F1 | Mercedes: le novità valgono tre decimi. Pance, fondo, bargeboard e cofano le prime novità viste

E ora tocca alla Mercedes. La squadra di Brackley ha portato a Sepang il secondo pacchetto di aggiornamento dopo quello molto sostanzioso che aveva debuttato in Canada, vale a dire dieci GP fa. La W17, anche senza novità (se non poche modifiche per adattare la vettura ai circuiti), ha continuato a vincere: sbaglia chi pensa che il merito sia solo e soltanto della power unit, perché la Stella ha schierato la monoposto indiscutibilmente più competitiva nel compendio di motore, telaio e aerodinamica.

Nel GP del Bahrain trasferito in Malesia la Mercedes introduce una serie di novità che a detta di Kimi Antonelli dovrebbero dare un salto di qualità misurabile in tre decimi di secondo: se le indicazioni delle simulazioni saranno rispettate anche in pista, la Casa tedesca sarà in grado di fare il vuoto, anche prima che debutti il motore ADUO previsto ad Austin, vale a dire due gare dopo Sepang.

Mercedes W17: ecco la nuova carrozzeria che riduce in modo drastico la sezione delle fiancate Foto di: Roberto Chinchero

La novità più appariscente, fra quelle che già si sono viste a Sepang, è quella delle pance che sono state completamente ridisegnate: la carrozzeria della fiancata, subito dietro alla bocca dei radiatori, scende verso il marciapiede del fondo con una riduzione della sezione importante a favore di una minore resistenza all’avanzamento.

Dunque, rimane una porzione iniziale del sidepod che serve ad allontanare dal corpo vettura le perdite generate dalle turbolenze delle ruote anteriori, ma poi la tendenza è riprendere dei concetti che in passato avevamo visto apparire sulla W11 e la W12, vale a dire le criticatissime frecce nero e argento zero-pods.

I regolamenti 2026 non consigliano le estremizzazioni di un tempo, ma l’idea di Mike Elliott, approdato da poco all’Alpine, ha mantenuto una certa attenzione a Brackley: il ridisegno della pancia si associa anche ad una vistosa revisione del cofano motore con una particolare attenzione al raffreddamento.

Mercedes W17: le vistose branche per lo sfogo del calore nel nuovo cofano motore Foto di: Roberto Chinchero

Oltre alle branchie sopra alla fiancata, infatti, abbiamo visto apparire una griglia di sfoghi verticali necessari su una pista come quella di Sepang con alte temperature dell’aria e un livello record di umidità, ma anche funzionali a preservare l’affidabilità della power unit M17 E Performance a volte sofferente nella refrigerazione della batteria.

Gli aerodinamici hanno voluto ridurre le dimensioni della parte finale del cofano, nella consapevolezza di quanto sia importante rendere più efficiente non solo l’ala posteriore, ma, in generale, il retrotreno, visto che sono state ridisegnate le cover in carbonio dei bracci della sospensione posteriore.

Nuovo anche il bargeboard che mostra un flap verticale più marcato con due elementi che creano un soffiaggio: l’intento è di aumentare il carico locale, ma anche implementare l’effetto out wash, visto che la superficie del marciapiede del fondo è cresciuta notevolmente e la portata del flusso destinata ad alimentare il diffusore è aumentata.

Naturalmente nel pacchettone ci saranno altre soluzioni importanti che non si sono ancora viste e che vi racconteremo non appena avremo immagini adeguate...