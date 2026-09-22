MotoGP | I movimenti chiave del mercato dei tecnici per il 2027

Le priorità hanno fatto sì che le squadre si concentrassero prima sul decidere quale formazione schiereranno in pista nel 2027, una stagione in cui molti dei protagonisti del Mondiale MotoGP cambieranno aria, per poi mettere l'attenzione sulla parte dietro, quella che si vede meno, ma che è anche di vitale importanza: i tecnici.

Alle porte di una stagione con tantissimo movimento tra i box, gli arrivi, le partenze e gli scambi saranno altrettanto presenti tra diversi box. Sebbene sia vero che la maggior parte dei team ufficiali non farà praticamente a meno di nessuno dei propri capi tecnici, ci sarà comunque qualche promozione e trasferimento tra le loro formazioni.

Probabilmente, l'ingaggio più appariscente è quello che porterà Fabio Quartararo ad approdare nel box ufficiale della Honda, dove Christian Pupulin cercherà di accelerare il suo adattamento alla moto del marchio dell'ala dorata. Mentre Honda non ha ancora annunciato quale pilota occuperà l'altro lato del box della sua scuderia ufficiale, Motorsport.com ritiene che i due candidati sappiano già con chi lavoreranno.

Nel caso di Diogo Moreira, sarà Andres Madrid, ingaggiato dalla KTM, a prendere il comando di quel lato. David Alonso, dal canto suo, riceverà i consigli di Santi Hernandez, il braccio destro di Marc Marquez nella sua epoca d'oro in HRC, e che dalla partenza del catalano verso la Ducati è stato al fianco di Joan Mir. Johann Zarco, dal canto suo, mantiene il suo gruppo attuale, con David Garcia al comando.

In Ducati, Marquez resterà al fianco di Marco Rigamonti, mentre Pedro Acosta erediterà la squadra di Pecco Bagnaia, con Cristian Gabarrini come direttore d'orchestra. In casa VR46, Fermin Aldeguer si ritroverà con Massimo Branchini, che terminerà questa stagione con Fabio Di Giannantonio, mentre Nicolò Bulega sara affiancato da Matteo Flamigni. In Gresini Racing, Joan Mir si riunirà con Frankie Carchedi, con cui si è laureato campione del mondo con Suzuki (2020), e Dani Holgado debutterà con Donatello Giovanotti, attuale ombra di Alex Marquez.

Frankie Carchedi, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aprilia continuerà a fare affidamento su Francesco Venturato affinché metta a punto la RS-GP di Marco Bezzecchi, e Daniele Romagnoli, attualmente con Jorge Martin, accoglierà Pecco Bagnaia. Il Trackhouse Racing, a sua volta, continuerà a fare affidamento su Noé Herrera (Raul Fernandez) e Giovanni Mattarollo (Enea Bastianini).

In Yamaha, David Munoz lavorerà con Martin quando questi chiuderà la sua parentesi in Aprilia, e Diego Gubellini si occuperà di seguire l'arrivo di Ai Ogura. Il Pramac Racing, dal canto suo, manterrà Alberto Giribuola con Toprak Razgatlioglu, in un anno chiave per il turco e per il marchio dei diapason, mentre Giacomo Guidotti si occuperà di assistere Izan Guevara nel suo adattamento alla classe regina.

Dove ci saranno più cambi di posizione sarà in KTM, poiché tre dei quattro ingegneri cambieranno sedia. Nel box della scuderia ufficiale delle moto arancioni, Phil Marron darà il benvenuto ad Alex Marquez, mentre Manuel Cazeaux, una figura molto legata a Maverick Vinales sarà promosso da Tech 3, la struttura satellite, a quella ufficiale, per affiancare Fabio Di Giannantonio.

Proprio Günther Steiner, direttore della formazione con sede in Francia, ha deciso di puntare forte e dare un'opportunità a due tecnici che debutteranno come responsabili in MotoGP. Eneko Hernando, attuale ingegnere dati di Luca Marini in Honda, andrà con l'italiano, e Francesco Munzone, ex ingegnere Suzuki ed attualmente responsabile del gruppo di Adrian Huertas, nel team Italtrans di Moto2, lavorerà al fianco del debuttante Senna Agius.

Quale capo tecnico avranno i piloti di MotoGP nel 2027

Pilota Capo tecnico Team e moto Marc Marquez Marco Rigamonti Ducati Lenovo Pedro Acosta Cristian Gabarrini Ducati Lenovo Fermin Aldeguer Massimo Branchini VR46-Ducati Nicolò Bulega Matteo Flamigni VR46-Ducati Joan Mir Frankie Carchedi Gresini-Ducati Dani Holgado Donatello Giovanotti Gresini-Ducati Marco Bezzecchi Francesco Venturato Aprilia Racing Team Pecco Bagnaia Daniele Romagnoli Aprilia Racing Team Raul Fernandez Noé Herrera Trackhouse-Aprilia Enea Bastianini Giovanni Mattarollo Trackhouse-Aprilia Jorge Martin David Munoz Yamaha Factory Racing Ai Ogura Diego Gubellini Yamaha Factory Racing Toprak Razgatlioglu Alberto Giribuola Pramac-Yamaha Izan Guevara Giacomo Guidotti Pramac-Yamaha Fabio Quartararo Christian Pupulin Honda HRC Diogo Moreira Andres Madrid Honda HRC o LCR Honda Johann Zarco David García LCR-Honda David Alonso Santi Hernandez Honda HRC o LCR Honda Alex Marquez Phil Marron KTM Factory Racing Fabio Di Giannantonio Manuel Cazeaux KTM Factory Racing Luca Marini Eneko Hernando Tech3-KTM Senna Agius Francesco Munzone Tech3-KTM