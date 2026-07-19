F1 | Antonelli: "Oggi era difficile andare via a Leclerc, la scia era molto potente"

Dopo Monaco anche Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli continua a scrivere pagine di storia nel suo secondo anno in Formula 1. A dire il vero, quella ottenuta sul circuito delle Ardenne è stata la sua sesta vittorie in carriera (e stagionale) nel Circus, ma è chiaro che ottenerla su un circuito leggendario, per di più dove un italiano non saliva sul gradino più alto del podio da ben 73 anni ha sicuramente un altro sapore.

Tra le altre cose, il pilota della Mercedes doveva riscattarsi da un periodo sfortunato, nel quale aveva dovuto fare i conti con le rotture di Barcellona e di Silverstone, senza le quali probabilmente avrebbe già messo nel suo palmares anche lo storico tracciato britannico.

E nella gara di oggi ha dimostrato anche un'intelligenza ed una maturità superiori ad i suoi appena 19 anni. Da pronostico, il bolognese ne sarebbe dovuto scappare via dalla pole position. Gli inseguitori però sono sempre rimasti molto vicini alla sua W17 e una virtual safety car ha anche permesso a Charles Leclerc di saltargli davanti dopo l'unica sosta in programma.

Kimi però non ha perso la testa, si è riavvicinato, ha studiato il ferrarista e lo ha superato senza correre troppi rischi. Una volta in testa poi ci aspettava nuovamente una sua fuga, ma il monegasco è stato bravo a sfruttare la scia e l'overtake per rimanere agganciato piuttosto a lungo prima di alzare bandiera bianca.

Insomma, una vittoria sudata, ma anche importante in ottica Mondiale, perché ora è di nuovo a +45 su un Lewis Hamilton oggi quarto, ma soprattutto a +50 sul compagno George Russell, subito out proprio in seguito ad un contatto con l'otto volte campione del mondo.

Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"E' stata una gara dura, perché comunque i passi erano tutti molto vicini, quindi non è stato facile. Poi ovviamente con la virtual safety car Charles è andato davanti. Però devo dire che Charles era molto veloce oggi ed era difficile andare via, perché la scia era molto potente. Quando l'ho passato, infatti, ho fatto fatica ad uscire dall'overtake. Però è stata una bella vittoria e adesso concentrati su Budapest", ha detto Antonelli ai microfoni di Sky Sport F1.

Tra pochi giorni si torna in pista all'Hungaroring, su un circuito lento e molto guidato che sulla carta potrebbe rendere pericolosa una Ferrari che ha brillato su circuiti decisamente poco favorevoli alla SF-26 come Silverstone ed appunto Spa.

"Sicuramente sarà una pista dove andranno molto forti e sinceramente questo weekend abbiamo portato un pacchetto un po' meno carico, quindi a Budapest torneremo con la configurazione delle gare precedenti. Però sì, devo dire che non sarà facile perché la Ferrari va molto forte, quindi sarà importante massimizzare ogni sessione e poi cercare di portare a casa il miglior risultato possibile".

Stasera ci sarà la finale dei Mondiali di calcio tra Spagna ed Argentina, per i quali l'Italia non si è neppure qualificata. Tanti supporter degli azzurri però si stanno rifacendo proprio seguendo le gesta di Antonelli: "E' molto bello ricevere così tanto supporto ed è un bel privilegio poter rappresentare l'Italia, quindi nel mio piccolo cerco di fare del mio meglio e di riportare il Tricolore sul gradino più alto".