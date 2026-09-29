F1 | Williams: perché il punto di Baku è più il primo mattone del 2027 che il salvagente per questa stagione

Un punticino che fa sorridere e ben sperare, ma con la consapevolezza che la strada sia molto lunga. A Baku, finalmente, la Williams ha portato il suo tanto atteso pacchetto di novità, sebbene già alla vigilia sia i piloti sia il team principal avessero avvertito che non avrebbe salvato l’anno, bensì avrebbe più rappresentato una base gettata verso il 2027.

Un po’ a sorpresa, Carlos Sainz è riuscito a centrare per la prima volta in questa stagione la Q3, sebbene poi una penalità abbia di fatto vanificato la qualifica. Certamente, Baku era un circuito che più si prestava a nascondere i limiti della FW48: ci sono più curve lente, più rettilinei e la differenza di carico tende a non emergere come altrove.

C’è anche un tema peso. A lungo la monoposto di Grove è stata ben oltre la massa minima per i ritardi in inverno nel superamento dei crash test, e questo è un... peso che ci si tende a portare su ogni tracciato. Tuttavia, a Baku la Williams ha sfoggiato un telaio rifatto con una nuova tecnica per quanto riguarda la lavorazione del carbonio, che ha aiutato ad avvicinarsi al limite minimo e che sarà la base della prossima stagione.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Carlos Sainz, Williams Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Inoltre, sono stati introdotti anche un nuovo fondo e altre componenti aerodinamiche. "È stato uno sforzo immane portare l'aggiornamento che avevamo a Baku ed è bello andarsene con un punto" - ha dichiarato il team principal James Vowles -. "Non avevamo il passo nel primo stint, e dobbiamo scavare e capire il perché, dato che è stata una fase critica della gara in cui non siamo riusciti a fare progressi”.

Indubbiamente i problemi patiti dalle due McLaren, così come il ritiro delle due Alpine, alla fine hanno avuto un peso cruciale nel raggiungimento della zona punti e non c’era da farsi illusioni, perché di certo la Williams non si attendeva improvvisamente di battere le regine di centro gruppo. Tuttavia, questo passo in avanti ha rimesso il team di Grove in lotta con le altre squadre, che era un po’ l’obiettivo.

“Penso sia esattamente il passo avanti che ci aspettavamo. Forse non ci aspettavamo la Q3, a essere onesti. Ma sì, ci ha rimesso nella lotta di metà classifica”, ha spiegato Alex Albon, il quale ha concluso la gara contro le barriere dopo un lungo all’ingresso della prima chicane. La sensazione più importante è che comunque la vettura sia più veloce, soprattutto per validare che le novità funzionino.

Albon ha sottolineato un tema rilevante, ossia una certa carenza di grip in specifiche condizioni, e per lui l’esempio più chiaro è proprio l’incidente. Avevamo già spiegato come la vettura tenda a sollevarsi su tre ruote perché la piattaforma meccanica non è particolarmente efficace e, secondo il pilota anglo thailandese, questo comportamento ha inciso anche sulla dinamica che lo ha portato contro le barriere.

Alexander Albon, Williams Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Sappiamo che la nostra auto tende a sollevare la ruota anteriore e a rimanere su tre ruote. Sappiamo che quando freniamo un po' tardi, rischiamo di innescare questo fenomeno. Succede. Di certo, la raffica di vento e la staccata ritardata allo stesso tempo ci hanno spinto oltre il limite. Non era molto; si trattava di pochi metri, ma sono stati sufficienti”, ha spiegato Albon.

È vero che la Williams si è presa molto tempo per sviluppare questo pacchetto, ma verificare che le novità vadano nella direzione sperata è un passaggio fondamentale per capire se la strada intrapresa sia davvero quella corretta. Non è infatti garantito che gli aggiornamenti offrano il ritorno atteso in termini assoluti, ma resta la consapevolezza che non questo salto non è stato sufficiente perché si partiva da lontano.

“La nostra sensazione iniziale è che la vettura sia semplicemente un po' più veloce. Ma eravamo così lontani che, sebbene abbiamo portato un pacchetto così grande, sembra ancora di dover recuperare molto terreno. Quindi, nessuna grande sorpresa in termini di passo, ma un solido passo avanti”.

In sostanza, c’è un motivo per sorridere dopo Baku, ma fortemente con i piedi per terra, perché il decimo posto finale ha un valore relativo rispetto a quelle che erano le debolezze di fondo della vettura. Sepang sarà un test molto più veritiero dei passi avanti fatti, dato che il carico, aspetto dove la FW48 è sempre stata carente dovendo sacrificare lo sviluppo aero per il peso, avrà un ruolo molto più cruciale.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Non è un caso che Albon non esclude che in Malesia si possa fare un passo indietro: “Se guardiamo al quadro generale, faremo andare la macchina più veloce in termini di ottimizzazione. Ma saremo più lenti rispetto al resto del gruppo, quel tracciato non si adatterà a noi. Aspettatevi un nostro arretramento in Malesia, e poi magari a Singapore potremo posizionarci a metà strada”.

Più che cambiare le sorti del 2026, questo aggiornamento è stato concepito in funzione del 2027. Il nuovo processo di lavorazione del carbonio, diverso da quello adottato da tutte le altre squadre, rappresenta secondo James Vowles la prova che a Grove esista la capacità di innovare. Inoltre, oggi il ritmo con cui la Williams riesce a produrre nuovi componenti è superiore rispetto a qualche anno fa.

Con il telaio più recente destinato a essere riutilizzato nella stagione 2027, dato che dovendo rifarlo già quest’anno si è ragionato anche in ottica del prossimo anno, Vowles crede che ci si possa attendere di più dalla Williams tra qualche mese: “Sono fiducioso che ci vedrete fare un passo avanti ora che questo grande cambio regolamentare è alle nostre spalle", ha detto Vowles a Sky.

"Ci sarà una modifica aerodinamica per il prossimo anno e un cambio di power unit per il prossimo anno. Ma sarà di entità minore, quindi possiamo assorbirlo. Ci vorrà però un po' di tempo per recuperare il caos che si è creato questo inverno. L'aggiornamento va nella direzione giusta. Penso che, cosa ancora più importante, sia la base che volevamo porre per il prossimo anno. Riconosciamo che quest'anno è ormai compromesso, purtroppo, ma c'è molto da fare in vista del 2027”.