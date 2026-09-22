MotoGP | Aprilia: Bezzecchi, lo sperimentatore, promuove al Red Bull Ring il nuovo codone

L’Aprilia non si arrende. Anzi, vuole giocare tutte le sue carte iridate nella partita mondiale contro il “mostro” Marc Marquez. La squadra di Noale deve puntare sul gruppo per fermare la rincorsa dello spagnolo di Cervera. Jorge Martin è sempre in testa alla classifica piloti con il 33enne nove volte campione del mondo ad appena 12 punti dal connazionale, mentre Marco Bezzecchi è terzo a 42 punti con l’altra RS-GP.

Il team veneto è l’unico che ha la capacità di adattare la moto alle singole caratteristiche dei tracciati: il direttore tecnico, Fabiano Sterlacchini, riesce a gestire perfettamente il gruppo di lavoro che si occupa dell’Aprilia 850cc del prossimo anno, mentre si porta avanti lo sviluppo dell’attuale MotoGP.

Nella squadra di Massimo Rivola c’è sintonia, per quanto non manchi la rivalità fra i due piloti ufficiali. Al Red Bull Ring l’Aprilia ha introdotto un nuovo codone che è stato provato solo da Bezzecchi. In Austria, infatti, sulla RS-GP del riminese abbiamo visto comparire due flap davanti alle paratie che reggono l’ala posteriore bi-plana.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

I due profili curvilinei creano un soffiaggio con il castello dell’ala e riprendono alcuni concetti che abbiamo visto apparire in precedenza sulla Ducati Desmosedici di Marc Marquez. La sensazione è che si riesca a ripulire il flusso del codone migliorando sul dritto l’efficienza aerodinamica, mentre in piega contribuiscono ad un piccolo aumento del carico locale.

Marco Bezzecchi in squadra è considerato un eccellente... sperimentatore: ha trovato una bella sintonia con il collaudatore Lorenzo Savadori e il romagnolo è il pilota di Aprilia che dallo scorso anno “guida” lo sviluppo delle soluzioni di Noale per la sua estrema sensibilità nel valutare le novità, non solo aerodinamiche.

Jorge Martin, invece, è stato cresciuto con la filosofia di toccare la sua moto il meno possibile una volta che ha trovato la giusta fiducia. Lo spagnolo, quindi, che si fida ciecamente delle doti di Marco nel far crescere la RS-GP, preferisce aspettare un appuntamento prima di adottare le soluzioni già deliberate da Marco.