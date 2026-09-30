F1 | Sorpresa Honda: l'ADUO2 sul turbo usato già in Spagna. Watanabe ammette il cambio dei piani

La Honda ha modificato i suoi piani un po’ a sorpresa come è in stile dei nipponici: si pensava che i giapponesi avessero deliberato il motore RA626H con tutte le modifiche che la FIA aveva concesso con l’ADUO in occasione del GP d’Olanda a Zandvoort, dopo che l’Aston Martin aveva fatto debuttare la versione molto evoluta della AMR26 in Ungheria.

E, invece, nella realtà non è stato così: essendo lo sviluppo dell’evoluzione del motore in ritardo dopo il deludente shakedown svolto proprio all’Hungaroring a margine dei test sulle gomme Pirelli 2027, la Honda aveva deciso di dividere i due gettoni di sviluppo che avrebbero dovuto debuttare insieme a Zandvoort.

Non deve sorprendere, quindi, se le novità sul turbo IHI siano state posticipate al GP di Spagna per Lance Stroll e al GP dell’Azerbaijan per Fernando Alonso. È facile capire, quindi, le grandi difficoltà che i due piloti dell’Aston Martin hanno dovuto patire con una power unit aggiornata solo nella camera di combustione ma non nel turbo. Il risultato è stato una vettura inguidabile sia in scalata delle marce sia nell’utilizzo del freno motore che rendeva instabile la verdona anche in staccata. Insomma, un disastro rispetto alle aspettative del team di Silverstone che, aspettando i giapponesi, ha rifatto la macchina secondo i nuovi dettami di Adrian Newey.

Koji Watanabe, Presidente e CEO di Honda HRC Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ci sono volute le dichiarazioni di Koji Watanabe, presidente di Honda Racing, per ammettere che la seconda opportunità di aggiornamento dell’ADUO (Additional Development Upgrade Opportunity) era stata procrastinata rispetto alle tempistiche inizialmente previste.

Proprio Watanabe ha candidamente ammesso che Stroll ha potuto disporre del nuovo turbocompressore a Madrid e Fernando Alonso solo sabato scorso in Azerbaijan:

"Abbiamo introdotto il primo aggiornamento ADUO in Olanda e poi abbiamo installato una power unit con il secondo aggiornamento sulla vettura di Stroll al GP di Spagna. L’unità utilizzata in Olanda presentava problemi di guidabilità, quindi abbiamo introdotto un turbocompressore migliorato al GP di Spagna per cercare di risolvere la questione".

Quando a Watanabe è stato chiesto se uno dei target da raggiungere era la riduzione del ritardo di risposta del turbo, il manager giapponese ha risposto lapidario: “Esatto”. Salvo poi aggiungere: "Idealmente avremmo dovuto introdurre tutto in una volta, ma la priorità era lanciare la Spec 2 del motore in Olanda. Parallelamente stavamo lavorando a contromisure per il turbo lag e quell'aggiornamento è stato introdotto in Spagna. Si è trattato semplicemente di un'implementazione scaglionata".

Aston Martin AMR26 in allestimento nei box Foto di: Alessio Morgese

Finora però i risultati tanto attesi non si sono ancora visti: "Non credo che abbiamo ancora sfruttato appieno le prestazioni della PU; ritengo ci sia ancora margine per migliorare la nostra competitività. Quando fornivano i motori alla Red Bull – sebbene non fossero consentiti aggiornamenti hardware veri e propri – facevamo delle simulazioni per verificare i limiti operativi, innalzando le prestazioni di anno in anno. Si trattava di un processo di "sviluppo dell'affidabilità".

I target, evidentemente, non sono stati raggiunti perché Tetsushi Kakuda, F1 Project Leader in HRC, da domani 1° ottobre lascerà ufficialmente il suo incarico a Yoichiro Fukao, Deputy Leader of the F1 Project per diventare il nuovo capo.

Kakuda paga aver mantenuto il progetto del 6 cilindri troppo figlio del motore che ha vinto quattro titoli mondiali, mentre la power unit che divide la potenza fra la parte endotermica e quella elettrica ha avuto una forte estremizzazione nella camera di combustione. A Sakura sono sicuri di avere liberato delle energie fresche per il progetto 2027, mentre dovranno ancora fare i conti con le lacune dell’attuale propulsore che sta limitando lo sviluppo della AMR26 rivista e corretta.

La conferma dei due piloti per il prossimo anno dovrebbe stabilizzare un po’ l’umore all’interno della squadra e la possibilità di valutare il pacchetto Honda su una pista meno estrema per la PU come Sepang dovrebbe dare la livella della soglia di competitività raggiunta, visto che si parla ancora di un buco di potenza di una sessantina di cavalli...