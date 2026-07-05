F1 | Trionfo Ferrari a Silverstone: Leclerc vince davanti a un fortunato Russell. Kimi frenato da un guasto

Quando tutto sembrava apparecchiato per un duello al fulmicotone tra Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli per la vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna, ma al giro 39 dei 52 in programma si è ribaltato tutto, consegnando la vittoria alla Ferrari - la seconda della stagione - con un Leclerc oggi tornato quello dei bei tempi dopo un periodo d'appannamento.

Una vittoria che, dopo il guaio che ha penalizzato tanto Antonelli, sembrava essere molto più comoda, forte di un margine enorme su tutti gli altri e con Lewis Hamilton secondo. Ma al giro 48 Max Verstappen - in quel momento terzo - è uscito di pista alla Stowe. Quel colpo di scena ha costretto la direzione gara a far entrare la Safety Car.

Tutti i primi della classifica ne hanno approfittato per fare un altro pit stop e montare le gomme Soft e prepararsi alla ripartenza. Ma la Direzione Gara ha deciso di far finire la gara sotto Safety Car. Nel giro di pit stop finale, la Ferrari ha perso una doppietta che sembrava ormai ottenuta con Russell rimasto in pista e ha così superato Hamilton.

Per la Ferrari comunque un grande fine settimana, perché il risultato finale è stato 'sporcato' da scelte esterne - legittime - e non per errori o mancanza di competitività. Una grande risposta del team e di Leclerc dopo l'Austria e 623 giorni senza una vittoria (di Charles in F1). Per il monegasco è la nona vittoria in carriera, tutte ottenute con la Ferrari. Una liberazione per lui, che è riuscito a dimostrare ancora una volta il suo talento e ha messo a tacere tante malelingue che parlavano di un Leclerc non più centrale nella squadra. E invece ecco la risposta migliore: sul campo.

Sfortunato come detto Hamilton, che nonostante una falsa partenza (5" scontati al primo pit stop) avrebbe meritato la seconda posizione dopo una gara in linea con le ultime: ovvero da 7 volte iridato. Chi festeggia, invece, è George Russell. Il britannico della Mercedes ha chiuso secondo in un fine settimana in cui si è mostrato molto più lento di Antonelli, ma anche delle Ferrari e della Red Bull di Max Verstappen. Dopo le sfortune - anche reali - delle prime uscite, si sta ritrovando protagonista di una serie di episodi che lo vedono baciato dalla dea bendata.

Fuori dal podio la prima McLaren, quella di Lando Norris, mentre la gara di Oscar Piastri è 11esima dopo il contatto al via in cui ha danneggiato l'ala anteriore. Ancora ottima gara di Isack Hadjar, il quale nella prima parte di gara ha mostrato addirittura di poter lottare con i primi. Per farlo per tutti i 52 i giri dovrà lavorare ancora tanto, ma il talento c'è ed è bene non dimenticarsi che anche il parigino è al secondo anno in F1.

Racing Bulls continua a prolungare la sua splendida striscia di doppi arrivi a punti con Liam Lawson sesto davanti ad Arvid Lindblad. Le VCARB si confermano la quinta forza del momento e con tanto margine su tutto il resto del centro gruppo. Le vetture faentine si dimostrano velocissime e difficili da superare sul dritto. Merita una menzione anche Audi, che torna a punti dopo diverse settimane grazie all'ottavo posto di Gabriel Bortoleto.

Il brasiliano è stato autore di una gara solida, ma aiutato dal ritiro di Verstappen e dal problema tecnico avuto sulla sua W17 da Antonelli. Sfortunato Nico Hulkenberg: finito in testacoda nelle prime fasi, era in pieno recupero con le gomme Medium prima del ritiro arrivato al giro 38.

Altro doppio arrivo a punti per Alpine, con Franco Colapinto bravo a chiudere davanti a Pierre Gasly. Fuori dalla zona punti Oscar Piastri (McLaren) e Carlos Sainz con l'unica Williams arrivata al traguardo. Albon, infatti, si è ritirato pochi istanti prima dell'introduzione della Safety Car. Haas sempre più lontane dalla zona punti. Dopo un avvio di stagione eccellente, le VF-26 stanno facendo il passo del gambero. Oliver Bearman ha chiuso 13esimo, sfortunato perché speronato al via da Albon. Esteban Ocon è 14esimo davanti alle Cadillac.

Sergio Perez, 15esimo, ha preceduto Andrea Kimi Antonelli. L'italiano, dopo il problema tecnico, è riuscito a recuperare e a chiudere in Top 10. Ma ha preso 5 secondi di penalità per track limits quando ha avuto il guasto. Questo, con l'introduzione della Safety Car, lo ha fatto scivolare al 16esimo posto davanti a Valtteri Bottas. Chiudono la classifica le solite Aston Martin, con Alonso davanti a un Lance Stroll che è stato in grado di prendere 5 secondi di penalità per track limits, probabilmente alle prese con la difficile guidabilità della AMR26. Il calvario proseguirà almeno fino all'Ungheria...