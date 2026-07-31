F1 | Mercedes: perché le scelte strategiche sui motori possono condizionare i risultati?

Lo ha ammesso lo stesso Toto Wolff: il motore Mercedes è il più potente del Circus. Nel paddock nessuno ha mai avuto dubbi, solo la FIA, nelle valutazioni dell’ADUO, aveva riconosciuto il 6 cilindri Red Bull-Ford più prestazionale di quello realizzato dalla Stella, tanto che i tecnici della Federazione Internazionale hanno riconosciuto all’unità tedesca la concessione di un aggiornamento.

L’ammissione che è scappata al manager austriaco in occasione del GP del Belgio a Spa-Francorchamps non ha modificato gli scenari, tenuto conto che nel GP d’Ungheria si è completata la seconda fase di raccolta dei dati da parte della FIA che dovrebbe portare a un’ulteriore revisione dell’ADUO.

Pare che Wolff non volesse utilizzare quest’anno la concessione per l’aggiornamento dell’M17 E Performance, per sfruttare l’opportunità sul propulsore del 2027, nella consapevolezza che l’attuale configurazione potesse bastare per vincere a mani basse i due titoli mondiali, piloti e Costruttori.

Kimi Antonelli con "Bono" l'ingegnere di pista Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La Mercedes è arrivata alla sosta estiva con un vantaggio consistente, frutto di otto vittorie e dieci pole position in undici GP disputati. Ma l’analisi dei numeri non mette ancora in sicurezza il raggiungimento dei due obiettivi: Kimi Antonelli capeggia la graduatoria piloti con 50 punti su Lewis Hamilton, mentre la Stella ha accumulato 72 lunghezze sulla Ferrari.

Ce ne sarebbe abbastanza per guardare al futuro con sufficiente ottimismo, ma sottovalutare i rischi sarebbe errore grave da non commettere. L’affidabilità della power unit, infatti, è il buco nero che deve essere tenuto d’occhio.

Nel bottino dei due piloti ufficiali mancano punti importanti: George Russell ha patito il cedimento della batteria in Canada, problema che ha bloccato Kimi Antonelli a Barcellona nel GP della Catalunya. L’inglese ha rotto il motore numero 3 alla conclusione delle qualifiche in Ungheria, unità che i tecnici hanno dichiarato non recuperabile a seguito della perdita d’acqua dall’impianto di raffreddamento e ha patito di nuovo un bug in partenza che lo ha fatto scivolare in fondo al gruppo.

I problemi di software nella gestione dell’energia hanno colpito soprattutto George, ma anche Kimi non ne è stato esente. Insomma, la speranza era di arrivare a metà stagione con i due piloti in testa alla classifica piloti che si giocavano l’iride fra di loro, avendo staccato gli avversari, non ritenendo necessario spingere lo sviluppo della W17 anche nella seconda parte del calendario.

Le cose sono andate diversamente: James Allison e Simone Resta hanno continuato a lavorare sulla freccia nero e argento, mentre Hywel Thomas, capo dei motoristi, ha cercato di risolvere le magagne della parte ibrida.

La power unit Mercedes M17 E Performance montata sulla W17

Il risultato è che la Mercedes ha speso un motore per pilota in più rispetto alla Ferrari: va ricordato, infatti, che anche Kimi Antonelli ha già smarcato la quarta unità stagionale, per cui è pensabile che il bolognese debba essere costretto a omologare un quinto motore con penalità per chiudere la stagione.

Wolff non vorrebbe sostituire la PU in occasione del GP d’Italia, gara di casa di Kimi, dove la Ferrari, però, farà debuttare il propulsore con il secondo gettone dell’ADUO: “Sulla carta sembra essere l’appuntamento migliore per andare in penalità, altrimenti Baku può essere un’altra una possibilità: magari potremmo sceglierla per togliere pressione da Monza e non costringere Kimi a partire dal fondo davanti al pubblico di casa”.

A Brixworth, sede di HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains), si stanno concludendo le prove al banco del V6 ADUO, e le indicazioni che provengono dal reparto motori sono positive: come abbiamo già avuto modo di anticipare su Motorsport.com si parla di un incremento della potenza grazie ad un accuratissimo lavoro sul turbo (con numero e inclinazione diverso delle palette nella girante) e agli interventi in camera di combustione, abbinati al nuovo carburante Petronas. Pare che si riesca a ottenere più cavalli senza intaccare i consumi. Non solo, ma ci sarebbero stati anche tutti gli interventi necessari all’affidabilità.

George Russell, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La parte tedesca del marchio (Brackley e Brixworth hanno gestioni completamente separate) capeggiata da Ola Kallenius (appassionato presidente di Mercedes-Benz Group AG), spinge perché il quinto motore entri in azione a Monza, senza perdere tempo. Dell’upgrade, subito dopo il team ufficiale, potrebbero beneficiare anche i team clienti, la McLaren in particolare: la squadra diretta da Andrea Stella è tornata a vincere in Ungheria con l’aggiornamento introdotto sulla MCL40.

Lando Norris e Oscar Piastri potrebbero togliere punti preziosi alla Ferrari, giocando in modo indiretto a favore della Stella: il campione del mondo è 91 punti lontano da Antonelli, anche se nel team di Woking non si sentono ancora tagliati fuori dalla lotta al vertice. La ripresa del campionato ci offrirà interessanti spunti di attenzione, perché anche certe scelte politiche potrebbero dare un indirizzo importante alla stagione...