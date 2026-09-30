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F1 | La FIA dichiara l'Heat Hazard: a Sepang, oltre alla pioggia, è atteso anche molto caldo La direzione gara del GP del Bahrain ha già diramato alle squadre la circolare informativa dell'Heat Hazard. Le monoposto dovranno essere equipaggiate del Driver Cooling System e i piloti avrà la facoltà di indossare un gilet refrigerato se la temperatura prevista dal Servizio Meteorologico Ufficiale, supererà i 31 gradi