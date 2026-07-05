F1 | Verstappen e il sabato nero della Red Bull in crisi: "Vorrei partire dalla pit lane"
Il settimo posto in qualifica e il distacco anche dal compagno Hadjar confermano le difficoltà della RB22. Verstappen teme un problema legato alla power unit e guarda con poco ottimismo alle prossime gare: "Non siamo abbastanza competitivi".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Paul Foster
La pole position di Kimi Antonelli ha monopolizzato i riflettori, ma il dato più sorprendente emerso dalle qualifiche di Silverstone è nascosto qualche riga più in basso nella classifica. Max Verstappen è solo settimo, a 0”782 dalla pole e, soprattutto, alle spalle del compagno di squadra Isack Hadjar, quinto. Un risultato che il quattro volte campione del mondo ha sintetizzato con quattro parole: “Vorrei partire dalla pit lane”.
Una frase che riassume perfettamente il momento della Red Bull. “Il bilanciamento non era ottimale. L’unica differenza rispetto alle qualifiche sprint è che questa volta ci mancava anche la velocità. Dalla mia parte del box – ha chiarito, sottolineando come Hadjar non abbia sofferto lo stesso problema – abbiamo trascorso tutta la qualifica cercando una soluzione. Ci mancava semplicemente velocità di punta su tutti i rettilinei, e questo significa consumare più energia. Quando arrivi nell’ultimo settore non ne hai più. C’è ancora qualcosa che non va nel motore, ed è questa la preoccupazione principale in vista della gara”.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Il timore di Verstappen è di ritrovarsi nella stessa situazione anche al via del Gran Premio. “Non ha molto senso – ha spiegato Max – perché, se le condizioni resteranno queste, dovrò guidare nello stesso modo. A questo punto preferirei apportare delle modifiche. Anche se il comportamento della vettura non è imprevedibile, il bilanciamento continua a non essere quello giusto e, come ho detto, siamo lenti sui rettilinei”.
Sette giorni fa, a Spielberg, Verstappen era stato autore di una prestazione molto convincente, al punto da indurre molti a pensare che potesse rientrare nella lotta per il titolo.
“Spero che non me lo chiedano più – ha sbottato – cosa avevo risposto? Che bisogna valutare gara per gara. Tutti portano aggiornamenti e il quadro tecnico può cambiare molto rapidamente. Ma, al di là di questo, non siamo abbastanza competitivi. Non questo weekend, e credo che sarà così anche a Spa e a Monza. Mi dispiace, perché Spa è un circuito davvero splendido, ma quest’anno la sensazione sarà molto diversa”.
Quando Verstappen non intravede una via d’uscita tende a prendere le distanze dalla situazione.“Non vedo l’ora di tornare a casa – ha commentato – non so se quest’anno riusciremo a raddrizzare la situazione, perché c’è anche il limite imposto dal budget cap. Al momento sappiamo che sui circuiti in cui la gestione dell’energia è più critica soffriamo maggiormente”.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Quando gli è stato chiesto un commento sulle valutazioni del processo ADUO, secondo le quali Red Bull Powertrains sarebbe oggi il motorista di riferimento, Verstappen si è limitato a una risposta lapidaria: “Forse è meglio se non rispondo a questa domanda”. Qualcuno ha ricordato a Max che dodici mesi fa la svolta della Red Bull arrivò proprio durante la pausa estiva.
“Potrebbe succedere di nuovo? Credo che le circostanze siano completamente diverse. È difficile dirlo. Dopo una qualifica così deludente si possono dire tante cose, ma non serve a nulla. Aspettiamo le prossime gare. Spero che ci aspettino weekend migliori, come quello della scorsa settimana. Poi arriverà la pausa estiva, che attendo con piacere. Anche se, a dire il vero… continuo a pensare che non duri abbastanza”.
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