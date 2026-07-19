F1 | Antonelli, da Spa a Spa: i dodici mesi che hanno cambiato tutto

Spa, 2025. Kimi Antonelli fatica a trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Il peso della pressione lo sta schiacciando. I risultati non arrivano e, al giro di boa del Mondiale, iniziano a circolare voci poco rassicuranti. C'è chi sostiene che la Mercedes abbia fatto il classico passo più lungo della gamba, affidando un sedile da titolare in un top team a un diciottenne al debutto in Formula 1. In quel contesto prende corpo perfino l'ipotesi di un 'parcheggio' in Williams o Alpine per la stagione successiva.

Dodici mesi dopo, sullo stesso circuito, Antonelli sorride con la vittoria del Gran Premio del Belgio tra le mani. Il sesto successo stagionale gli ha consentito di allungare nuovamente nella classifica generale: +45 su Hamilton, +50 su Russell. In mezzo c'è il percorso che ha trasformato un ragazzo pieno di dubbi in un pilota che oggi tutta la Formula 1 considera uno dei talenti più straordinari della sua generazione.

Anche un anno fa c'era chi continuava a credere in lui. Per sua fortuna, tra questi c'era Toto Wolff. Ma perfino i suoi sostenitori più convinti difficilmente avrebbero immaginato una crescita tanto rapida. Oggi Antonelli brilla di luce propria in una Formula 1 che, praticamente all'unanimità, gli riconosce un talento fuori dal comune. Il motorsport, però, sa essere crudele: due settimane fa a Silverstone avrebbe meritato la stessa gioia vissuta oggi a Spa, ma un problema tecnico lo aveva privato di un successo ormai a portata di mano.

Quando al ventesimo giro del Gran Premio del Belgio la direzione gara ha neutralizzato la corsa con una Virtual Safety Car, consentendo alle due Ferrari di effettuare il pit stop con un guadagno di circa otto secondi, Antonelli ha rivisto materializzarsi il fantasma dell'imprevisto. Da leader della corsa si è ritrovato alle spalle di Charles Leclerc e Max Verstappen, con una Ferrari particolarmente competitiva.

"Ma perché è uscita la VSC?", ha chiesto via radio. Ma nessuna imprecazione, nessun segnale di nervosismo, la risposta l'ha data in pista, riprendendosi la leadership appena sette giri più tardi. “Siamo tutti sorpresi - ha raccontato Toto Wolff - La sua prima stagione è andata esattamente come ci aspettavamo: grandi momenti in cui il talento emergeva con chiarezza, alternati ad altri molto difficili. C'è stato quel lungo periodo senza risultati nella parte centrale della stagione, ed era qualcosa di prevedibile. Dopo l'inverno ci aspettavamo un passo avanti: conosceva già l'ambiente, la pressione, le richieste tecniche e mediatiche del team, oltre ai circuiti su cui saremmo andati a correre".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Quello che invece non ci aspettavamo era la serenità e la struttura mentale che ha portato nel suo modo di affrontare il lavoro - ha proseguito Wolff - che una sessione sia andata bene o male, durante il debriefing non noti alcuna differenza dal punto di vista emotivo. È tutto estremamente razionale: qual è il problema? Come lo risolviamo? Come andiamo avanti? Questa è la vera novità. Ed è anche per questo che, quando vince, non vedi l'entusiasmo travolgente che normalmente ti aspetteresti da un ragazzo di diciannove anni. Allo stesso modo, quando le cose vanno male — penso a Barcellona o a Silverstone — rientra ai box ed è lui a dire alla squadra: 'Questo è uno sport tecnico e queste cose possono succedere'. Ha diciannove anni. È davvero impressionante".

Non è più una questione di velocità. Quella Antonelli l'aveva già mostrata da tempo. Ciò che oggi impressiona è il salto di qualità compiuto in pochi mesi sotto ogni aspetto richiesto a un pilota che punta al titolo mondiale. Anche quest'anno non sono mancati gli ostacoli. Le partenze, la gestione dei sorpassi, alcuni episodi che sono costati punti pesanti. Ogni criticità, però, è stata affrontata e corretta con una naturalezza sorprendente. A Spa è stato freddo quando serviva, lucido nel capire che non sarebbe riuscito a costruire il margine necessario su Leclerc, complice la superiorità della Ferrari nel secondo settore. “Sapevamo che sarebbero stati competitivi - ha spiegato Antonelli - oggi ne abbiamo avuto la conferma. Erano molto forti nelle curve 12 e 13 perché noi abbiamo avuto qualche difficoltà con il posteriore in quel tratto. Per questo non è stato facile fare la differenza nel secondo settore”.

Da quel momento Kimi ha cambiato approccio. Ha gestito l'energia della power unit con l'obiettivo di transitare sul traguardo con oltre un secondo di vantaggio su Leclerc, impedendo così alla Ferrari di utilizzare la modalità di sorpasso. Una scelta lucida, figlia di una lettura della gara che fino a pochi mesi fa non sarebbe stata scontata.

Antonelli sorride, ma senza lasciarsi andare. Il focus è ormai completamente rivolto all'obiettivo, anche se il sapore della rivincita è inevitabile. “L'anno scorso qui ho toccato il fondo - ha ammesso prima di correre verso il box per la foto celebrativa - ricordo che era stato un weekend molto difficile a livello mentale. Direi che adesso va decisamente meglio. Se un anno fa mi avessi detto che dodici mesi dopo mi sarei trovato in questa situazione, ti avrei risposto l'unica cosa possibile: no, impossibile”.