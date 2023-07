F1 | Vasseur: "Silverstone per noi è un severo banco di verifica"

La Ferrari ha voltato pagina. Il secondo posto di Charles Leclerc che ha portato l’800esimo podio della Scuderia è ormai in bacheca: l’attenzione è orientata al GP di Gran Bretagna che arriva a una settimana dall’appuntamento austriaco di Spielberg.

Fred Vasseur, team principal del Cavallino, è consapevole del salto di qualità raggiunto al Red Bull Ring, ma non fa proclami in vista di Silverstone, tracciato molto veloce con caratteristiche molto diverse da Spielberg…

"Nelle ultime due gare abbiamo dimostrato di aver fatto dei passi avanti rendendo più competitiva la SF-23. Siamo riusciti a dare ai nostri piloti una monoposto che li ha messi in condizione di attaccare, gestire bene le gomme e avere un passo costante”.

Il manager francese è consapevole della tradizione favorevole alla Ferrari sulla pista dove Froilan González conquistò nel 1951 la prima vittoria del Cavallino in Formula 1 delle 18 che sono state conquistate a Silverstone…

“Sappiamo che il tracciato è fra quelli storici della Formula 1 al quale è indissolubilmente legata anche la storia di Ferrari, con i suoi curvoni da alta velocità che rappresentano un severo banco di prova per verificare la direzione che abbiamo intrapreso”.

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, sorride con Charles Leclerc Photo by: Ferrari

Vasseur non dimentica il primo successo di Carlos Sainz proprio in Gran Bretagna l’anno scorso e confida nella squadra di Maranello per proseguire la striscia positiva, senza però lanciarsi in pronostici, quasi che l’appuntamento inglese sia meno favorevole alla rossa di quanto lo sia stato il Red Bull Ring…

“Sappiamo che possiamo contare sul contributo di entrambi i nostri piloti: Carlos un anno fa conquistò la sua prima vittoria in Formula 1, mentre Charles ha sfiorato a più riprese il successo e ha detto spesso di avere Silverstone nella lista dei suoi circuiti permanenti preferiti. Noi lavoreremo come squadra e faremo di tutto per metterli in condizione di combattere con i soliti agguerritissimi rivali".

La Pirelli farà debuttare le gomme di nuova costruzione, più resistenti alle fortissime sollecitazioni: un’altra variabile da tenere in conto per gli ingegneri nel mettere a punto le vetture, visto che Silverstone presenta curve come Maggotts, Becketts, Chapel che sono fra le più sfidanti del mondiale con Copse e che esaltano le doti di messa a punto con una configurazione aerodinamica mirata alla minima resistenza all’avanzamento.

Per questo motivo vedremo ali molto scariche, simili a quelle impiegate a Baku e Montreal e nel retrotreno dovrebbe debuttare un nuovo diffusore, ulteriore elemento che dovrebbe completare il pacchetto aerodinamico che abbiamo visto debuttare nel GP di Spagna.