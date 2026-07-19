F1 | Hamilton: “L’incidente con Russell non era da penalità. Senza danni avevo il passo per vincere”

Ci sono tanti rimpianti nel weekend di Lewis Hamilton, soprattutto a partire dall’incidente di ieri negli ultimi istanti della FP3, quando una sbavatura alla fine del secondo settore lo ha portato a sbattere contro il muretto, danneggiando la vettura in tutta la zona posteriore. Un errore che ha costretto i suoi meccanici a un lavoro enorme per rimettere la macchina in pista in tempo per le qualifiche.

Il problema è che quel contatto con le barriere ha influenzato il resto del fine settimana perché, come poi spiegato sia dall’inglese sia dal Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, l’assetto della vettura quando ha lasciato i box in qualifica non era perfetto. Una condizione che è costata quei centesimi che avrebbero potuto cambiare la sua posizione in griglia.

“È stato un weekend difficile. Mi prendo tutta la responsabilità per il mio incidente di ieri, che poi ha portato anche a un assetto non corretto e a essere fuori posizione in qualifica. Perché penso che, con il set‑up giusto, probabilmente avrei potuto lottare per il terzo o il secondo posto”, ha raccontato Lewis al termine della gara, rivelando che c’è stato un errore nel settaggio della sospensione dopo l’incidente di sabato.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Quando hanno ricostruito la macchina, hanno mancato qualcosa nelle sospensioni. Il bilanciamento era completamente diverso. Questo ha significato che in qualifica ero probabilmente un paio di decimi, forse tre decimi più lento di quanto avrei dovuto essere”.

E questo è un po’ il problema, perché partendo dalla quinta posizione Hamilton è rimasto intrappolato nel traffico, fino al contatto con George Russell in curva 5 per cui è stato penalizzato di cinque secondi: secondo i commissari, finendo in sottosterzo, non aveva il pieno controllo della vettura. Il fatto che l’episodio sia avvenuto nel primo giro è stato considerato un’attenuante, ma non abbastanza per evitare una sanzione, ridotta comunque da 10 a 5 secondi.

Sebbene sia vero che Hamilton sia effettivamente finito leggermente in sottosterzo, in parte perché era molto vicino alla vettura di Max Verstappen che lo precedeva togliendogli carico all’anteriore, dall’altra parte ci sono pareri discordanti sul fatto che l’episodio meritasse davvero una penalità. Lo stesso Russell lo ha poi definito un semplice incidente di gara, e anche Hamilton non è d’accordo con i commissari.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“[La posizione in qualifica] ha significato partire indietro, ritrovandomi poi in una situazione in cui George sembra aver perso potenza. Poi semplicemente è arrivato all’esterno, e ci siamo ritrovati a chiuderci insieme”, ha aggiunto Hamilton, che nel contatto si è ritrovato, un po’ come a Miami dopo l’incidente con Franco Colapinto, senza i bargeboard che governando i flussi nella parte anteriore del fondo dal lato sinistro, il che ha lasciato sbilanciata la vettura.

“Ho avuto dei danni e, sfortunatamente, ho dovuto usare del tempo di recupero perché lui non voleva vedere quella situazione. E in gara ho fatto il massimo possibile con i danni che avevo e anche con la penalità. Ma penso che fosse un incidente di gara e che non ci sarebbe dovuta essere una penalità”.

“Inoltre, sui danni complessivi penso che abbiamo perso una quantità enorme di carico. Non so quali siano i numeri, ma il problema era ancora presente, e la parte anteriore del fondo era andata. E poi, nell’ultimo pit stop, non siamo riusciti a mettere l’incidenza dell’ala anteriore perché c’era il doppio pit stop, e a quel punto ero solo grato che lui non si fosse fatto male”.

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Infatti, nel momento in cui Hamilton ha scontato la penalità ai box, i meccanici purtroppo non hanno fatto in tempo a regolare l’incidenza dell’ala anteriore per ribilanciare la vettura, sia per il danno sia per il cambio di mescola. Questo ha lasciato il britannico ulteriormente penalizzato. Lewis è ripartito non appena il semaforo è diventato verde, quindi l’errore è stato nel segnale dato, perché i meccanici non avevano ancora completato le operazioni.

Fortunatamente il meccanico coinvolto sta bene, ma ora Hamilton è sotto investigazione per un unsafe release, anche se la speranza del britannico è che, non avendo coinvolto altre vetture, la direzione gara possa decidere di non applicare ulteriori penalità, magari trasformandola in una multa per il team.

Parlando della strategia, la scelta di ritardare il pit stop è stata decisiva: la Rossa ha potuto sfruttare la Virtual Safety Car per guadagnare la posizione su Andrea Kimi Antonelli e provare a giocarsi la vittoria. Una mossa che avrebbe potuto premiare anche Hamilton se non fosse stato per la penalità, ma l’inglese ha comunque voluto sottolineare l’ottimo lavoro degli strateghi. Ha aggiunto che, con i numerosi aggiornamenti introdotti di recente e che hanno migliorato sensibilmente la vettura, senza i danni avrebbe avuto il passo per vincere la gara.

“Penso che la squadra stia prendendo ottime decisioni sulla strategia, e che nel complesso abbiamo davvero alzato il livello in tutto ciò che facciamo durante il weekend. Senza i danni, credo che avessimo il passo per vincere. Abbiamo dato tutto per portare a casa dei punti”, ha aggiunto Hamilton.