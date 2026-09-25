F1 | Sainz spreca la prima Q3 in 15 GP: perde 5 posizioni per non aver rispettato una bandiera gialla

Carlos Sainz era riuscito a fare un mezzo miracolo nelle qualifiche del Gran Premio d'Azerbaijan, conquistando per la prima volta in questa stagione l'accesso alla Q3, aiutato anche dal nuovo pacchetto di aggiornamenti introdotto dalla Williams a Baku.

Era infatti dal Gran Premio del Qatar dello scorso anno che il pilota spagnolo non accedeva al segmento decisivo della qualifica, ma purtroppo per lui domani non potrà prendere il via dalla nona posizione che si era guadagnato in qualifica, in quanto è incappato in una penalità di ben cinque posizioni in griglia per non aver rispettato una bandiera gialla.

"I commissari hanno ascoltato la testimonianza del pilota della vettura n. 55 (Carlos Sainz) e del rappresentante del team, ed hanno esaminato le prove video, i tempi, i dati telemetrici, le comunicazioni radio del team e le riprese video dall’abitacolo. Sono state esposte bandiere gialle singole nei settori di sicurezza 4 e 5, in particolare dopo la curva 2 e in avvicinamento alla curva 3. Le indicazioni di bandiera gialla erano chiaramente visibili e Sainz aveva inoltre ricevuto un avviso via radio dal team: 'Bandiera gialla più avanti, riduci la velocità'. Sainz ha confermato durante l’udienza di essere a conoscenza della situazione di bandiera gialla", spiega la nota diffusa dai commissari, che gli hanno anche inflitto due punti di penalità sulla Superlicenza.

"Sainz ha spiegato che intendeva dimostrare una riduzione della velocità lungo l’intera area contrassegnata dalla bandiera gialla. Ha affermato di non aver ritenuto necessario ridurre la velocità sul rettilineo e di aver invece inteso dimostrare la propria reazione in fase di avvicinamento e di uscita dalla curva 3. Ha considerato questa manovra come una 'riduzione di velocità globale' che copriva i settori con bandiera gialla consecutivi. Ha inoltre spiegato che l’auto che aveva originariamente causato la bandiera gialla non si trovava più nell'area di fuga e che si aspettava che le bandiere gialle venissero ritirate".

"I commissari di gara non hanno accettato questa interpretazione. Laddove settori di regolamentazione consecutivi siano soggetti a condizioni di bandiera gialla, un pilota deve dimostrare una reazione significativa volta a ridurre la velocità in ogni singolo settore di regolamentazione contrassegnato da bandiera gialla. Una riduzione della velocità in un settore successivo non può soddisfare retroattivamente il requisito applicabile al settore con bandiera gialla precedente. L’obbligo non dipende inoltre dalla valutazione del pilota stesso riguardo al fatto che il pericolo originario permanga o meno in una particolare parte del settore con bandiera gialla".

Carlos Sainz, Williams Foto di: Ryan Pierse / Getty Images

"I dati telemetrici hanno chiaramente dimostrato che la reazione di Sainz alla bandiera gialla si è verificata solo nel settore 5. Nel settore 4 non si è registrata alcuna riduzione significativa della velocità che potesse essere realisticamente attribuita ad una reazione alla bandiera gialla. Infatti, Sainz ha registrato il suo miglior tempo della sessione nel settore 4 della pista".

"I commissario non hanno quindi ritenuto che la successiva decelerazione nel settore 5

costituisse una risposta 'globale' sufficiente a coprire entrambi i settori. Ciò è da distinguersi dai casi in cui la telemetria dimostra una risposta significativa alla bandiera gialla, anche se la riduzione complessiva del tempo di percorrenza nel settore è relativamente modesta".

"Nel caso in questione, Sainz era a conoscenza della bandiera gialla, aveva ricevuto un avvertimento esplicito da parte del Team, le indicazioni della bandiera gialla erano chiaramente visibili e la telemetria ha dimostrato che non ha dato la reazione richiesta nel settore 4".

"I commissari ritengono pertanto che la Sainz non abbia ridotto sufficientemente la velocità in presenza della bandiera gialla singola nel settore 4. La sanzione standard prevista dalle Linee guida per questa infrazione durante le qualifiche è una retrocessione di 5 posizioni sulla griglia di partenza", conclude la nota.

Dunque, il pilota della Williams arretrerà dalla nona alla 14° posizione sulla griglia del Gran Premio dell'Azerbaijan. Ad approfittarne saranno invece Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon ed Esteban Ocon, che guadagneranno tutti una posizione in quest'ordine.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto di: Alex Pantling - Formula 1

Perez penalizzato per aver ostacolato Piastri, ma resta 20°

Quella di Sainz non è stata l'unica penalità inflitta al termine delle qualifiche, anche se l'altra avrà meno impatto sulla griglia di partenza. L'altro pilota ad essere stato sanzionato è Sergio Perez, che è stato ritenuto colpevole di aver ostacolato la McLaren di Oscar Piastri nel corso della Q1.

Il direttore di gara aveva infatti dato l'indicazione di spostarsi sulla sinistra della lunga accelerazione da 2 km che porta al traguardo quando un pilota era in un giro di preparazione. Istruzione che il pilota della Cadillac non ha rispettato, con Piastri che lo ha trovato più lento di lui di circa 50 km/h in piena traiettoria, essendo costretto ad alzare il piede.

I commissari non hanno ritenuto l'episodio particolarmente pericoloso, ma hanno comunque penalizzato Perez per non aver obbedito alle indicazioni del direttore di gara. La cosa curiosa però è che, nonostante la sanzione di tre posizioni, il messicano resterà comunque nella 20° piazza che occupava in griglia, in quanto le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll hanno un maggior numero di posizioni da scontare avendo sostituito le loro power unit Honda.