F1 | Wolff: "Abbiamo avuto un problema su tutte le PU Mercedes. Mancava potenza in rettilineo"

Mercedes lascia Spa-Francorchamps con due assunti molto differenti, ma entrambi importanti. Il primo è il ritorno alla vittoria di Andrea Kimi Antonelli, il quale ha così allungato nel Mondiale sui principali rivali. Il secondo, invece, è quello più doloroso, ovvero il ritiro di George Russell arrivato in curva 5 al primo giro della gara, dopo un contatto fortuito con la Ferrari di Lewis Hamilton.

Più che la conseguenza - ovvero il ritiro di Russell causato dal contatto con l'ex compagno di squadra Hamilton - in casa Mercedes si tende a osservare e analizzare il perché Russell si sia trovato in quel punto della pista, in quella situazione.

Dalle immagini è stato molto facile notare come sul rettilineo del Kemmel la Mercedes di George Russell sia stata letteralmente risucchiata dalle Ferrari di Charles Leclerc (il quale ha usufruito della scia e di un deployment molto potente all'uscita dell'Eau-Rouge) e di Lewis Hamilton.

A quel punto, Russell ha provato a resistere all'esterno, affiancando nuovamente la Ferrari di Lewis. Entrati in curva 5, le due vetture si sono toccate e ad avere la peggio è stato proprio il britannico della Mercedes, fermo nella via di fuga e impossibilitato a proseguire.

Al termine della gara, Toto Wolff ha commentato l'accaduto sia dal punto di vista della dinamica dell'incidente, che da quello più importante: i problemi alle power unit realizzate a Brixworth denotati sui rettilinei del tracciato che sorge sulle Ardenne.

"Ci sono due aspetti. Il primo riguarda la gara, l'incidente che è successo: è stato sfortunato per noi, abbiamo perso molti punti sia nel campionato costruttori sia in quello piloti con George".

George Russell, Mercedes Foto di: Sona Maleterova / Getty Images

"Sul Kemmel stava finendo l'energia disponibile, ma a quel punto era già troppo tardi. Ha provato l'attacco all'esterno, frenando molto tardi, e quella avrebbe dovuto essere la sua curva. Però è un incidente di gara: queste cose possono succedere sia a chi è davanti, sia a metà gruppo, sia in fondo allo schieramento".

"Poi abbiamo avuto un problema che ha interessato tutti i motori Mercedes: mancava potenza sul rettilineo e questo lo ha penalizzato moltissimo. La responsabilità è al 100% nostra. Come squadra stiamo dando il massimo: abbiamo la power unit più potente, una macchina capace di vincere, e tutti fanno del loro meglio per ridurre al minimo gli errori. Però gli errori succedono, perché siamo esseri umani".

"Abbiamo deluso Kimi a Silverstone, dove George ha ottenuto un podio probabilmente migliore di quanto il risultato reale della macchina meritasse. Poi uno si è ritirato a Montréal, l'altro a Barcellona: questa è un po' la storia della nostra stagione. È uno sport tecnico, uno sport meccanico".

Wolff ha poi ribadito la preferenza di avere un motore e una monoposto molto veloci, anche se non affidabili, invece dell'esatto contrario. E' più facile rendere affidabile una vettura veloce che rendere veloce una vettura affidabile ma molto meno competitiva.

"Sono orgoglioso di far parte dell'organizzazione di HPP e MGP. Sono gruppi di persone che danno tutto quello che hanno. Quest'anno abbiamo realizzato un prodotto davvero molto forte e preferisco dover risolvere problemi di affidabilità piuttosto che cercare di rendere veloce un motore o una macchina lenti".

"Stiamo dando il 100% e dobbiamo continuare a farlo, perché abbiamo perso tanti punti proprio a causa dell'affidabilità. Avremmo dovuto essere molto più avanti in classifica".