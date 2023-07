F1 | Aston Martin: partnership con Valvoline e livrea speciale a Silverstone

Valvoline Global, società controllata da Aramco, ha firmato per diventare il partner ufficiale a lungo termine del team di Silverstone per quanto riguarda la fornitura dei lubrificanti.

A Silverstone, il logo rosso e blu a forma di V di Valvoline sarà presente sul cofano motore, sulle pance e sull'ala anteriore delle AMR23 guidate da Fernando Alonso e Lance Stroll.

Il marchio dell'azienda americana continuerà ad essere presente anche nel 2023, quando l'Aston Martin tornerà alla sua livrea standard.

All'inizio di quest'anno Aramco, partner di Aston Martin e importante sponsor della F1, ha completato l'acquisizione di Valvoline per 2,65 miliardi di dollari.

Secondo il team principal del team Aston Martin F1, Mike Krack, la partnership a lungo termine con il nuovo fornitore di lubrificanti favorirà il passaggio del team ai motori Honda a partire dal 2026.

Livrea Aston Martin Photo by: Aston Martin

"Tutti i membri dell'Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team sono lieti di dare il benvenuto a Valvoline Global come nostro partner ufficiale per i lubrificanti".

"A partire dal Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana, Valvoline Global fornirà alla nostra AMR23 lubrificanti collaudati in gara per contribuire a migliorare le prestazioni".

"Questa partnership a lungo termine con Valvoline Global andrà anche a vantaggio della nostra nuova partnership con la Honda per le power unit di serie a partire dal 2026, con lubrificanti su misura".

Valvoline ha un lungo pedigree nel motorsport, che risale ai primi anni di questo sport, alla fine del XIX secolo. Il suo schema di colori iconico è stato una presenza fissa nella scena delle corse degli Stati Uniti, con lunghe collaborazioni nella NASCAR, nella IndyCar e nelle gare di accelerazione, tra cui l'iconica sponsorizzazione della IndyCar con Al Unser Jr all'inizio degli anni Novanta.

Attualmente è partner della Hendrick Motorsports, squadra della NASCAR Cup che gestisce Kyle Larson, Chase Elliot, William Byron e Alex Bowman.

Valvoline è apparsa sporadicamente anche in F1, compreso un breve periodo con la Lotus alla fine degli anni '70, quando ha rifornito la Lotus 79 di Mario Andretti per il campionato mondiale del 1978. L'ultima volta è stata attiva in F1 come fornitore di lubrificanti del team Marussia F1, squadra che però ha avuto vita breve.

Livrea Aston Martin Photo by: Aston Martin