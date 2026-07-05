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F1 | Vasseur: "Sono contento per Leclerc, perché aveva ricevuto troppe critiche"

Il team principal della Ferrari si gode il successo numero 250 del Cavallino con Charles e il terzo posto di Hamilton. Il francese non ha mai messo in dubbio le doti del pilota monegasco: "Sapeva che il team era al suo fianco e noi potevamo contare che avrebbe continuato a spingere. Abbiamo un'enorme fiducia in lui".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
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Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La Ferrari celebra a Silverstone la 250esima vittoria della sua storia: Charles Leclerc ha colto il successo proprio in Gran Bretagna 75 anni dopo il trionfo di Froilan Gonzales con la 375 del 1951. La Scuderia coglie la seconda affermazione stagionale della SF-26 dopo quella ottenuta da Lewis Hamilton nel GP di Spagna. 

Il team di Maranello cancella la profonda delusione dell’Austria, dando la sensazione che la rossa abbia consolidato un importante salto di qualità anche nei confronti della Mercedes che sembrava imbattibile. 

Lo staff guidato da Fred Vasseur e seguito dal presidente, John Elkann, temeva l’appuntamento inglese, prevedendo una gara scialba, certo non da protagonista. La soddisfazione di riportare al successo Leclerc, quindi, vale ancora di più, perché questo successo spazza via tutte le voci sulla presunta crisi del pilota monegasco. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Sì, certo, sono felice per me, per il team e per Lewis. Anche lui ha fatto una buona gara. Ma soprattutto lo sono per Charles perché, come ho già detto, ha ricevuto tante critiche, ma sapeva che il team era al suo fianco e noi potevamo contare che avrebbe continuato a spingere. Abbiamo un’enorme fiducia in Charles e sono più che contento oggi di vedere Charles sul gradino più alto del podio”.  

C’è delusione per la gara che si è conclusa in safety car? Hamilton avrebbe potuto attaccare Russell con le gomme soft, aspirando a una clamorosa doppietta... 
“Sì, la possibilità l’avevamo perché avevamo le soft anche con lui. Non ho capito perché abbiano allungato la safety car di un giro, forse c’era ancora della ghiaia, che era stata inquadrata”. 

La Ferrari è parsa competitiva in tutto il weekend: forse la Mercedes era ancora più veloce di un decimo ma le due rosse erano lì... 
“Noi eravamo più competitivi di Russell, perché è sembrato che Kimi fosse ancora più veloce. Non so se stesse gestendo all'inizio, ma quando è tornato in pista dopo il pit stop era velocissimo e per Leclerc sarebbe stata una dura battaglia fino alla fine. Ci prendiamo il risultato per come è venuto”. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Martin Trenkler / LAT Images via Getty Images

Silverstone è una vittoria che arriva dopo quella di Barcellona: è una Ferrari che può cominciare a pensare al mondiale? 
"Non cominciamo a parlare di mondiale. Godiamoci la serata e poi cominceremo a lavorare per Spa: affronteremo una gara alla volta...”. 

Lewis era stato convocato dai commissari per una presunta irregolarità durante la safety car: “Siamo stati un po' sorpresi di aver avuto la convocazione dagli steward”. Hamilton pare non venga penalizzato e la Ferrari potrebbe portare a casa un prezioso primo e terzo posto che indicherebbe una traiettoria molto positiva della squadra che fa ben sperare per il proseguo del campionato che deve ancora entrare nella fase più calda... 

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