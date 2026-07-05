F1 | Elkann esalta il lavoro del team: "Quando la Ferrari lavora unita succedono grandi cose"
Il presidente della Ferrari, presente a Silverstone, festeggia la vittoria di Leclerc e il terzo posto di Hamilton: "Hanno fatto una grande gara. Questa è la nostra vittoria numero 250 in F1 e la prima fu proprio a Silverstone".
Il presidente della Ferrari John Elkann
Foto di: Kym Illman (Getty Images)
250 vittorie in Formula 1. La prima e l'ultima, in ordine temporale, sono state ottenute sempre nello stesso posto: a Silverstone. La Ferrari ha firmato in Gran Bretagna la seconda vittoria della sua stagione con un Charles Leclerc monumentale.
Dopo una grande partenza, le Rosse hanno gestito la gara dal primo all'ultimo giro, dimostrando come in Austria sia stata solo una sfortunata battuta d'arresto. Ora le Rosse ci sono, sono competitive e i due successi tra Barcellona e Silverstone lo dimostrano.
Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, ai microfoni di Sky Sport F1 è intervenuto il presidente della Ferrari, John Elkann, volato in terra d'Albione per supportare il team diretto da Frédéric Vasseur.
Il presidente della Rossa è voluto partire proprio dai numeri nel suo commento alla grande vittoria ottenuta da Leclerc. La vittoria numero 250, però, è apparsa solo un pretesto per ricordare a tutto il team quale sia la via da tenere bene a mente: continuare a lavorare insieme tra Maranello, il team che va in pista, i piloti e il management. Tutti, ma proprio tutti, devono continuare a perseguire gli stessi obiettivi lavorando insieme.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images
"Sono 250 vittorie della Ferrari e la prima è stata qui a Silverstone. Questo dimostra quanto sia importante questo momento per noi, per la nostra storia e per il nostro futuro", ha detto Elkann.
"Quanto tutti in Ferrari lavorano insieme, i piloti hanno fatto bene. Charles ha fatto una grandissima gara e anche Lewis ha fatto bene. Quando tutta la squadra a Maranello e qui in pista lavorano così, succedono grandi cose".
In un fine settimana dove la Ferrari partiva non certo favorita - anzi... - il lavoro di preparazione fatto a casa e perfezionato poi in pista ha portato Leclerc a ritrovare una fiducia nella macchina che non aveva da diverso tempo, ma anche Hamilton a firmare comunque un ottimo fine settimana, sporcato più dalla decisione di non far ripartire la gara che dai 5 secondi di penalità ricevuti dopo il via per una falsa partenza.
"E' importante dare il massimo sempre, è importante crederci, che i nostri tifosi ci siano vicini. La voglia di fare bene nel team a Maranello e qui c'è sempre. Quando riusciamo a lavorare uniti facciamo grandi cose. Le ha fatte, le fa e le continuerà a fare", ha concluso il presidente della Ferrari.
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