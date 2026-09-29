F1 | Ferrari spegne i rumors su Vasseur: "La fiducia non è cambiata"

La Ferrari ha deciso di intervenire. Dopo giorni di indiscrezioni sul futuro di Frederic Vasseur, alimentate anche dalle dichiarazioni rilasciate da Christian Horner al Times, questa mattina la Scuderia ha organizzato un incontro online con i media italiani per chiarire la posizione del management. Il messaggio è stato netto: la fiducia in Vasseur e nel suo gruppo di lavoro è totale e non è cambiata.

Una presa di posizione arrivata dopo un weekend, quello di Baku, nel quale il tema del futuro del team principal aveva finito per conquistare uno spazio importante. Horner, nell'intervista concessa al quotidiano britannico, ha definito la Ferrari “il sogno”, spiegando che Maranello sarebbe l'unica destinazione per la quale prenderebbe in considerazione un ritorno in Formula 1 senza una partecipazione nella proprietà della squadra.

Parole che hanno inevitabilmente alimentato le indiscrezioni già presenti sul futuro della gestione Vasseur. Lo stesso Fred, al termine del weekend azero, non aveva nascosto il fastidio per una situazione diventata fonte di distrazione per tutta la squadra. “Non stiamo lavorando nella massima serenità”, aveva ammesso, sottolineando come una parte consistente delle domande rivolte a lui e agli uomini Ferrari riguardasse ormai il suo futuro anziché l'attività in pista.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Maranello inizialmente aveva scelto di non intervenire, nella speranza che le indiscrezioni si esaurissero. Non è stato così, e da qui la decisione di convocare i media per chiarire definitivamente la posizione della società.

“Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla Scuderia e alla sua leadership”, è stato spiegato durante l'incontro. “Molti si saranno chiesti perché non abbiamo risposto prima: semplicemente perché speravamo che queste cose finissero. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci”.

La Ferrari ha voluto anche spiegare le ragioni dell'intervento. Il clamore che accompagna tradizionalmente tutto ciò che riguarda Maranello viene considerato una conseguenza naturale della dimensione del marchio, ma quando le indiscrezioni iniziano ad avere ripercussioni sul lavoro della squadra diventa necessario porre un limite.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Ferrari genera da sempre un interesse straordinario ed è anche un segno della forza di quello che rappresenta a livello mondiale. Siamo orgogliosi di questo, ma non vogliamo alimentare speculazioni o ipotesi che arrivano dall'esterno”.

L'obiettivo è riportare l'attenzione sul lavoro in pista, soprattutto in una fase della stagione nella quale gli avversari hanno compiuto passi avanti significativi sul fronte delle prestazioni. “Tutto questo rumore non aiuta. È anche nostro dovere cercare di permettere alla squadra di concentrarsi su quello che deve fare primariamente, cioè cercare di ottenere risultati in pista”.

È esattamente il concetto espresso da Vasseur a Baku, quando aveva sottolineato come le continue domande sul proprio futuro fossero diventate un elemento di disturbo per un gruppo impegnato nella battaglia per le posizioni di vertice del mondiale Costruttori. Alla domanda sulle dichiarazioni di Horner, Fred aveva risposto senza troppi giri di parole: “Horner sta cercando un lavoro, lo sanno tutti. Ma cosa posso farci? Posso soltanto continuare a spingere la squadra, motivarla e concentrarmi su ciò che possiamo fare”.

Tre giorni dopo è arrivata la risposta che Vasseur auspicava. Questa volta non dal diretto interessato, ma dalla Ferrari: le indiscrezioni sulla leadership della Scuderia vengono smentite e il management conferma la propria piena fiducia nell'attuale team principal e nella squadra che lo affianca.