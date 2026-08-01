Domenicali: "Antonelli è una risorsa straordinaria per la F1: ha attirato tantissimi nuovi tifosi"

Kimi Antonelli sta vivendo le sue vacanze in Sardegna dove il mondo della Formula 1 si è comunque ritrovato per trascorrere qualche giorni di relax. Il giovane pilota italiano è in testa al mondiale piloti con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Il bottino del ragazzo bolognese poteva essere anche maggiore se non avesse lasciato dei punti per strada a causa dei problemi di affidabilità della sua Mercedes W17.

Antonelli è il nuovo che avanza in Formula 1 e l’essere espressione di una nuova generazione capace di lottare con i mostri sacri del Circus ha creato una grande attenzione che Stefano Domenicali, presidente e CEO di FOrmula 1, ci tiene a sottolineare...

“Credo che per la Formula 1 sia davvero una risorsa straordinaria. È un ragazzo fresco, ancora molto nuovo a questo ambiente e molto aperto verso tutto ciò che gli sta accadendo. Ha attirato tantissimi nuovi tifosi grazie al suo modo di porsi, che trovo davvero fantastico. Dal punto di vista sportivo ha dimostrato di essere molto forte”.

Stefano Domenicali, CEO di Formula One Group Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cosa colpisce di questo ragazzo che ha ancora l'aria del teenager?

“È molto diverso da tanti altri piloti, ma ha una concentrazione incredibile. Non dimentichiamo che, senza i due ritiri causati da problemi tecnici, oggi avrebbe un vantaggio ancora più ampio in campionato. Questo dimostra quanto sia già un pilota estremamente solido. Monza sarà un evento incredibile, e forse per la prima volta vedremo un colore diverso sugli spalti oltre al classico rosso”.

“Dopo un anno in cui aveva ricevuto molte critiche, e durante il quale credo che Toto Wolff e la Mercedes lo abbiano protetto in modo eccezionale, sta confermando di essere uno dei talenti più interessanti arrivati recentemente in Formula 1. E, come potete immaginare, per i tifosi italiani questo ha un significato ancora maggiore”.

“Sapete meglio di me quanto tempo sia passato dall'ultima volta che un pilota italiano è riuscito a ottenere risultati davvero importanti. Diciamolo con il dovuto rispetto per la storia. Per questo motivo Antonelli aggiunge una nuova dimensione al nostro sport".

"Oggi ha un rapporto fantastico con tutti gli altri piloti. Naturalmente questo rapporto potrebbe cambiare quando inizierà a vincere i campionati, ma fa parte della natura delle competizioni. Per quanto mi riguarda, posso solo essere molto felice del modo in cui sta vivendo e interpretando la Formula 1. Lo conosco da tantissimi anni e sono convinto che rappresenti una risorsa straordinaria per il futuro di quello che stiamo costruendo insieme".