F1 | Calendario 2024: 24 GP, due gare in Italia e torna la Cina FIA e Formula 1 hanno ufficializzato le date del mondiale 2024: il calendario propone le 24 gare che finora non si sono mai disputate. Torna la Cina e sono confermati due appuntamenti italiani di Imola e Monza. Tra le novità ci sono il posticipo della Spagna a fine giugno dopo la trasferta di Montreal, così come l’appuntamento sul circuito di Baku, portato a metà settembre per poter avere una back-to-back con la tappa di Singapore. Poi ci sarà un mese di pausa prima del trittico nel continente americano.