MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Giappone

Dopo aver terminato la fase continentale del calendario, prima del ritorno in Europa per le tappe conclusive di Portimao e Valencia, la MotoGP inizia la lunga trasferta asiatica con il Gran Premio del Giappone.

Si arriva a Motegi con la corsa al titolo ancora apertissima. La vittoria della Sprint ed il secondo posto del Red Bull Ring hanno infatti permesso a Jorge Martin di riprendersi la vetta, mettendo 12 punti tra la sua Aprilia ed un Marc Marquez che con la sua Ducati ha sofferto più del previsto in Austria. Le Rosse, infatti, hanno mancato il podio per la prima volta sul saliscendi della Stiria.

Al Twin Ring però la musica potrebbe cambiare, perché è stato proprio in Giappone che un anno fa il pilota di Cervera ha conquistato aritmeticamente la sua nona corona iridata, in un weekend che però era stato dominato dal suo vicino di box Pecco Bagnaia, all'unico acuto di un 2025 complicato. E il piemontese finalmente ha mostrato qualche segno di crescita a Spielberg, chiudendo a soli 2" dal #93 dopo un inizio della seconda parte di stagione da dimenticare.

Per l'Aprilia invece quello di Motegi era stato un weekend complicato, perché al via "Martinator" aveva steso la RS-GP gemella di Marco Bezzecchi. Proprio quest'ultimo può ancora provare a dire la sua nella battaglia iridata: i 42 punti di ritardo iniziano ad essere tanti, ma dopo la pausa estiva il riminese è sempre salito sul podio, fatta eccezione per il clamoroso errore di Misano, dove probabilmente ha gettato via una vittoria che ora darebbe tutto un altro volto alla sua classifica.

Occhio però anche a Pedro Acosta, che finalmente si è sbloccato al Red Bull Ring con la sua prima vittoria. E in Giappone è stato spesso veloce in passato, quindi l'alfiere della KTM vorrà sicuramente provare a dire la sua. Così come il padrone di casa Ai Ogura, che in Austria ha dimostrato subito di essersi già messo alle spalle l'infortunio al pollice sinistro e in patria ci terrà sicuramente a fare bene con la sua Aprilia Trackhouse.

Di seguito, potete trovare il programma completo del fine settimana con gli orari italiani, oltre alla programmazione televisiva di Sky Sport MotoGP, dell'app Now e di TV8, ma anche quella dei LIVE di Motorsport.com.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: gli orari del Gran Premio del Giappone

La MotoGP si sposta in Asia e per gli appassionati iniziano le notti insonni. Il format previsto per il weekend di Motegi è quello tradizionale, ma complice il fuso orario la Sprint scatterà quando in Italia saranno le 8:00 di sabato, mentre la gara lunga prenderà il via alle 7:00 di domenica.

Venerdì 2 ottobre



FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

P Moto3: 6:15-6:50

P Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 3 ottobre



FP2 Moto3: 1:40-2:10

FP2 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:45-6:25

Qualifiche Moto2: 6:40-7:20

Sprint MotoGP: 8:00 (12 giri)

Domenica 4 ottobre



Warm-Up MotoGP: 2:40-2:50

Gara Moto3: 4:00 (17 giri, differita ore 11:00 su TV8)

Gara Moto2: 5:15 (19 giri, differita ore 12:15 su TV8)

Gara MotoGP: 7:00 (24 giri, differita ore 14:00 su TV8)

MotoGP 2026: come posso vedere il Gran Premio del Giappone



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint della MotoGP al sabato. Differita delle gare delle tre classi nella giornata di domenica (ore 11:00 Moto3; ore 13:15 Moto2; ore 14:00 MotoGP)

MotoGP 2026: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio del Giappone

Sabato 3 ottobre



Sprint MotoGP: dalle ore 6:30

Domenica 4 ottobre



Gara MotoGP: dalle ore 7:30

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP 2026: Scopriamo il circuito di Motegi

Motegi è uno dei circuiti più famosi di tutto il Giappone. È di proprietà della Honda, che lo ha costruito nel 1997 come pista di prova. Presenta due configurazioni: il tracciato classico, di tipo stradale, dove si corre in MotoGP dal 1999 – è sede del Gran Premio del Giappone dopo aver sostituito Suzuka – e un ovale di 2,5 chilometri. È situato in una zona montuosa, nel distretto di Kanto, e attira durante tutto l’anno gli appassionati degli sport motoristici, grazie anche ad un museo imponente.

Il circuito di Motegi è uno di quelli che regalano a Marc Marquez i ricordi più belli. Il pilota spagnolo ha conquistato in Giappone quattro dei suoi titoli mondiali in MotoGP, quelli del 2014, 2016, 2018 e 2025. Inoltre, è uno dei piloti con il maggior numero di vittorie in questa categoria, tre (2016, 2018 e 2019), un primato che condivide con Valentino Rossi (2002, 2003 e 2008), Dani Pedrosa (2011, 2012 e 2015), Loris Capirossi (2005-2007) e Jorge Lorenzo (2009, 2013 e 2014). Tuttavia, il pilota con il maggior numero di vittorie è Kevin Schwantz, che nella classe 500cc ha vinto 4 volte (1988, 1989, 1991 e 1994).

Il circuito di Motegi è un tracciato di media lunghezza nel calendario della MotoGP. Le gare del Gran Premio del Giappone prevedono, nella MotoGP, 24 giri per la gara principale di domenica e 12 per la Sprint di sabato. Nel Campionato del Mondo Moto2 si correranno invece 19 giri, mentre nella Moto3 saranno 17.