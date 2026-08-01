GT World | Mercedes-Verstappen domina Gara 1 a Magny-Cours battendo Ferrari e Aston Martin

Jules Gounon e Daniel Juncadella hanno letteralmente dominato Gara 1 del GT World Challenge Europe in quel di Magny Cours, dove con la loro Mercedes-AMG #3 griffata Verstappen Racing e gestita dalla 2 Seas Motorsport non hanno avuto rivali.

Prima del via non poteva mancare il cambio di Balance of Performance da parte del dipartimento tecnico di SRO: +20kg alle Mercedes con cambio anche di sonda Lambda da 0.91 a 0.93, +10kg a BMW ed Aston Martin, -10kg a McLaren, Porsche ed Audi, e -8kg alle Lamborghini.

Al via tutto regolare, con il poleman Jules Gounon che ha subito fatto il vuoto seguito dalle Mercedes di Kiern Jewiss, Lucas Auer e anche Fabian Schiller, capace di scavalcare la BMW di Max Hesse, alle prese con una partenza da incubo, superato pure dalla Ferrari di Thomas Neubauer.

Il tedesco di WRT ha provato a riattaccare la 296 #50 al giro 4, ma si è trovato infilato pure dalla Aston Martin di Kobe Pauwels, scendendo addirittura 7°.

Il sole è tramontato definitivamente lasciando le vetture avvolte nell'oscurità quando si sono aperte le danze delle soste ai box: qui il capolavoro vero lo hanno compiuto AF Corse e Comtoyou Racing, facendo rientrare Arthur Leclerc e Nicki Thiim in seconda e terza piazza con le rispettive Ferrari ed Aston Martin, mentre Juncadella proseguiva la cavalcata solitaria al comando con la Mercedes #3.

Hesse ha lasciato il volante della BMW #46 a Valentino Rossi, che ripartendo dalla sua piazzola ha rischiato di prendersi con la Porsche-Boutsen VDS #10 che sopraggiungeva, rientrando quinto, ma venendo poi sopravanzato da Marvin Kirchhofer sulla McLaren #59.

Benissimo anche la sosta della Boutsen VDS sulla Porsche #2 che Dorian Boccolacci ha preso dalle mani di Alessio Picariello, salendo dal 19° all'8° posto, con la BMW-WRT #32 alle loro spalle in rimonta e a soffiargli la posizione ad una manciata di minuti dalla fine con il sorpassone di Kelvin Van Der Linde.

Prima, alcuni minuti di Full Course Yellow per una collisione multipla che ha coinvolto le Audi di Saintéloc #26, McLaren-Optimum #5, Estalent Racing #84 e Ferrari-AF #52, queste ultime due a rimetterci con il prematuro ritiro.

La gara è proseguita fino alla bandiera a scacchi senza problemi per la Mercedes-Verstappen #3 di Juncadella/Gounon, a festeggiare davanti alla Ferrari-AF Corse #50 di Leclerc/Neubauer e alla Aston Martin-Comtoyou Racing #7 di Thiim/Pauwels.

In Top5 troviamo anche la Mercedes-Winward Racing #48 di Engel/Auer e Kirchhofer/Macdonald con la McLaren-Garage 59 #59, seguiti dalle BMW-WRT di Hesse/Rossi e Van Der Linde/Weerts.

La Porsche #10 di Boutsen VDS condotta da Knutsson/Magnus vince la Classe GOLD CUP tagliando il traguardo ottava assoluta, davanti alla gemella #2 di Boccolacci/Picariello e all'Audi-Tresor Attempto #99 di Pereira/Aka, seconda in GOLD e segnalando la grande giornata di Dylan, che è arrivato a Magny Cours direttamente dal Nordschleife dove era impegnato nella gara pomeridiana di NLS.

Zagazeta/Mosca completano invece il podio della GOLD CUP al volante della Ferrari-AF Corse #51 terminando al 12° posto generale.

Scesa nell'ordine fino all'11° posto, la Mercedes-2 Seas #222 di Jewiss/Dawson vince ugualmente senza patemi in BRONZE CUP battendo agevolmente la #87 di Winward Racing affidata a Salikhov/Dienst e alla Porsche-Tempesta #93 di Dempsey-Cheever, con la Ferrari-Kessel #74 quarta nell'ordine dopo una collisione che ha visto la Aston-Comtoyou #12 colpita dalla BMW-WRT #31 perdere il podio di categoria.

In SILVER CUP, infine, è la BMW-WRT #30 di Montenegro/Lismont a salire sul primo gradino del podio avendo la meglio dell'Audi-Tresor #66 di Levi/Frassineti e della Aston Martin-Walkenhorst #34 di Day/Villagomez. Da segnalare il problema avuto dalla Aston-Comtoyou #21 che è dovuta partire dalla pit-lane quando sarebbe dovuta essere in Pole.