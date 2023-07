F1 | Mick Schumacher completa il primo test con la McLaren a Portimao

Schumacher si è messo al volante della McLaren MCL35M 2021 mercoledì, in base alle cosiddette regole TPC della F1, che consentono di effettuare test con vetture di due anni fa.

Il test rientra nell'accordo della Mercedes di condividere i suoi piloti di riserva con la McLaren, che prende i motori clienti dal costruttore tedesco.

Negli anni precedenti, la McLaren aveva concordato un accordo con la Mercedes per ricorrere a Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries in caso di necessità di sostituire uno dei suoi titolari.

Per la stagione 2023 l'accordo è stato esteso e il nuovo pilota di riserva Mick Schumacher sarà disponibile nel caso in cui Lando Norris o il debuttante Oscar Piastri non possano correre.

Completando il test di Portimao, Schumacher ha potuto familiarizzare con il funzionamento della McLaren, non avendo mai lavorato con il team di Woking.

Con la squadra corse della McLaren nel bel mezzo di un doppio appuntamento con i Gran Premi d'Austria e di Gran Bretagna, il team ha inviato una squadra di collaudo che comprendeva alcuni dei suoi giovani ingegneri.

"Insieme a Mick ci sono alcuni dei nostri apprendisti e stagisti meccanici ed ingegneri, che stanno acquisendo una preziosa esperienza di lavoro in un ambiente di pista", ha spiegato il team su Twitter.

Mick Schumacher, McLaren Photo by: McLaren

Per il ventiquattrenne tedesco si tratta del secondo test di F1 dell'anno, dopo aver partecipato ad una giornata di test riservata agli pneumatici Pirelli a Barcellona per conto della Mercedes, dove le squadre hanno provato i prototipi di pneumatici da utilizzare senza termocoperte del fornitore italiano.

Parlando del test di Barcellona, Schumacher ha detto: "Questa esperienza mi sarà sicuramente utile nel mio ruolo".

"Ho capito meglio a cosa prestare attenzione e su cosa lavorare. Ho anche una migliore comprensione di tutte le procedure e di come la squadra lavora a bordo pista. Questo sarebbe un fattore chiave nel caso in cui dovessi entrare in gara".

Schumacher è passato al ruolo di collaudatore e pilota di riserva dopo che non è stato confermato dalla Haas, che ha fatto debuttare il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher in F1 nel 2021.

Dopo due stagioni difficili, con la squadra che non era nel suo momento migliore, Schumacher è stato sostituito dal più esperto connazionale Nico Hulkenberg per il 2023.

Schumacher farà un altro cameo in F1 alla fine del mese, quando guiderà la Mercedes W02 del 2011 del padre al Festival of Speed di Goodwood.

