Carlos Ezpeleta, vice-CEO della MotoGP.

Il Gran Premio della Comunità Valenciana è entrato a far parte del calendario della MotoGP nel 1999, poi a partire dal 2002 è diventato il round conclusivo. Una tradizione pluriventennale che si è interrotta solamente in rare occasioni: nel 2020, nell'anno della pandemia del COVID, fu Portimao la sede dell'ultimo GP. Nel 2024 invece la gara fu spostata a Barcellona, visto che pochi giorni prima la città era stata colpita da una violentissima inondazione, che aveva messo in ginocchio la popolazione locale e creato dei danni anche al Circuito Ricardo Tormo.

Per ben cinque volte, il tracciato valenciano ha anche deciso le sorti della stagione. La prima volta è stata nel 2006, quando Nicky Hayden fu incoronato campione dopo la clamorosa caduta di Valentino Rossi. Nel 2013 poi è stata la volta del primo titolo di Marc Marquez, che nell'anno del suo esordio nella classe regina la spuntò su Jorge Lorenzo. Il pilota di Cervera poi si è imposto anche nel 2017, alle spese di Andrea Dovizioso, mentre il maiorchino ha festeggiato nel discusso 2015, privando il "Dottore" della tanto inseguita decima corona. Più recentemente, infine, nel 2022, Pecco Bagnaia ha firmato a Cheste il primo dei suoi due titoli in MotoGP, spuntandola nel testa a testa con Fabio Quartararo.