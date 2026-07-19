F1 | Vasseur: "Ci aspettavamo un weekend difficile, ma abbiamo fatto un buon lavoro. E in Ungheria..."

Charles Leclerc ha concluso il GP del Belgio a non più di due secondi dalla Mercedes di Kimi Antonelli. Il tracciato belga era uno spauracchio per la Scuderia e alla fine una buona Ferrari ha conquistato un consistente posto d’onore dietro al bolognese, superando ogni più rosea previsione. La squadra del Cavallino nella Ardenne ha conquistato 30 punti, cinque più della Mercedes vincente.

Fred Vasseur rimane freddo e non si lascia prendere dall’entusiasmo: il team principal guarda con ottimismo al futuro, ma non nasconde le insidie...

“È vero che quando siamo arrivati qui, come a Silverstone, ci aspettavamo dei weekend difficili e non di poter giocare per la vittoria, considerando le caratteristiche dei tracciati. Possiamo dire che è andata piuttosto bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo riusciti a stare nelle prime posizioni".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Cosa pensi penalità di 5 secondi inflitta ad Hamilton? Russell ha ammesso che si è trattato di un incidente di gara; credi che la sanzione sia stata severa?

“Severa di sicuro, perché ci sono stati un po' di episodi al primo giro. Credo che Russell stesse già un po' girando verso sinistra, per cui il contatto è stato un po' inevitabile, però non voglio commentare la decisione, è andata come è andata”.

La Ferrari di Charles è rimasta attaccata alla Mercedes di Antonelli. Temevate un gap di otto decimi al giro dalla Stella e, invece, siete rimasti a mettere il sale sulla coda della W17 del bolognese...

“Non penso che fossimo i più veloci, perché credo che Kimi sia stato più veloce rispetto alle previsioni. Le previsioni non dicevano che saremmo stati più lenti di otto decimi, perché pensavamo che avremmo preso otto decimi sui rettilinei. E, comunque, ci aspettavamo di essere più lenti della Mercedes e oggi lo siamo stati, come lo eravamo anche a Silverstone. Non c’è un margine enorme, però sono stati più veloci di noi, e anche se sono più rapidi di noi possiamo lottare, perché ci sono delle circostanze favorevoli”.

“È successo a Silverstone, può accadere anche alla prossima gara su una pista un po' diversa, che può andare di più dalla nostra parte, però dovremo comunque fare un buon lavoro e concentrarci su noi stessi. Non è scontato che vinceremo nel prossimo weekend, ma ci proveremo”.

A Spa-Francorchamps, su una pista che non vi era favorevole, avete conquistato un secondo posto e adesso si andrà a Budapest per vincere?

“Sulla carta la pista magiara è leggermente favorevole a noi, ma poi il risultato deriva da una buona esecuzione: dovremo fare un buon lavoro ed essere perfettamente concentrati, non pensando che possa essere una trasferta semplice e sappiamo che non lo sarà. Dovremo continuare a lavorare bene come nelle ultime due settimane, o magari facendo anche meglio...”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Magari quando disporrete del motore con l’Aduo2 potrete sperare di azzerare le differenze con la Mercedes...

“Prima di pensare all'Aduo2 è meglio dedicarci a Budapest, perché è qualcosa di più raggiungibile sulla carta. Speriamo di mettere entrambe le macchine in buona posizione in qualifica in modo da avere un weekend pulito, senza errori, con una buona esecuzione e senza penalità. Perché lo ripeto: non è scontato che quando sei il più veloce sarai vincente. Basta guardare la Mercedes nella scorsa gara: Kimi aveva un'ottima macchina, però non è andato a punti, per cui non dobbiamo mai sopravvalutare le situazioni”.

Temi qualche provvedimento per l’unsafe realese di Lewis al pit stop?

“C’è stato un errore del team, perché la luce del semaforo era verde, e questo dimostra che Lewis non ha alcuna colpa. La sua azione è stata corretta, c’è stato un errore del team”.