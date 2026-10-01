Ocon e l'addio alla Haas: "Non è per le prestazioni e merito la F1". Ma per Komatsu non basta ed era ora di cambiare

Era nell’aria ormai da tempo, ma all’inizio di questa settimana è arrivata la conferma: Esteban Ocon non sarà in Haas la prossima stagione. Un annuncio che, chiaramente, non nasce alla luce delle ultime gare, ma di una valutazione molto più ampia che prende in considerazione anche l’apporto dello scorso anno, dove ci si aspettava qualcosa di più nella seconda metà di stagione.

Dopo un buon avvio, in cui grazie alla sua esperienza aveva assunto il ruolo di “guida” in una fase complicata per il team, soprattutto dopo il risveglio tanto brusco quanto inatteso del 2025 per i problemi aerodinamici emersi in Australia, con il passare delle gare è emerso sempre di più Oliver Bearman. Da rookie, i suoi risultati sono diventati via via più convincenti e impressionanti, soprattutto da metà 2025 in avanti.

Non è un caso che già alla fine dello scorso anno il Team Principal Ayao Komatsu non avesse nascosto di aspettarsi qualcosa in più dal francese, scelto proprio per portare in squadra non solo esperienza, ma anche velocità e la capacità di fare la differenza in un gruppo in crescita. Tuttavia, anche nel 2026 la situazione non è migliorata.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Nelle prime gare, quando la Haas era in lotta per diventare il riferimento del centro gruppo, Ocon ha faticato a portare punti, mentre Bearman ha saputo sfruttare al meglio il materiale a disposizione. Solo negli ultimi Gran Premi Esteban è riuscito a ritrovare velocità, ma è evidente che, valutando l’ultimo anno e mezzo, sia legittimo pensare che, con il curriculum con cui era arrivato, potesse fare di più.

Ocon sente di aver dato un grosso aiuto al team

Il francese ha però voluto ribadire come il suo addio non sia legato a un problema di performance: “Direi che ultimamente possiamo dire che le cose vadano piuttosto bene, probabilmente da Budapest in poi. Siamo riusciti a trovare molta più costanza con la macchina e, grazie a questo, sembra che abbiamo trovato anche parecchia prestazione”.

“E forse nelle ultime due gare, Madrid e Baku, avremmo potuto andare entrambe a punti. A Madrid abbiamo perso la zona punti al pit stop, ma abbiamo comunque chiuso undicesimi. Ultimamente è andata decisamente bene, e questo riflette tutto il duro lavoro che abbiamo fatto dall’inizio dello scorso anno: capire quali fossero i problemi della macchina, cosa stesse succedendo, lavorare sulle criticità”.

“E sembra che abbia dato i suoi frutti, perché da queste gare emerge una tendenza più chiara ad avere monoposto più “sane” un po’ ovunque. Quindi sì, tutto il lavoro ha pagato. Ovviamente vogliamo continuare così anche nelle prossime gare. Non è qualcosa di scontato, potrebbe tornare a complicarsi, ma finora è stato piuttosto positivo. Continuiamo su questa strada”.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Nel corso di questa stagione, non è un mistero che Haas abbia riscontrato dei problemi di costanza a livello di performance tra i vari componenti, anche della stessa specifica, tanto che in diverse occasioni sono stati anche scambiati tra i piloti per capirne la radice. Più volte Ocon ha spiegato come le differenze nascessero anche da questo fattore.

Tuttavia, non ha voluto indicarlo come la ragione dei problemi di performance che hanno portato infine al divorzio, ma anzi, ha rimarcato il suo lavoro nell’aiutare il team su questo fronte: “Ho fatto il mio lavoro per migliorare la vettura. E alla fine tutto il team ne ha beneficiato, è il risultato del lavoro che ci abbiamo messo e io che ho puntato il dito contro i problemi. Sono stato il primo ad avere questi problemi”.

"Lavoro più di tutti, merito la F1"

Più volte il francese ha rimarcato il suo impegno nell’individuare i problemi e nell’essere una risorsa per il team, menzionando anche che sul fronte delle prestazioni di meritare di restare in F1: “Sul piano della performance, so di poter fare bene. Non ho dubbi. Penso sempre a cosa posso fare per migliorare il mio lavoro. Se c’è qualcosa che non funziona, metto sempre me stesso per primo in discussione. E da lì si riparte”.

“Non sto qui a pensare “sono il migliore al mondo, posso rilassarmi e non lavorare”. Io il lavoro lo faccio. Lavoro più di chiunque altro. E non ho paura di dirlo. Nel simulatore, con il team, nelle riunioni tecniche che facciamo, andando in fabbrica: tutto questo lo faccio da sempre”.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Merito di essere in F1. Ho lavorato duro. Abbiamo tratto beneficio dal fatto di aver individuato tutti i problemi molto presto, da quando sono arrivato nel team, ed è stato molto positivo per tutti. Quindi, certo, non penso di meritare di ritrovarmi in questa situazione per il futuro. Ma, come ho detto, in Formula 1 ci sono sempre opportunità. Ed è a quelle che guardo. Guardo al futuro, non al passato”.

Non è un caso che Komatsu non abbia mai messo in discussione la sua velocità... nelle giornate buone. Il punto è che è mancata quella continuità di rendimento che ci si sarebbe aspettati, anche per il peso del suo contratto. Quando nel 2024 il Team Principal della Haas riuscì a portare Ocon sotto contratto, l’operazione aveva il sapore di un colpo importante: da lui ci si attendeva più di quanto poi mostrato.

“Direi che dipende da cosa intende per performance: la performance comprende, diciamo, tutto, no?” – ha detto Komatsu quando gli è stato chiesto di commentare le parole di Ocon, secondo cui il divorzio non sarebbe dovuto alle performance -. “Quando tutto è al posto giusto lui è uno tra i veloci. Ha grande velocità, grande talento e può eseguire a un livello alto. Quando le cose si incastrano, è straordinario”.

“Non voglio entrare nei dettagli, sinceramente, perché certe cose che discutiamo con i piloti restano davvero private. Ma guardando il quadro generale, penso che per me fosse arrivato il momento di cambiare. Quanto alla sua velocità pura, alla performance che può esprimere quando tutto si allinea, non ci sono dubbi”.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Era ora di cambiare per prendere un altro giovane talento

Lo si è visto anche a Baku, quando ha aiutato il compagno di squadra, rallentando per dare l’overtake a Bearman in modo da difendersi da Lindblad. Il punto è chiedersi cosa si intenda quando Ocon dice “non è un problema di performance”, perché non si può negare che, al di là delle ultime gare in cui sembra aver trovato nuova linfa, il suo rendimento non è stato costante ed è ciò che pesa sul giudizio.

Si è ipotizzato che possa esserci anche un fattore economico, che chiaramente rappresenta un beneficio, ma non è il motivo principale. Anche perché le alternative, di fatto, sono tra un pilota riserva McLaren reduce da due titoli consecutivi come Leonardo Fornaroli e il leader della classifica di F2 in cui Ferrari crede molto. La scelta, prima ancora che economica, è quella di puntare su un pilota di talento.

Anche Bearman arrivava supportato da Ferrari, ma prima di prendere quella decisione, il team era certo di avere tra le mani un talento cristallino e, in effetti, ciò lo si è visto in pista. E il pensiero alla base è lo stesso. Se dovesse arrivare Camara, con un annuncio che non è previsto a breve, Komatsu ha voluto anche tacere l’idea che Haas possa perdere la propria identità avendo due giovani del Cavallino.

“Se scegliessimo Hirakawa, sono sicuro che alcune persone direbbero: “Ah, hanno scelto Hirakawa solo perché è un pilota Toyota”, giusto? Se prendessimo Rafa, direbbero: “Ah, è un altro pilota Ferrari”. E se prendessimo Leo Fornano, direbbero: “Ah, ormai il suo cuore sta diventando quello di un team B McLaren, dov’è l’identità? Quindi non sono preoccupato”, ha aggiunto giustamente Komatsu.