F1 | Sepang in salita per Hadjar e Lindblad: saranno penalizzati per la sostituzione di componenti delle PU
Sia il francese della Red Bull che l'inglese della Racing Bulls riceveranno penalità che faranno loro perdere posizioni in griglia al Gran Premio del Bahrain in Malesia. Per Isack dovrebbero essere 5 posizioni, mentre Arvid partirà dal fondo.
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Red Bull e Racing Bulls si troveranno ad affrontare il Gran Premio del Bahrain in Malesia sapendo di dover affrontare la gara di domenica certamente in salita.
Due dei 4 piloti che difendono il logo dei tori andranno in penalità e saranno costretti a perdere posizioni in griglia di partenza.
"Mi aspetterei di essere meno competitivi a causa della conformazione del tracciato. Ma se riuscissimo comunque a lottare per il podio questo fine settimana, sarebbe un buon risultato. Per me, però, sarà difficile, perché dovrei scontare una penalità di cinque posizioni", ha ammesso Hadjar a una domanda posta da Motorsport.com nella giornata di oggi.
Come sappiamo, la prima sostituzione di una componente della power unit comporta 10 posizioni in griglia di partenza, mentre dalla violazione successiva la penalità scende a 5 posizioni.
Hadjar ha già superato il limite con ogni componente della power unit nel corso di questa stagione, pertanto qualsiasi sostituzione comporterà una penalità di 5 posizioni. E' per questo motivo che il parigino si aspetta una penalità dimezzata rispetto a quella piena.
Hadjar, nonostante la penalità, non è così dispiaciuto di scontarla in Malesia: "Anche con la penalità, credo che questo sia un circuito in cui, se hai il passo gara, puoi recuperare posizioni. E se non ci riusciremo, significherà che non siamo abbastanza veloci. Tutto qui".
Diversa invece la situazione di Arvid Lindblad. L'esordiente di Racing Bulls ha raggiunto il limite di componenti al Gran Premio d'Azerbaijan, la scorsa settimana. La notizia della penalità al giovane talento di casa Red Bull è stata diramata questa mattina proprio da Racing Bulls e questo lascia pensare che Arvid abbia finito le componenti della sua power unit.
A Baku ha inoltre utilizzato un nuovo set di «componenti ausiliari» della power unit, che comprende parti dell’impianto di alimentazione, la wastegate, il serbatoio dell’olio e il sistema di raffreddamento. Questo, tuttavia, non ha comportato il superamento del limite di sei set di componenti ausiliari.
Considerando la situazione di Lindblad, è matematico capire che prenderà 10 posizioni di penalità da scontare in griglia e che, potenzialmente, potrebbe dare la scia a Lawson qualora il team dovesse riscontrare vantaggi importanti in questo tipo di pratica durante le qualifiche di sabato.
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