F1 | Cadillac rallentata da problemi di usura. Bottas: “A Baku gli ammortizzatori hanno smesso di funzionare”

Quello di Baku, per Cadillac, è stato un weekend dai due volti: la scuderia americana è sembrata essere in risalita dopo gli ultimi appuntamenti, in cui l’undicesimo team in griglia aveva riscontrato grosse difficoltà, tanto da essere costretta ad inseguire tutti gli avversari con un distacco da Giro delle Fiandre.

In terra azera, un Sergio Perez in grande spolvero è riuscito, in parte, a mettere una pezza ai problemi di competitività delle MAC-26, da grande interprete dei circuiti cittadini, qual'è il messicano è senz’altro. Il numero 11 è riuscito, infatti, a lottare per posizioni di rilievo (non a livello assoluto, ma per gli standard Cadillac) fino a metà gara, per poi essere risucchiato dal gruppo a causa della marcata mancanza di velocità di punta della sua vettura.

Discorso diverso per Valtteri Bottas: se per il finlandese il weekend azero era cominciato male, con un’estrema difficoltà a trovare performance e dei distacchi siderali dal compagno di squadra, si è concluso ancora peggio, nelle barriere di curva 15.

Come vi avevamo anticipato, però, l’incidente non è stato causato da un errore del pilota; o meglio sì, ma in curva uno.

Infatti, nel corso del penultimo giro, il finlandese è arrivato al bloccaggio delle gomme anteriori alla prima staccata; finendo lungo, è stato costretto a prendere la via di fuga, percorrendo più metri di quelli previsti.

A quel punto, la centralina della sua power unit si è resettata. Arrivato alla staccata di curva 15, il propulsore dell’ex Mercedes è entrato in superclipping, causando un’anomalia nel sistema che gestisce il freno motore e rendendo i freni posteriori non funzionanti. Nulla da fare per il trentasettenne nativo di Nastola, che a quel punto rimaneva solamente un passeggero, in attesa dell’impatto con le barriere.

Se questa è stata la causa immediata del ritiro, per il resto della corsa, Bottas è stato costretto a fare i conti con altre problematiche legate alla sua vettura. In particolare, il ride della MAC-26 è stato compromesso da un’eccessiva usura del comparto sospensioni, causato dal degrado termico degli ammortizzatori.

L'ammortizzatore aiuta a controllare l'energia che si trasmette attraverso le barre di torsione quando la ruota si solleva su un cordolo o una buca, o quando la vettura subisce qualsiasi tipo di movimento assiale.

Durante una gara, la compressione del fluido all'interno dell'ammortizzatore genera calore. Con la compressione continua, il calore modifica le proprietà del fluido e la viscosità si riduce, il che significa che l'ammortizzatore offre meno resistenza. Di conseguenza, l'intero sistema di sospensioni non riesce ad assorbire la stessa quantità di energia da urti e impatti con i cordoli, il che significa che le forze vengono quindi reindirizzate attraverso il telaio.

Su un circuito sconnesso come Baku, questo può iniziare a influire sulla maneggevolezza della vettura. Si verifica anche una leggera variazione nelle prestazioni del fondo, che può avere un piccolo impatto sull'altezza da terra dell'auto.

Questo aspetto ha senz’altro compromesso il ritmo, già non eccelso, della vettura del numero 77, costringendolo a inseguire il compagno di squadra a grande distanza (Bottas era l’unico doppiato al momento della prima SC).

L'incidente di Bottas a Baku Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

“Capisco che dall'esterno la situazione sembrasse piuttosto imbarazzante, anch'io mi sentivo male in macchina. Non c'era modo di tenere il passo del gruppo” ha affermato Bottas.

“Ho provato di tutto durante la gara, ho ricevuto molti feedback su dove perdevo tempo, gran parte era sui rettilinei, ma anche in curva. Ecco perché ho continuato a spingere fino alla fine ed è per questo che ho bloccato le ruote all'ultimo giro in curva 1”.

“La questione principale era che avevamo già visto in prova che mi mancava il passo. Non riuscivo a mantenere la stessa velocità in curva di Checo, quindi abbiamo cambiato molto per le qualifiche, compresi gli ammortizzatori e il fondo e in effetti le sensazioni erano molto migliori”.

“Però poi il comportamento in gara è peggiorato parecchio. Penso che sia dipeso dagli ammortizzatori, che si surriscaldano” ha continuato il finlandese.

Non una novità per la scuderia statunitense, che in questa stagione ha avuto diverse difficoltà legate alla resistenza dei componenti meccanici, soprattutto parlando di sospensioni; basta ricordare il cedimento avvenuto alla vettura di Perez durante il GP del Canada.

“Anche per quanto riguarda il fondo, ci mancano ancora alcuni punti di carico. Non abbiamo ancora tutte le informazioni sulle parti aerodinamiche a cui ero abituato in passato, che permettevano di capire immediatamente se si stava migliorando o meno”.

“C’erano alcuni punti del tracciato in cui non riusciamo a vedere correttamente i dati. Per quanto mi riguarda, a livello di sensazioni, il problema principale era la tenuta di strada, unita al servosterzo che ha dato problemi per tutto il weekend, ho faticato molto con le sensazioni in macchina durante la gara. Quindi, tutti questi fattori insieme hanno contribuito”.

Ad aggiungersi ai problemi di ride, anche il fatto che la vettura di Valtteri non fosse equipaggiata con l’ultima specifica della power unit Ferrari, quella con ADUO 2 che, invece, era a disposizione del compagno di squadra. Si può stimare, dai dati telemetrici, che il divario di velocità sugli allunghi fosse di 6-7 km/h.

Bottas ha, inoltre, cercato di spiegare le ragioni dello scarso rendimento di Cadillac in quest’annata di esordio nella massima serie, riscontrandole non tanto nella mancata adeguatezza delle infrastrutture, quanto più nella “fretta" di

progettare e costruire la prima monoposto di F1 del team che ha costretto la compagine americana a scendere a compromessi su diversi aspetti.

“Per quanto riguarda i settaggi, come le mappe del differenziale, le mappe dei freni e cose simili, siamo a buon punto”, ha spiegato Bottas. “Sento di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Inoltre, il supporto della Ferrari per quanto riguarda le mappe del freno motore e altre cose è fondamentale. Il limite principale che abbiamo rimane quello meccanico”.

“Ovviamente, la progettazione della vettura è stata un po' affrettata. Abbiamo degli strumenti validi, ma non così avanzati come speravamo. E ci sarà sicuramente un cambiamento alle sospensioni sulla vettura del prossimo anno. Questo aprirà maggiori opportunità per modifiche all'assetto, ma è proprio lì che abbiamo delle lacune, sul piano meccanico”.

Ad individuare un altro punto debole della MAC-26 è stato il compagno di squadra Sergio Perez, che ha puntato il dito contro l’eccessivo drag che presenta la monoposto e che compromette, e non poco, le velocità di punta.

“Credo che al momento il problema principale sia la mancanza di carico, abbiamo una grave carenza di carico nella vettura e tanta resistenza aerodinamica. A Baku, praticamente ho mantenuto la modalità sorpasso per tutta la gara e quindi sono riuscito a stare con gli altri, ma quando li superavo ero solo un passeggero perché non avevo velocità in rettilineo” ha affermato il messicano.

“Quindi abbiamo due grossi problemi: poco carico e molta resistenza aerodinamica, ma sapevamo fin dall'inizio che questo primo anno sarebbe stato insidioso. Possono succedere molte cose, ma credo che, considerando il ritmo attuale della macchina, siamo semplicemente troppo indietro”.

“Non sono molto fiducioso per questo fine settimana. Credo che Baku sia stata un'eccezione, lì ho fatto una differenza enorme, mentre qui torneremo alla realtà, considerando la situazione attuale della vettura”.