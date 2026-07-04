F1 | Vasseur: "Non abbiamo recitato, la Mercedes resta superiore ma ci giochiamo la gara in strategia"



Charles Leclerc è di nuovo in prima fila come in Austria, ma il monegasco è arrivato a 175 millesimi dalla pole position di Kimi Antonelli dopo un lavoro importante con la squadra: la sensazione è che Charles abbia imboccato la strada giusta per uscire dal suo momento difficile. Fred Vasseur sembra soddisfatto del risultato Ferrari in qualifica perché dietro a Leclerc c’è anche Lewis Hamilton, terzo.

La Scuderia è arrivata a Silverstone temendo un altro tonfo simile a quello del Red Bull Ring e, invece, si è rivelata l’unica sfidante della Mercedes. A Maranello temevano un gap di sei decimi dalle W17 che avrebbe portato le rosse al sesto e settimo posto.

“Innanzitutto sono molto contento del risultato di oggi per Charles. È la seconda prima fila per lui perché era già secondo anche la settimana scorsa”.

Charles Leclerc, Ferrari, con Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nessuno si aspettava una Ferrari in prima fila a Silverstone...

“È vero... Ogni settimana abbiamo una macchina un po' diversa perché bisogna trovare l'assento giusto e passo dopo passo stiamo migliorando. Sono molto soddisfatto per lui perché è un po' sotto pressione. Lavorare costantemente in questa situazione non è semplice, però oggi è stato molto forte”.

La gara di domani sarà diversa rispetto alla gara Sprint?

“Sì, è una gara un po' più lunga... (e il francese sorride di gusto).

Il passo gara della Ferrari non è sembrato male, per cui pensate di essere in lotta per la vittoria?

“Abbiamo disputato 17 giri nella Sprint e abbiamo concluso a due secondi e mezzo. La lotta sarà un po' difficile perché loro hanno ancora un vantaggio in termini di velocità di punta. Per noi è un po' diverso per cui la Mercedes sarà difficili da attaccare”.

Potrete provare a mettere in difficoltà la Stella con la strategia?

“Vediamo la gara potrebbe essere diversa rispetto alla Sprint. Ci saranno i pit stop e dovremo decidere se andare con stint più lunghi o no. Avremo due macchine in buona posizione, per cui potremmo anche studiare delle strategie diverse. Vedremo domani: sarà una gara interessante. Oggi, comunque, abbiamo ottenuto un buon risultato per il team: prima è arrivato il secondo posto di Lewis e poi la prima fila di Charles in qualifica”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

In qualifica avete fatto dei compromessi pensando alla gara?

“Non abbiamo dovuto fare troppi compromessi in questo weekend, però tutti impariamo qualcosa ogni volta che si scende in pista. Stiamo sempre migliorando, ma non siamo più intelligenti degli altri. Siccome non si può toccare la macchina tra la qualifica Sprint e la Sprint ma si possono fare dei cambiamenti dopo la gara corta. Abbiamo lavorato per la qualifica e per il passo gara. E stamattina abbiamo visto che è possibile superare”.

Temevate Silverstone, vi siete presentati in Gran Bretagna recitando una parte, poi smentita dalla pista...

“La verità è che abbiamo ancora un divario. Ogni pista è diversa per l'erogazione dell'energia. Oggi abbiamo ancora un deficit in termini di potenza. Sicuramente abbiamo cambiato qualcosa rispetto alla settimana scorsa e le condizioni qui sono molto diverse rispetto all’Austria”.

Non è stata recitata una parte da attore?

“Non è soltanto la potenza che conta in questo weekend, però è vero che avevamo parlato di numeri diversi da quelli che abbiamo visto. Ma non c’è nulla a che vedere con l’essere un attore...”.