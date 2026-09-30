F1 | La FIA dichiara l'Heat Hazard: a Sepang, oltre alla pioggia, è atteso anche molto caldo
La direzione gara del GP del Bahrain ha già diramato alle squadre la circolare informativa dell'Heat Hazard. Le monoposto dovranno essere equipaggiate del Driver Cooling System e i piloti avrà la facoltà di indossare un gilet refrigerato se la temperatura prevista dal Servizio Meteorologico Ufficiale, supererà i 31 gradi
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Le previsioni meteo per il GP del Bahrain che si disputerà a Sepang hanno come oggetto il rischio pioggia. Si tratta di una minaccia che vale per i tre giorni del weekend di gara che si accompagna alla segnalazione che, nonostante l’acqua, sarà un GP caldo, con punte durante la gara superiori ai 31 gradi.
Per questa ragione la FIA, “...ai sensi dell'Articolo B1.5.10 del Regolamento FIA di F1, a seguito della ricezione di una previsione da parte del Servizio Meteorologico Ufficiale che indica un indice di calore superiore ai 31,0 °C in un momento qualsiasi della Gara di questo Evento, è stato dichiarato l’Heat Hazard”.
Il provvedimento quest’anno è stato adottato in occasione del GP d’Austria ed è stato ripetuto a Monza. Ricordiamo che la FIA ha varato una serie di misure a cui i team si devono attendere per ridurre lo stress termico sui piloti.
Sulle monoposto, infatti, deve essere installato il Driver Cooling System, un sistema refrigerante montato sulla vettura che, attraverso specifici tubicini alimenta un gilet che viene indossato dai piloti mentre sono in monoposto durante la gara.
Un’intricata rete di tubicini refrigeranti avvolge il gilet con l’intento di controllare la temperatura corporea dei piloti, evitando il rischio che il conduttore possa avere un crollo nella concentrazione a causa della disidratazione quando nel cockpit si potrebbero generare picchi di caldo che possono raggiungere anche i 50 gradi.
La Federazione Internazionale lascia ai piloti la libera scelta di indossare o no il gilet: in quest’ultimo caso la squadra sarà obbligata ad integrare il nuovo peso minimo con una zavorra di circa 0,5 kg all’interno della macchina per evitare che ci possa essere chi potrebbe trarre dei vantaggi prestazionali rinunciandp al gilet refrigerante.
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